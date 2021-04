Dr. Huerta: La ivermectina da falsa seguridad a la gente 1:33

(CNN Español) — Las vacunas contra el coronavirus, el contagio y las formas de tratamiento de la enfermedad son algunas de las dudas de nuestra audiencia en el episodio de hoy.

El doctor Elmer Huerta responde a estas preguntas, entre ellas, posibilidades de reinfección, la eficacia de las vacunas chinas además de dudas sobre el uso de la ivermectina y la vitamina C como tratamiento o prevención del coronavirus.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre las vacunas contra el coronavirus

Dr. Huerta,

he estado internado 20 dias

x Covid me dieron de alta y

hoy estoy mejor

la pregunta es despues de

cuanto tiempo me puedo

vacunar — ismael machuca rico (@RicoMachuca) March 31, 2021

Hola Ismael. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la persona que ha sufrido covid-19 puede vacunarse en cualquier momento después de haber pasado la enfermedad, aunque se recomienda que lo haga después de los 3 meses, pues se considera que la inmunidad natural lo protege por lo menos hasta esa fecha.

@drhuerta Cual es la eficacia y eficiencia de la Vacuna de Sinopharm vs la de Sinovac, sirven para todo tipo de adulto ambas? — Marco Vidal (@MarcoVidHu) March 31, 2021

Hola Marco. Como lo dijimos en el episodio del 4 de marzo, eficacia y efectividad no significan lo mismo.

La eficacia se calcula en un ensayo clínico controlado en el que se escoge qué tipo de voluntarios participan, y se compara la vacuna contra un placebo.

La efectividad se calcula vacunando a todo tipo de personas en la vida real, y se comparan los vacunados contra los no vacunados.

Hasta ahora, para las vacunas chinas solo hay datos de eficacia, las cuales son de 79,34% para Sinopharm y de 50,38 en un ensayo en Brasil y 83,5% en un ensayo en Turquía para Sinovac.

Aún no tenemos datos de efectividad para las vacunas chinas.

@drhuerta hola Dr Huerta, un amigo recibió la vacuna de Pfizer y al siguiente día comenzó con síntomas, los cuales pensó que eran reacción a la vacuna. Estos síntomas empeoraron, así que se hizo test y resultó positivo a covid. Su %SpO2 bajó mucho y terminó en hospital. — Alex Perry García 🌀 (@PerryTheReal) March 31, 2021

Muy buena pregunta Alex. Lo que pudo haber pasado es que tu amigo se vacunó estando ya contagiado, por lo que al día siguiente empezaron los síntomas. La enfermedad que desarrolló es la misma enferemedad que hubiera desarrollado sin estar vacunado, es decir con una probabilidad del 80% leve, 15% severa y 5% grave que requiere hospitalización. Lamentablemente, tu amigo cayó en el último grupo. Lo siento mucho.

@drhuerta una pregunta, hay algún estudio dónde de pueda leer si utilizan primero una vacuna de cierta casa y la segunda dosis se aplica de otra casa farmacéutica — Andie (@AQuevaz) March 31, 2021

Hola Andie. Esa es una buena pregunta, lamentablemente no conozco ningún estudio que describa esa situación.

Debo recordarte sin embargo que lo aconsejable es completar la vacunación con la misma vacuna.

@drhuerta ¿ Todas las Vacunas son efectivas con las tres variantes (mutaciones), existentes hasta ahora? — Silvestre (@SilvestreTalice) March 31, 2021

Silvestre, como lo vimos en el episodio del 18 de febrero, hay algunos indicios de que las vacunas son menos eficaces contra las variantes.

Sin embargo, según datos publicados este 1 de abril por Pfizer y BioNTech, su vacuna parece ser totalmente eficaz contra la preocupante variante B.1.351 del virus, que es la cepa dominante que circula en Sudáfrica.

Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca tuvo que ser retirada del programa de vacunación en Sudáfrica, debido a la nula eficacia contra la variante B.1.351

@MauFernandini @mabel_huertas Por favor hacer la pregunta al @drhuerta si una persona q toma warfarina operada del corazón como se debe poner la vacuna Pfizer en forma intramuscular o subcutánea? Agradezco la respuesta — Elvis (@elvistq) March 31, 2021

Hola Elvis, claro que sí. Se han hecho estudios con la vacuna contra la gripe -que también usa la vía intramuscular- y se ha visto que las personas que toman warfarina no tienen problemas después de la vacunación.

