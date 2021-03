Subastan la primera obra de arte enteramente digital 0:56

(CNN Business) — Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) son el último fenómeno de criptomonedas en generalizarse. Y después de que la casa de subastas Christie’s vendiera la primera obra de arte de NFT –un collage de imágenes del artista digital Beepl– por la asombrosa cifra de US $ 69,3 millones, la semana pasada, los NFT repentinamente captaron la atención del mundo.

¿Qué son los NFT?

En los términos más simples, los NFT transforman las obras de arte digitales y otros objetos de colección en activos únicos y verificables que son fáciles de comerciar en la cadena de bloques.

Aunque eso puede estar lejos de ser fácil de entender para los no iniciados, la recompensa ha sido enorme para muchos artistas, músicos, personas influyentes y similares, y los inversores gastan mucho dinero para poseer versiones NFT de imágenes digitales. Por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey ahora está teniendo una oferta por US$ 2,5 millones; un videoclip de una clavada de LeBron James se vendió por más de US$ 200.000 y un GIF «Nyan Cat», de hace una década, se vendió por US $ 600.000.

Pero los NFT no son exactamente nuevos. CryptoKitties, un juego de comercio digital en la plataforma de criptomonedas Ethereum, fue uno de los NFT originales, que permitía a las personas comprar y vender gatos virtuales que eran únicos y estaban almacenados en la cadena de bloques.

¿Qué está despegando ahora el fenómeno NFT?

«Parte de ese interés proviene de personas que disfrutan apoyando el trabajo de creadores independientes comprando sus obras», dijo Mike Steib, director ejecutivo de Artsy, a CNN Business.

«A otros les intriga la idea de tomar un activo digital que cualquiera pueda copiar y reclamar la propiedad del mismo. Los recientes registros de precios de titulares de NFT parecen haber sido impulsados en gran medida por los criptomillonarios y multimillonarios recién acuñados que buscan diversificar sus tenencias de bitcoins y más intereses para el ecosistema criptográfico».

Esto es lo que debes saber:

¿Qué son los NFT?

Los tokens no fungibles o NFT son piezas de contenido digital vinculadas a la cadena de bloques, la base de datos digital que sustenta las criptomonedas, como bitcoin y ethereum. A diferencia de los NFT, esos activos son fungibles, lo que significa que pueden reemplazarse o intercambiarse por otro idéntico del mismo valor, muy parecido a un billete de un dólar.

Los NFT, por otro lado, son únicos y no intercambiables entre sí, lo que significa que no hay dos NFT iguales.

Piensa por ejemplo en las tarjetas Pokémon, monedas raras o un par de zapatillas Jordan de edición limitada: los NFT crean escasez entre los activos infinitamente disponibles, e incluso hay un certificado de autenticidad para demostrarlo. Los NFT se utilizan normalmente para comprar y vender obras de arte digitales y pueden tomar la forma de GIF, tuits, tarjetas de intercambio virtuales, imágenes de objetos físicos, máscaras de videojuegos, bienes raíces virtuales y más.

¿Cómo comprar NFT?

Básicamente, cualquier imagen digital se puede comprar como NFT. Pero hay algunas cosas a considerar al comprar uno, especialmente si eres un novato. Deberás decidir en qué mercado comprar, qué tipo de billetera digital se requiere para almacenarlo y qué tipo de criptomoneda necesitarás para completar la compra.

Algunos de los mercados de NFT más comunes incluyen OpenSea, Mintable, Nifty Gateway y Rarible. También hay mercados de nicho para tipos más específicos de NFT, como NBA Top Shot para videos destacados de baloncesto o Valuables, para subastar tuits como el de Dorsey, que está actualmente en oferta.

Pero ten cuidado con las tarifas. Algunos mercados cobran una tarifa de «gas», que es la energía necesaria para completar la transacción en la cadena de bloques. Otras tarifas pueden incluir los costos de conversión de dólares en ethereum (la moneda más comúnmente utilizada para comprar NFT) y los gastos de cierre.

Si tienes curiosidad y deseas saber más sobre cómo es comprar un NFT, compramos uno. Y sí, es un gato. (Mira la historia en este link, en inglés).

¿Cómo vender NFT?

Los NFT también se venden en los mercados y el proceso puede variar de una plataforma a otra. Básicamente, cargará tu contenido en un mercado y luego debes seguir las instrucciones para convertirlo en un NFT. Podrás incluir detalles como una descripción del trabajo y precios sugeridos. La mayoría de los NFT se compran con ethereum, pero también se pueden comprar con otros tokens ERC-20, como WAX y Flow.

¿Cómo hacer un NFT?

Cualquiera puede crear un NFT. Todo lo que se necesita es una billetera digital, una pequeña compra de ethereum y una conexión a un mercado NFT donde podrá cargar y convertir el contenido en un arte criptográfico o NFT. Simple, ¿verdad?

— Oscar Holland y Rishi Iyengar, de CNN, contribuyeron a este informe.