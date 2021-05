Consejos de una experta para usar maquillaje y mascarilla 1:06

Nueva York (CNN) — La pandemia mantuvo los labios fuera de vista por el uso de mascarillas y las órdenes de aislamiento. Eso, en consecuencia, perjudicó las ventas de lápices labiales en 2020.

Pero los vendedores de maquillaje afirman que el destino de este producto básico de la cosmética está empezando a cambiar a medida que más personas se vacunan y el ritmo de las interacciones sociales se acelera.

Según las últimas cifras de la empresa de estudios de mercado IRI, que rastrea los datos de los puntos de venta en los comercios, las ventas de lápices labiales alcanzaron los US$ 34,2 millones en las cuatro semanas que terminaron el 18 de abril, un 80% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no alcanzaron los niveles anteriores a la pandemia, que superaban los US$ 40 millones.

Walmart, la mayor cadena minorista del país, dijo a CNN Business en un correo electrónico que el lápiz labial es el producto de mayor rendimiento en todos los segmentos de los cosméticos, y que las ventas de lápiz labial se destacaron en su último trimestre que finalizó el 30 de abril.

El minorista dijo que los compradores estaban mostrando una fuerte preferencia por los lápices labiales de larga duración y a prueba de manchas que no se borran tan fácilmente debajo de una mascarilla. Más recientemente, Walmart dijo que los clientes están eligiendo colores brillantes como los morados o los azules, así como los marrones de moda, en lo que llamó una «oportunidad para que los clientes expresen una vez más su singularidad».

El cambio reciente en la guía de uso de mascarillas podría beneficiar a las empresas.

publicidad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron la semana pasada que las personas totalmente vacunadas no tienen que usar mascarillas ni practicar el distanciamiento físico en lugares cerrados o abiertos excepto cuando estén en entornos sanitarios, en el transporte público, en las escuelas o en otras áreas en las que los gobiernos requieran el uso de mascarillas.

Una gran empresa de cosméticos prevé un resurgimiento del uso del maquillaje.

«Nos hemos estado preparando para este renacimiento del maquillaje durante los últimos seis meses», dijo Sam Cheow, director global de innovación de maquillaje, cartera y desarrollo de productos de The Estée Lauder Companies. Cheow dijo que espera ver tonos vivos como el naranja, los rosas brillantes, el magenta y el púrpura en los labios de cara al verano.

Y como no todos los lápices labiales son iguales, Cheow dice que la textura que más ha resurgido es la «satinada». «Los lápices labiales satinados están en auge ahora», dijo, refiriéndose a los lápices con tonos densos, alta cobertura y un poco de brillo.

«A medida que los lugares siguen abriéndose y salimos, el lápiz de labios es como una gratificación instantánea, un estímulo que no hemos tenido en los últimos 12 meses y que extrañamos», dijo.