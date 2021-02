Millones sin electricidad, agua ni comida en Texas 3:46

(CNN) — Monica Ware, madre de cuatro hijos, dice que las tuberías de agua rotas que inundaron su casa en Houston cuando las tormentas invernales azotaron Texas, la semana pasada, han destruido casi todas las pertenencias de la familia.

«Usamos todo lo que teníamos en [un] hotel esta semana», le dijo Ware a KTRK, afiliada de CNN. «Después de esto, pienso ¿a dónde vamos a ir?».

Si bien los funcionarios estatales trabajan para volver a encender las luces de los hogares restantes de Texas que aún están a oscuras y abordar las interrupciones generalizadas del agua, algunos residentes enfrentan daños que podrían tardar semanas o meses en recuperarse.

«Para muchas personas en nuestra ciudad con medios, con seguro, esta semana ha sido un inconveniente significativo, pero tienen los medios y la capacidad para hacer una transición rápida y avanzar», dijo el alcalde de Houston, Sylvester Turner, en una conferencia de prensa, a fines de la semana pasada. «Para muchas personas en nuestra ciudad que ya están en los márgenes … y luchaban todos los días solo para mantener un techo sobre su cabeza y comida en su refrigerador, la semana pasada ha sido un gran evento y realmente ha interrumpido su vidas».

«Muchas de estas personas, muchas de estas familias, estarán en modo de crisis durante las próximas semanas y meses», agregó Turner.

Así es como el estado se ha estado recuperando hasta ahora de las severas condiciones climáticas de la semana pasada.

Joven muere intoxicado intentando calentarse en Texas

Miles sin electricidad, millones con interrupciones del agua

Hasta la madrugada del lunes, más de 15.700 personas estaban sin electricidad en todo el estado, según poweroutage.us. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el domingo que esperaba que se restableciera por completo la electricidad en todas las casas, para el domingo o el lunes por la noche.

Mientras tanto, alrededor de 8,8 millones de personas, casi un tercio de la población total del estado, seguían experimentando interrupciones en el suministro de agua el domingo por la noche, según Gary Rasp, especialista en medios de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.

Las interrupciones han afectado a más de 1.200 sistemas públicos de agua en 199 condados del estado, dijo Rasp, y agregó que alrededor de 147 sistemas públicos de agua que sirven a «poco menos de» 120.000 personas aún no estaban operativos.

El domingo por la noche, fueron anulados alrededor de 258 advertencias para hervir agua, dijo Rasp.

La ciudad de Galveston anunció, el domingo por la mañana, que había levantado su aviso de hervir el agua y eliminado las restricciones de agua ya que «el sistema se ha estabilizado y el suministro de agua es suficiente», dijeron las autoridades en Facebook.

Los funcionarios de Houston también dijeron el domingo que estaban levantando el aviso de hervir el agua que había estado vigente desde el miércoles, después de confirmar que el agua del grifo cumplía con los estándares regulatorios y era segura para beber.

«Los clientes deben descargar su sistema de agua abriendo grifos de agua fría durante al menos un minuto, limpiando las fábricas de hielo automáticas haciendo y desechando varios lotes de hielo y haciendo pasar los ablandadores de agua a través de un ciclo de regeneración», dijeron funcionarios de Houston, en un comunicado.

Los militares en servicio activo de Fort Hood, Texas, están ayudando a proporcionar agua potable a los reclusos locales en las cárceles de varios pueblos de Texas que aún luchan por restaurar el suministro de agua tras el clima extremadamente frío de la semana pasada, según un portavoz de Fort Hood.

Residentes en Texas relatan los destrozos de la tormenta

Líderes piden documentar los daños de la tormenta

Para los residentes que enfrentan daños más duraderos, Abbott dijo que el estado estaba trayendo más plomeros para satisfacer la alta demanda de clientes con tuberías rotas e instó a los residentes a ponerse en contacto con sus agentes de seguros para ayudar a abordar lo que pudo haber sido destruido.

«Si no tienen seguro, pueden calificar para un reembolso de FEMA», dijo. «Hemos tenido asistencia de FEMA otorgada por el Gobierno federal y parte de ella es asistencia individual que ayudará a las personas cuyas casas o apartamentos han sido dañados debido a la tormenta de invierno. Si es así, deberán documentar cualquier tipo de pérdida que tengan.»

Los residentes también deben comunicarse con su coordinador local de respuesta a emergencias para proporcionar esa información y poder recibir un reembolso, dijo el gobernador.

