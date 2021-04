Londres (CNN) — Los miembros de la familia real de Gran Bretaña retomaron esta semana sus compromisos públicos a medida que se acerca el final del periodo de luto real de dos semanas tras la muerte del duque de Edimburgo.

Los movimientos indican que la familia espera salir de su dolor colectivo y volver a sus ocupadas agendas de cara al futuro. Ver a la reina, que optó por celebrar su cumpleaños en privado el miércoles, sentada sola en la Capilla de San Jorge durante el funeral del príncipe Felipe apuntaba sin duda al inicio de una nueva etapa en el reinado de la monarca.

En 2002, cuando la reina, acompañada por Felipe, apareció en el balcón del Palacio de Buckingham para celebrar su jubileo de oro, se consideró un punto de inflexión para su monarquía. La alegría se reflejaba en su rostro mientras miraba a un mar de simpatizantes que la aclamaban y agitaban banderas y paraguas.

Esa respuesta, hace casi dos décadas, era la que esperaban los organizadores. Pero no estaba garantizada. Nadie sabía si se materializaría tras los años de mala prensa que siguieron a la muerte de Diana, la princesa de Gales, en 1997. Las aclamaciones se convirtieron en gritos de emoción cuando los príncipes Carlos, William y Harry, que entonces tenían 53, 19 y 17 años, respectivamente, dieron un paso al frente detrás de la reina como los futuros rostros de la monarquía. Parecía que la monarquía no sólo se había recuperado, sino que había llegado para quedarse.

Los asesores esperan repetir ese sentimiento el año que viene, cuando Isabel marque otro hito, su jubileo de platino, convirtiéndose en la primera soberana británica en celebrar 70 años en el trono. En junio de 2022, durante un fin de semana festivo de cuatro días, un «extenso programa de eventos públicos mezclará la pompa tradicional con las exhibiciones tecnológicas más avanzadas», según un comunicado del gobierno del Reino Unido.

También será otra oportunidad para mostrar cómo la familia se ha renovado tras las revelaciones sobre la realeza de la entrevista de Oprah Winfrey con los Sussex y las acusaciones derivadas de la relación del príncipe Andrés con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

A pesar de tener más de 90 años, Isabel ha mantenido una exigente agenda de compromisos, aprovechando las videollamadas para continuar con sus obligaciones durante la pandemia. Incluso antes de que el virus pusiera todo patas arriba en el Reino Unido el pasado mes de marzo, había realizado 296 compromisos entre 2019 y 2020.

Pero como no puede hacerlo todo ella sola, recurre a varias generaciones de la familia para completar los más de 3.000 compromisos que la familia real asume cada año tanto en casa como en el extranjero.

En los últimos años, las figuras de la familia que ayudan a cumplir con los deberes públicos han variado más de lo que se imaginaba. Felipe se ha ido, pero también Harry y Andrés, por razones muy diferentes.

Queda el núcleo de la realeza en activo, formado por la reina, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge.

Con el tiempo, sus hijos, el príncipe George y sus hermanos, se unirán a esa cohorte, pero obviamente son demasiado jóvenes para asumir tareas públicas ahora.

La cuestión de quién asumirá los patrocinios y títulos militares que antes ostentaban Harry, Meghan y Andrés es, sin duda, algo que la familia tratará de abordar durante el próximo año.

Los Cambridges están haciendo más, pero tienen una familia joven, por lo que la elección será sobre si la familia reduce sus eventos públicos, o si reclutan a miembros menores de la realeza hasta que la próxima generación esté lista.

La princesa Ana, única hija de la reina, ya tiene una agenda repleta de compromisos, así que la otra opción sería el hermano de Ana, el príncipe Eduardo, y su esposa, la condesa de Wessex. La reina está muy unida a ellos, lo que quedó patente cuando dieron un paso al frente públicamente para apoyarla tras la muerte de Felipe. El príncipe William también podría considerar apoyarse en sus primas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, que han conservado sus títulos de princesa.

La planificación de la sucesión real se lleva a cabo a un ritmo glacial y se señala con guiños. Mientras la institución se prepara para celebrar los 70 años de reinado de la monarca, las celebraciones del próximo verano serán la oportunidad perfecta para que la reina muestre el reparto de apoyo a los futuros reyes, Carlos y William. Todas las miradas estarán puestas en el balcón, y el primer grupo que la siga será su visión enmendada de la monarquía en activo.