Doctor Elmer saludos desde Perú, podría indicarnos en su podcast si alguna vacuna actual para covid tiene contraindicaciones con personas con Arritmia y fibrilación auticular o hay datos si estan vacunando en INCOR @EsSaludPeru — Anthony.05 (@AnthOny_28_05) March 31, 2021

Hola Anthony. No conozco de ninguna vacuna que no pueda ser aplicada en personas con arritmia, fibrilación auricular u otro problema del corazón.

Al revés, recuerda que las personas con enfermedades crónicas del corazón están en riesgo de complicarse si contraen covid-19, por lo que deben vacunarse.

@drhuerta Buenas noches Dr, una pregunta una persona que tiene herpes zoster, ¿es recomendable se vacune contra el covid19? — Mario Ortiz Carreño (@MarioAOC) March 31, 2021

Hola Mario. No conozco de ninguna contraindicación para que una persona que haya tenido herpes zoster se vacune.

Obviamente, si la persona tiene herpes zoster y está muy mortificada por los síntomas, debe esperar a recuperarse antes de vacunarse.

@drhuerta cuánto dura la protección que da la vacuna? Esto quiere decir que al pasar el efecto debemos vacunarnos nuevamente (se habla de que la protección es de 3 a 8 meses, esto es verdad?).- — Made (@made_mejia2) March 31, 2021

Hola Made, como decía Pfizer y BioNTech dieron a conocer -mediante comunicado de prensa– que el análisis de los datos del estudio de fase 3 hasta el 13 de marzo, demuestran que la vacuna sigue dando protección por lo menos seis meses después de haberse completado las dos dosis, incluyendo en Sudáfrica, lo cual es una buena noticia.

Es probable que la protección dure incluso más que eso, dicen los expertos en vacunas.

Habrá que esperar el análisis de los 12 meses, para saber si la vacuna todavía protege todo ese tiempo.

Hola, me llamo Nathalia, disculpe estaba buscando info sobre este tema y me encontré con este tweet. Yo tuve SGB hace ya casi cinco años y cuando me fui a vacunar me recomendaron no hacerlo porque no había info suficiente para saber qué me pasaría luego. Ud ya se vacunó? — Nathalia (@N_Villarroel_) March 30, 2021

Hola Nathalia. De acuerdo con los CDC, las personas que han sufrido Guillain-Barré sí pueden recibir las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

@drhuerta qué consecuencias tendría sino recibo mi segunda dosis de vacuna contra el COVID 19 (Pfizer) dentro los 21 días, o si la recibo a los 45 días o más? Baja el % de eficacia? — RSM (@Tacorora) March 30, 2021

Ese punto no esta estudiado, RSM, pero teóricamente, la segunda dosis -aún 45 días después de la primera- podría darte el refuerzo que necesitas para estar completamente protegido.

Te ruego que hables con tu médico.

@drhuerta a los cuántos días de vacunado soy inmune, y esa inmunidad cuanto tiempo dura, gracias — Marino Garzon Agredo (@agredo_garzon) March 30, 2021

Hola Marino. Se considera que la inmunidad empieza a desarrollarse 10 a 15 días después de la primera dosis, lográndose -para las vacunas que necesitan dos dosis- una protección parcial después de esa fecha.

Preguntas sobre la ivermectina

Entiendo que no cura, pero dicen algo si aminora los efectos o también es falso??? — Gissella YB (@GyseYb) March 31, 2021

Buena pregunta Gissella. De acuerdo con el comunicado de la OMS, el análisis de los datos de 16 ensayos controlados aleatorios, con 2.407 personas estudiadas, incluidos pacientes hospitalizados y ambulatorios con covid-19, demostró que la ivermectina no reduce la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de ingreso hospitalario, ni disminuye el tiempo para la mejoría clínica en los pacientes con covid-19.

Astrid pregunta: Con respecto a la ivermectina, sé que no cura, y solo baja algunos síntomas en algunas personas. Tengo mis dudas con respecto a los efectos secundarios. ¿Podría decirme cuáles son?

Hola Astrid, excelente pregunta. De acuerdo con la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), algunos de los efectos secundarios que pueden estar asociados con la ivermectina incluyen:

Erupción cutánea,

Náuseas,

Vómitos,

Diarrea,

Dolor de estómago,

Hinchazón facial o de las extremidades,

Mareos,

Convulsiones,

Confusión,

Descenso repentino de la presión arterial,

Erupción cutánea grave – requiriendo potencial hospitalización-

Y daño hepático o hepatitis.

