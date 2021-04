¿Es tu cara en Zoom o la pandemia realmente te está envejeciendo?

3 consejos para tener una buena salud mental 1:29

(CNN) — ¿Esa cara en el espejo se ve un poco, mhmm…, más vieja en estos días?

«Algo de esto se debe a la percepción, lo que yo llamo ‘Zoom facial'», dijo el Dr. Rajani Katta, autor de «Glow: The Dermatologist’s Guide to a Whole Foods Young Skin Diet».

«Entre la luz intensa, los ángulos extraños y simplemente mirar tu rostro durante horas, puedes alterar la percepción de tu propia apariencia», dijo Katta.

Desafortunadamente, tu piel también puede estar sufriendo los efectos de un año de estrés pandémico, dijo la Dra. Whitney Bowe, profesora asistente clínica de Dermatología en la Escuela de Medicina Icahn del Centro Médico Mount Sinai.

«Un paciente de mucho tiempo venía y decía: ‘Perdí a mis padres y siento que he envejecido años en este año’. Los miras y puedes ver que en realidad ha tenido un costo físico, y por un mecanismo biológico entendemos cómo funciona esto. Yo lo llamo envejecimiento por estrés».

El estrés afecta nuestra capacidad para conciliar el sueño y permanecer dormido, lo que también puede afectar nuestra piel, dijo el Dr. Raj Dasgupta, especialista en sueño, profesor asistente de Medicina Clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Él señala un estudio de 2010 sobre los efectos de la falta de sueño en los rasgos faciales, que encontró que «las personas privadas de sueño tenían los párpados hinchados y esos círculos oscuros debajo de los ojos y parecían tener más arrugas».

La presión crónica significa que los altos niveles de la hormona del estrés cortisol están inundando el cuerpo, lo que inhibe la producción de colágeno y ácido hialurónico en la piel, explicó Bowe.

«El colágeno es el andamio de la piel que previene las líneas finas y las arrugas, y el ácido hialurónico mantiene la piel tersa, por lo que la pérdida de estos realmente puede afectar tu apariencia», dijo Bowe.

Además, se ha demostrado que el estrés causa interrupciones en el funcionamiento adecuado de la barrera cutánea, lo que lleva a una mayor pérdida de agua y «mayor exfoliación y sequedad y formación de arrugas», dijo la Dra. Marie Jhin, portavoz de la Academia Estadounidense de Dermatología.

La prisa por corregir estos signos del envejecimiento hace que muchos dermatólogos trabajen horas extra.

«¡Sí! Veo una afluencia de pacientes que llegan después del estrés y la fatiga por covid», dijo Jhin, y agregó que ha visto muchos casos de eccema, pérdida de cabello y acné por estrés durante el último año.

«Nunca había visto una demanda tan alta», dijo Bowe. «No puedo seguir el ritmo. Mis pacientes actuales vienen con mucha más frecuencia que antes, específicamente porque sienten que están envejeciendo».

¿Qué hacer?

Una forma importante de cuidar la piel envejecida o sensible durante la pandemia es alternar entre «noches activas y noches de recuperación» con sus productos para el cuidado de la piel, dijo Bowe.

En una noche, use soluciones antienvejecimiento como retinoides, alfa hidroxiácido o ácido glicólico, ya sean recetados o de venta libre, luego omítelos una noche o dos, dependiendo de la sequedad de su piel.

«Lo que recomiendo hacer es recorrer el cuidado de la piel», dijo Bowe. «No querrás comprometer aún más la barrera de tu piel al usar ingredientes irritantes todas las noches».

Las noches de recuperación se utilizan para mimar la piel, «utilizando ingredientes como glicerina, aceite de semilla de girasol, aceite de jojoba o escualeno», que es una versión hidrogenada del escualeno, un compuesto producido naturalmente por nuestras glándulas sebáceas, dijo Bowe.

«Utilizar ingredientes nutritivos e hidratantes que repararán la barrera de la piel, apoyarán el microbioma de la piel y restaurarán un pH saludable en la piel», dijo Bowe.

