(CNN Español) — La jueza de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg murió este viernes a los 87 años, anunció la corte.

Según el alto tribunal, Ginsburg falleció rodeada de su familia en su casa en la ciudad de Washington. Además, se llevará a cabo un servicio de entierro privado en el Cementerio Nacional de Arlington.

Ginsburg fue designada en 1993 por el presidente Bill Clinton. Durante los últimos años se desempeñó como la integrante más importante del ala liberal de la corte, con votos progresistas sobre los temas sociales más divisivos del momento, incluidos los derechos al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos al voto, la inmigración, la atención médica y la acción afirmativa.

En su trayectoria, desarrolló un estatus de estrella de rock y fue apodada «Notorious R.B.G.». De hecho, cuando participaba en eventos por todo el país, ante audiencias liberales, era recibida con ovaciones y hablaba sobre su visión de la ley, su famosa rutina de ejercicios y sus usualmente feroces disidentes.

«Nuestra nación ha perdido a una jurista de talla histórica», dijo el presidente de la Corte Suprema John Roberts. «En la Corte Suprema hemos perdido a una querida colega. Hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos: una incansable y resuelta defensora de la justicia».

Antes de su muerte Ginsburg luchó contra el cáncer

Ginsburg sufrió cinco episodios de cáncer. El más reciente fue una reaparición a principios de 2020. En ese momento, una biopsia reveló lesiones en el hígado. En un comunicado, la jueza dijo que la quimioterapia estaba dando «resultados positivos» y que podía mantener una rutina diaria activa.

«A menudo he dicho que seguiré siendo miembro de la corte mientras pueda hacer el trabajo a toda marcha», señaló Ginsburg en un comunicado en julio de 2020. «Sigo siendo plenamente capaz de hacer eso».

También le dijo al público en 2019 que le gustaba mantenerse ocupada, incluso mientras luchaba contra el cáncer. «Descubrí que cada vez que estoy activa me siento mucho mejor que si estuviera mintiendo sobre eso y sintiendo lástima por mí misma», dijo en Nueva York durante un evento en Yale Club organizado por Moment Magazine. Ginsburg señaló ante otra audiencia que pensaba que serviría hasta los 90 años.

Sus críticas

En ese sentido, Ginsburg, de pequeña estatura, podía escribir opiniones que rugían desaprobación cuando creía que la mayoría había ido por el mal camino.

Justamente, antes de la elección del presidente Donald Trump, Ginsburg le dijo a CNN que él «es un farsante». También aseguró que «se había salido con la suya al no entregar sus declaraciones de impuestos». Más tarde dijo que lamentaba haber hecho los comentarios y Trump sugirió que ella debía recusarse en casos relacionados a él. Ella nunca lo hizo.

En 2011, por el contrario, el presidente Barack Obama destacó a Ginsburg en una ceremonia en la Casa Blanca. «Es una de mis favoritas». «Tengo debilidad por la juez Ginsburg».

La vacante que deja Ginsburg con su muerte

La vacante que deja Ginsburg le da a Trump la oportunidad de solidificar aún más la mayoría conservadora en la Corte Suprema. Además de reemplazar el lugar de una mujer que rompió el «techo de cristal» en un momento en que pocas mujeres asistían a la facultad de derecho. Así, el presidente puede elegir a un juez diferente que dirija la corte hacia la derecha en problemas sociales.

Ginsburg era conocida por el trabajo que realizó antes de asumir el cargo como jueza. Se desempeñó como defensora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y fue la arquitecta de una estrategia legal para llevar casos a los tribunales que garantizara que la protección igualitaria de la 14 Enmienda se aplicara al género.

«Tuve la suerte de vivir y ser abogada a finales de la década de 1960 cuando, por primera vez en la historia de Estados Unidos, fue posible urgir a los tribunales, con éxito, que la sociedad se beneficiaría enormemente si las mujeres fueran consideradas como personas iguales a los hombres», dijo Ginsburg en un discurso de graduación en 2002.

Una vez que ocupó el cargo de jueza en la Corte Suprema, se destacó por la claridad de sus opiniones que brindaban orientación directa a los tribunales inferiores.

Mientras estuvo en la corte fue muy conocida por la opinión que escribió en el caso EE.UU. vs. Virginia. Una decisión que señaló que la política de admisión solo para hombres en el Instituto Militar de Virginia, financiado por el estado, era inconstitucional por su prohibición de mujeres.

«La violación constitucional en este caso es la exclusión categórica de las mujeres de una oportunidad educativa extraordinaria que se les brinda a los hombres», escribió en 1996.

Una estrella de rock

Ginsburg también enfrentó discriminación cuando se graduó de la facultad de derecho en 1959 y no pudo encontrar una pasantía.

Nadie se sorprendió más que la misma Ginsburg por el estatus de estrella de rock que ganó entre las mujeres jóvenes a finales de la década de 1970 y principios de 1980. En ese sentido, le divirtieron los productos en los que se elogiaba su trabajo, incluida una camiseta de «You Can’t have the Truth, Without Ruth» (en español No puedes tener la verdad sin Ruth).

De hecho, algunas mujeres jóvenes llegaron incluso a hacerse tatuajes con su imagen. También fue apodada «Notorious R.B.G.», en referencia a una estrella del rap conocida como «Notorious B.I.G.» Una denominación que se quedó. Además, un artista le puso melodía a la disidencia de Ginsburg en un caso de libertad religiosa.

«Tiene sentido absoluto que la jueza Ginsburg se haya convertido en un ídolo para las generaciones más jóvenes», dijo la jueza Elena Kagan en un evento en la Asociación de Abogados de Nueva York en 2014. «Su impacto en Estados Unidos y la ley estadounidense ha sido extraordinario».

«Como litigante y luego como juez, cambió el rostro de la ley estadounidense contra la discriminación», sostuvo Kagan. «Ella puede atribuirse el mérito de hacer que la ley de este país funcionara para las mujeres y, al lograrlo, hizo posible mi propia carrera».

Ginsburg, incluso después de su quinto diagnóstico de cáncer, estaba trabajando en un libro con una de sus antiguas empleadas, Amanda Tyler. Se basaba en su vida sobre la igualdad de género.