Preguntas sobre la reinfección de coronavirus

Buenas tardes doctor, una pregunta, si una persona padecio covid 19 hace meses y se recupero totalmente, pero en estos momentos su pareja padece la enfermedad, la persona recuperada puede contagiar a otras personas a pesar de que el ya no se enferne? — FRIEDLAND (@FRIEDLA82499789) March 30, 2021

Esa es una buena pregunta Friedland. Teóricamente, puede suceder, pero no conocemos de algún estudio que haya estudiado ese particular hecho.

@drhuerta Hola Dr.! Soy de Argentina y me contagié del Covid en enero/21. Tengo 70 años y lo pase en mi domicilio, 11 días con fiebre y luego 11 con falta de aire no grave. Soy asmático desde bebé. Me hice un post-Covid completo y estoy bien. Me puedo reinfectar? Gracias! — Roberto (@RobAriola) March 30, 2021

Saludos Roberto. Como lo hemos escuchado en episodios anteriores, la reinfección es un hecho científicamente aceptado, por lo que una persona que ya ha superado el covid-19, debe seguir cuidándose como si no lo hubiera tenido.

Otras preguntas sobre el covid-19

@drhuerta sería usted tan amable de decirme qué significa que en un hospital digan los doctores que el estado del paciente es delicado? Lamentablemente por la saturación de pacientes con Coviv sólo eso escribieron en una lista sobre un paciente — Jose Ramos (@Guatejose) April 1, 2021

Hola José, muy buena pregunta. Según el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, estas son algunas definiciones de utilidad para entender la categorización del estado de salud de un paciente:

Estable : los signos vitales -pulso, temperatura, presión arterial, respiraciones- son estables y se encuentran dentro de los límites normales. El paciente está consciente, pero puede sentirse incómodo, pero los indicadores de pronóstico son favorables.

: los signos vitales -pulso, temperatura, presión arterial, respiraciones- son estables y se encuentran dentro de los límites normales. El paciente está consciente, pero puede sentirse incómodo, pero los indicadores de pronóstico son favorables. Grave o delicado : los signos vitales pueden ser inestables, no estar dentro de los límites normales, por lo que el paciente está gravemente enfermo, y los indicadores de pronóstico son dudosos.

: los signos vitales pueden ser inestables, no estar dentro de los límites normales, por lo que el paciente está gravemente enfermo, y los indicadores de pronóstico son dudosos. Crítico : los signos vitales son inestables y no están dentro de los límites normales. El paciente puede estar inconsciente, y los indicadores de pronóstico son desfavorables.

@drhuerta

Muy buenos dias dr.,Leyendo un articulo sobre el covid-19 me sorprendió parte de ese artículo y era el por que los patológos no hacen autopsias para saber a ciencia cierta las causa de su muerte,Si antes los patólogos encontraban causas y después la cura.Horientenos — Robert Ponce de Leon (@ropoleca) March 30, 2021

Hola, Robert. En realidad, sí se hacen.

Es más, se considera que las autopsias que ya no se practicaban con la frecuencia de antes, han tenido un aumento en esta pandemia.

@drhuerta Buenas noches ¿Podría indicarme si el vértigo está relacionado con el Covid19? Gracias. — Cielo (@Cielo79291413) March 30, 2021

Hola, Cielo. Como lo vimos en el episodio del 29 de marzo, un reciente estudio demostró que el covid-19 está asociado a que:

El 7,6% de personas presenten pérdida de audición,

14,8% tinnitus

Y 7,2% vértigo rotatorio, que es la condición en la que una persona siente que todas las cosas que la rodean giran alrededor de ella.

Preguntas @drhuerta 1. ¿Qué tan beneficiosos son los suplementos de vitamina “C” (polvos, pastillas para diluir en agua) para la prevención del COVID, estando sanos? Desde que inició la pandemia, mi esposa y yo los tomamos cada dos días. 2. ¿Después de estar inoculados es 🧵 — Alberto Iglesias D 🇲🇽🇪🇸🇪🇺 (@albertitoiglesi) March 29, 2021

Hola, Alberto. No hay prueba científica de que los suplementos de vitamina C tengan algún efecto en la prevención de covid-19.

La vitamina C es importante para el sistema de defensa, pero debe obtenerse de los alimentos.