Monarquía, institución y firma: ¿te confundes con toda la jerga asociada a la realeza? No te culpamos. Es mucho lo que hay que entender.

La mejor manera de desglosarlo todo es empezar por arriba. La monarquía es mucho más que una familia: es una intrincada marca multimillonaria con miles de empleados. Entonces, ¿cómo se ha adaptado una institución de 1.000 años de antigüedad para que sea útil en la actualidad?

Mucha gente equipara a la familia real con una empresa familiar. Pero ese es el primer malentendido, porque no gana dinero como una empresa normal.

En el centro de la familia trabajadora se encuentra la firma, el grupo de miembros de la realeza encabezados por la reina, que son algunos de los más cercanos a ella en la línea de sucesión.

Luego está la institución del Palacio de Buckingham, que dirige la Reina. El palacio emplea anualmente a cientos de personas y estos empleados, a diferencia de los miembros de la realeza que trabajan, están en la nómina de la casa real y tienen acceso a los beneficios de la empresa.

Los compromisos de la familia y el mantenimiento de las propiedades reales están subvencionados por el Sovereign Grant, un fondo público que ascendió a un total de más de US$ 100 millones para el ejercicio 2020-2021. Pero a cambio, se calcula que la monarquía genera más de US$ 2.000 millones al año para la economía del Reino Unido.

Uno de los miembros más pequeños de la realeza celebra su cumpleaños esta semana. El príncipe Louis, el hijo menor de los duques de Cambridge, cumplió tres años este viernes. Sus orgullosos padres compartieron una nueva fotografía de Louis, tomada por su madre poco antes de que se dirigiera a su primer día de preescolar en la escuela infantil Willcocks, dijo el Palacio de Kensington. William y Catalina han continuado con la tradición de publicar una foto para conmemorar los cumpleaños de sus hijos. Las fotos suelen ser de la colección personal de la pareja y las suele hacer Kate, que es una apasionada de la fotografía. ¿Quieres más fotos adorables? Echa un vistazo a la divertida foto de cumpleaños del año pasado de Louis mostrando su propio lado artístico aquí.

La duquesa de Cambridge probó sus habilidades de pilotaje en un simulador de vuelo mientras visitaba un centro de cadetes aéreos el pasado miércoles. William, que anteriormente ejerció como piloto de búsqueda y rescate para la Royal Air Force y más tarde como piloto de ambulancias aéreas, se hizo cargo del bolso de su esposa mientras ella se subía a la cabina y se ponía los auriculares antes de probar el sistema. La visita fue el primer acto público de la pareja desde que asistió al funeral del duque de Edimburgo el fin de semana pasado. Felipe fue Comodoro en Jefe del Cuerpo de Entrenamiento Aéreo durante más de 60 años. En 2015 cedió el patronato militar a Catalina. Durante su visita al Escuadrón 282, los Cambridges se reunieron con los jóvenes para saber cómo el programa de cadetes aéreos apoya a los jóvenes en el desarrollo de habilidades para la vida y conocieron a los estudiantes que estaban participando en ejercicios de liderazgo y habilidades de campo. Cuando la visita llegó a su fin, la pareja recibió tres hurras en honor a Felipe.

El duque de Cambridge tiene una opinión muy firme sobre la controvertida Superliga Europea, que, entre la vehemente condena de los aficionados, ha sido archivada, por ahora. William, que es presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) y un devoto aficionado del Aston Villa, subrayó la importancia de escuchar a los aficionados, en una rara publicación personal en Twitter después de que los seis participantes ingleses de la Superliga anunciaran su retirada de la exclusiva competición esta semana. «Me alegro de que la voz unida de los aficionados al fútbol haya sido escuchada y atendida», escribió el duque en el post. «Ahora es realmente importante que aprovechemos este momento para asegurar la salud futura del juego a todos los niveles. Como presidente de la FA, me comprometo a desempeñar mi papel en esa labor», añadió antes de firmar el tuit simplemente con «W».

I’m glad the united voice of football fans has been heard and listened to. It is now really important that we use this moment to secure the future health of the game at all levels. As President of the FA, I’m committed to playing my part in that work. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 21, 2021