Turner, el alcalde de Houston, dijo que estaba al tanto de varios miles de informes de tuberías rotas.

«Reconociendo que hay muchas familias que se encuentran en situaciones en las que no tienen seguro, no tienen los medios financieros para hacer las reparaciones […] se les han caído los techos y se han dañado los muebles y otras cosas, y están muy estresados en términos de cómo avanzamos […] estamos trabajando para armar un fondo, un fondo de ayuda para ayudar a la gente», dijo Turner.

Un anuncio más detallado vendrá «muy pronto», dijo.

El alcalde también instó a los residentes a documentar los daños en sus hogares en caso de que puedan recibir un reembolso.

«Hagan videos, tomen fotos», dijo.

Suspenden regulaciones sobre camiones de reparto de alimentos

Durante su conferencia de prensa dominical, el gobernador Abbott también anunció que suspendió las regulaciones para poner más camiones en las carreteras para entregar alimentos y suministros, luego de que los estantes de las tiendas de comestibles se vaciaron en medio de las tormentas. Abbott dijo que también suspendió las regulaciones para abrir más cocinas y preparar comidas, siempre que sigan las pautas de seguridad alimentaria del Departamento de Salud.

«Demasiados tejanos […] han pasado hambre en los últimos días», dijo Abbott. «Los estantes de sus tiendas de comestibles se están reabasteciendo mientras hablamos».

La semana pasada, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, dijo que las tiendas de comestibles no podían recibir envíos de algunos productos y que las condiciones climáticas severas habían creado un «problema en la cadena de suministro de alimentos como nunca antes habíamos visto, incluso con covid-19».

Abbott también anunció, en un comunicado de prensa el domingo, que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ahora se pueden usar para comprar alimentos calientes y comidas listas para comer, como alimentos deli de la tienda, en todos los minoristas que aceptan el SNAP en el estado.

El estado también ha recibido la aprobación federal para permitir que los beneficiarios del SNAP soliciten beneficios de reemplazo para los alimentos que perdieron o que fueron destruidos por las tormentas.

Funcionarios estatales que trabajan para abordar las facturas de energía con precios altísimos

DeAndre Upshaw dijo que la factura de energía normal de febrero para su casa adosada de 83 metros cuadrados en el área de Dallas es de alrededor de US$ 80. Debido al clima frío, esperaba que su factura fuera más alta, tal vez entre US$ 300 y US$ 400, dijo el lunes en CNN.

«Nunca, en ningún tramo de la imaginación, pensé que me cobraran US$ 6.700», dijo.

Dice que algunos amigos con pagos automáticos en sus facturas de energía vieron sus cuentas corrientes borradas por facturas altísimas.

«No pueden pagar el alquiler», dijo Upshaw. «Están lidiando […] con problemas de vida y de tuberías de agua».

Mientras el estado trabaja para recuperarse de los impactos de gran alcance de la semana pasada, los funcionarios estatales también están analizando incrementos escandalosos en las facturas de energía de algunos clientes que siguieron al clima severo.

Abbott dijo que la Comisión de Servicios Públicos del estado emitió una moratoria sobre las desconexiones de clientes por falta de pago para abordar las «facturas de energía con precios altísimos» que enfrentan algunos residentes.

La Comisión también restringirá que los proveedores de electricidad envíen facturas a los clientes en este momento, agregó el gobernador.

El gobernador dijo que celebró una reunión de emergencia con los líderes legislativos para «proteger a las familias de Texas de proyectos de ley irrazonables», y se han programado más reuniones esta semana para «llegar al fondo de esto, pero también para brindar alivio y apoyo a nuestros compañeros tejanos».

«Los tejanos que han sufrido días de mucho frío sin electricidad no deberían estar sujetos a facturas de energía que se disparan debido a un repunte en el mercado de la energía», dijo Abbott.

La compañía eléctrica de Upshaw había pronosticado facturas caras y sugirió que considerara cambiar de proveedor, dijo el lunes en CNN. Dijo que lo intentó, pero el nuevo proveedor siguió cambiando las fechas de cambio.

Upshaw no está seguro de que el Gobierno lo protegerá de tener que pagar la factura de energía de US$ 6.700.

«Este es el mismo Gobierno que permitió que 30 tejanos murieran debido a su negligencia para mantener los servicios públicos esenciales que salvan vidas», dijo.

— Hollie Silverman, Gisela Crespo, Chuck Johnston, Gisela Crespo, Barbara Starr, Ralph Ellis y Keith Allen, de CNN, contribuyeron a este informe.