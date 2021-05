Los momentos más divertidos de Elon Musk en 'SNL' 1:49

(CNN) — Los inversionistas apostaron correctamente: Elon Musk mencionó el dogecoin en «Saturday Night Live» (SNL) durante su monólogo de apertura. Bueno, en realidad, lo hizo su madre.

Maye Musk apareció al final del monólogo de su hijo, mejor conocido por ser el CEO de Tesla, en “SNL” para preguntarle sobre su regalo para el Día de la Madre.

«Estoy emocionada por mi regalo del Día de la Madre», dijo Maye Musk. «¡Solo espero que no sea dogecoin!».

«Lo es», respondió Elon Musk. «Seguro que lo es».

Después de aumentar el valor de la criptomoneda en el periodo previo a la aparición de Musk en “SNL”, los inversionistas vendieron dogecoin de manera fuerte después de que los Musk hablaran de dicha moneda virtual en el programa.

Dogecoin cayó un 40% y llegó a cotizar en US$ 44 centavos a primera hora del domingo.

En contraste, la criptomoneda comenzó a cotizar el sábado a unos US$ 70 centavos y se vendía a unos US$ 66 centavos justo antes de que “SNL” saliera al aire a las 11:30 pm ET.

Las criptomonedas son bastante volátiles, y dogecoin no es la excepción este año. Ha subido más del 12.000% desde enero y ha ganado un 800% solo este mes.

Asimismo, Musk es el partidario más visible y prominente de dogecoin. Con frecuencia tuitea sobre la criptomoneda, y tan solo uno de sus extraños tuits a sus 50 millones de seguidores puede hacer que dogecoin suba.

Sobre lo anterior, un ejemplo es lo que ocurrió en abril, cuando Musk tuiteó «Doge ladrando a la luna» y compartió una foto de un cuadro del artista español Joan Miró, que se titula «Perro ladrando a la Luna».

Dogecoin: una broma que ya no lo es más

Dogecoin comenzó en 2013 como una broma: un guiño al meme «doge» que estaba en todo internet en ese momento.

Sin embargo, la etiqueta de “broma” ya quedó en el pasado: ahora es la quinta criptomoneda más grande del mundo, con un valor de mercado apenas por debajo de los US$ 70.000 millones, según Coinbase.

Tanto dogecoin como Tesla cotizaron al alza antes de la aparición de Musk en “SNL”. Los futuros de Tesla no se negociaron el sábado por la noche durante el espectáculo.

No está claro lo que estaba impulsando la venta de dogecoin. Tal vez los inversionistas querían que Musk dijera algo en apoyo a la criptomoneda. Pero lo más probable es que hubiera alguna estrategia de «comprar el rumor/vender la noticia», tratando de capitalizar las predicciones de los inversores que se hacen realidad mediante la venta en su punto más alto.

Dogecoin cotizó de forma tan activa que Robinhood anunció el domingo por la mañana que estaba teniendo problemas para procesar las operaciones con criptomonedas y que estaba trabajando para resolver el problema.