Evita que tu piel envejezca más

Cremas, sueros y rellenos adicionales son todas opciones de los consultorios de dermatología, pero la mejor manera de evitar que tu piel envejezca más es abordar el estrés, dicen los expertos, así como los malos hábitos que tengas, que se han desarrollado durante la pandemia, como malos hábitos alimenticios, falta de sueño o falta de ejercicio.

Cuida tu dieta, especialmente el consumo de azúcar.

Muchos de nosotros estamos «comiendo por estrés, recurriendo al azúcar y los carbohidratos procesados, que desafortunadamente pueden dañar el colágeno de la piel con el tiempo a través de un proceso llamado glicación», dijo Katta.

La glicación ocurre cuando las moléculas de azúcar se adhieren a las grasas y proteínas y crean productos finales de glicación avanzada, o AGE, que pueden hacer que las proteínas de colágeno y elastina sean menos flexibles y que la piel sea más propensa a arrugarse.

Sé bueno con tu piel eliminando el azúcar, carbohidratos procesados y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, que pueden aumentar la tasa de glicación 10 veces, según los estudios.

«Los alimentos ricos en antioxidantes y propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a proporcionar una capa adicional de protección a la piel y pueden ayudar a promover los sistemas de defensa y reparación de la piel», sugirió Katta.

Haz mucho ejercicio

Los científicos creen que el ejercicio aumenta la circulación sanguínea en el cerebro, especialmente en áreas como la amígdala y el hipocampo, que tienen funciones en el control de la motivación, el estado de ánimo y la respuesta al estrés. Por un lado, libera endorfinas, las hormonas del bienestar del cuerpo.

El ejercicio también empuja la sangre oxigenada a todas las partes de tu cuerpo, incluida la piel. Numerosos estudios muestran que los mayores beneficios provienen de los ejercicios rítmicos, que hacen que la sangre bombee en los principales grupos de músculos. Entre ellos se incluyen correr, nadar, andar en bicicleta y caminar. Haz ejercicio durante 15 a 30 minutos al menos tres veces a la semana durante un período de 10 semanas o más a una intensidad baja a moderada.

Duerme bien

«Se llama sueño reparador porque el sueño regenera la piel por la noche», dijo Dasgupta. «Sorpresa sorpresa, hay una hormona llamada hormona del crecimiento que se secreta durante las etapas más profundas del sueño y que estimula el crecimiento de las células de la piel».

Además, los niveles de cortisol suelen ser más bajos por la noche porque están bajo el control del reloj del sueño del cuerpo, también conocido como ritmo circadiano, dijo.

«Entonces, el cortisol es naturalmente alto durante la mañana y muy bajo por la noche», dijo Dasgupta, «lo cual es bueno porque queremos dormir bien. Pero puedes imaginar que si tienes mucho estrés vas a tener altos niveles de cortisol durante la noche, y entonces tu piel no tiene tiempo para rejuvenecer».

Practica actividades para reducir el estrés

Prueba el yoga, la meditación y la respiración profunda para calmar tus niveles de estrés, sugirió Bowe: «Se ha demostrado que todos ellos disminuyen la producción de cortisol y los niveles de estrés».

El yoga, por supuesto, es una forma de ejercicio físico. Pero el yoga también es una disciplina espiritual, diseñada para fusionar el cuerpo y la mente. Un estilo de vida de yoga incorpora posturas físicas, regulación de la respiración y atención plena a través de la práctica de la meditación.

La respiración profunda realinea el parte estresada de nuestro cuerpo, llamada sistema simpático, con el parasimpático o sistema de «descanso y restauración».

Si bien hay muchos tipos de respiración, muchas investigaciones se han centrado en la «coherencia cardiaca», donde inhalas durante seis segundos y exhalas durante seis segundos durante un breve período de tiempo. Concéntrese en la respiración abdominal, o en la respiración hasta el fondo de los pulmones, colocando la mano sobre la barriga para sentir cómo se mueve.

Trabaja en estos cambios de estilo de vida que eliminan el estrés y probablemente serás más feliz cuando te mires al espejo, dicen los expertos, y ciertamente estarás más saludable.

¿En cuanto a cómo te ves en Zoom? Ahí quedas solo, ¡mucha suerte!.