(CNN) — El descubrimiento de nuevas variantes de coronavirus importantes en el Reino Unido y Sudáfrica comenzó con una apuesta de una botella de vino.

A mediados de noviembre, Tulio de Oliveira, quien dirige un laboratorio de genética en Sudáfrica, comenzó a recibir llamadas telefónicas ansiosas de médicos en la provincia Cabo Oriental, que estaban asistiendo a un crecimiento explosivo de los pacientes con covid-19. Los hospitales estaban quedando rebasados rápidamente. El aumento aparentemente había surgido de la nada.

«Fue impactante», dijo de Oliveira, profesor de la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban.

De Oliveira pidió inmediatamente muestras del virus de la nariz de los pacientes para poder secuenciarlas genéticamente.

En menos de una semana, secuenció 16 muestras. Los 16 tenían mutaciones similares, y un número inusualmente alto de mutaciones.

«Me dije a mí mismo ‘hay algo muy extraño aquí'», contó de Oliveira.

De Oliveira, un cazador de virus prominente, había descubierto una nueva variante de coronavirus.

Las 16 muestras estaban a cientos de kilómetros de distancia entre sí en las provincias de Cabo Oriental y KwaZulu-Natal. Por tanto, tuvo el presentimiento de que la variante se estaba extendiendo con rapidez.

Para sumar a las preocupaciones, algunas de las mutaciones estaban en los genes relacionados con los picos que se encuentran en la parte superior del virus. Las pruebas para detectar el virus, así como los medicamentos y las vacunas contra el covid-19, se han enfocado en esos picos. La preocupación es que si los picos cambian, es posible que las pruebas, los medicamentos y las vacunas no funcionen tan bien.

En el siguiente paso de su búsqueda del virus, de Oliveira se acercó a los laboratorios de la Red de Vigilancia Genómica en Sudáfrica y les pidió que enviaran muestras de virus de sus pacientes con covid-19 desde todas partes.

Uno de los laboratorios estaba en Stellenbosch, una ciudad que alberga las famosas bodegas de Sudáfrica.

De Oliveira dijo que Susan Engelbrecht, la científica principal del laboratorio de Stellenbosch, le dijo que se sorprendería si la nueva variante hubiera llegado a su área, ya que está a más de 700 kilómetros de la bahía de Nelson Mandela, donde se detectó en primera instancia la propagación de la variante.

«Hice una apuesta con ella, que si encontrábamos la variante en más del 50% de las muestras de Stellenbosch, me daría una botella de vino», dijo de Oliveira. «Ella dijo que no solo me daría una botella de vino, sino que estaba segura que no sucedería», contó.

De las 67 muestras de Stellenbosch, 58 eran de la misma variante encontrada en la bahía de Nelson Mandela.

De Oliveira está considerando qué vino Stellenbosch elegirá… pero sabe que será uno costoso.

Unos días después, el 4 de diciembre, de Oliveira envió un correo electrónico urgente al funcionario de la Organización Mundial de la Salud que dirige el Grupo de Trabajo de Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la agencia.

«Me gustaría solicitar una adición urgente a la agenda de hoy, para alertar sobre algunos hallazgos preliminares de Sudáfrica», escribió de Oliveira.

Se otorgó el permiso y De Oliveira alertó a los otros científicos en la llamada, que provenían de todo el mundo, sobre esta nueva variante extraña que estaba viendo en Sudáfrica. Señaló que incluía una mutación en una posición de la proteína de pico llamada N501Y, e instó a sus colegas a buscar mutaciones similares en sus países.

Andrew Rambaut, profesor de la Universidad de Edimburgo, asumió la tarea. Él y sus colegas buscaron en la base de datos genómicos del Reino Unido y encontraron una variante que contenía la mutación N501Y, que se estaba extendiendo rápidamente en partes del sureste de Inglaterra. Publicaron sus hallazgos el 20 de diciembre.

Ese día, Rambaut tuiteó: «La pista para buscar N501Y provino de @Tuliodna, que estaba rastreando esta mutación en Sudáfrica».

