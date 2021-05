Cristiana Chamorro dice que buscan inhibirla en las elecciones de noviembre en Nicaragua 3:40

(CNN Español) — El Ministerio Público de Nicaragua citó a presentarse este martes a Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación; a Verónica Chávez, directora del clausurado 100% Noticias; a María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua; y a otros dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, la periodista Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano.

Las citaciones de la Fiscalía, enviadas este lunes, responden a una investigación iniciada por el Ministerio de Gobernación en contra de la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro Barrios, según informaron algunas de las personas citadas y organismos de Derechos Humanos a través de sus redes sociales.

María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua, expresó este lunes en su cuenta de Twitter que la cita es parte de lo que considera un plan para «silenciar a la prensa independiente en el país». «Fui citada esta tarde, unas horas antes a una diligencia mañana a las 8 a.m.», expresó la periodista. Y agregó: «Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto ‘lavado de dinero’ que siguen contra Cristiana Chamorro».

Más tarde declaró: «Nosotros creemos que está dentro de un plan para silenciar y para intimidar realmente todo tipo de voz crítica, todo tipo de voz que denuncie la crisis que vive Nicaragua, la crisis sistemática de violación de derechos humanos que no lo decimos solo los periodistas, lo dicen organismos internacionales, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice Naciones Unidas (…) eso no es noticia falsa».

Por su parte, el director de 100% Noticias y opositor excarcelado, Miguel Mora, informó sobre la citación a su esposa Verónica Chávez y el empresario radial Fabio Gadea. «Como parte del show en contra de Cristiana Chamorro, la Fiscalía, que nunca investigó el intento de asesinato en contra de Verónica, la citó para mañana junto a Don Fabio Gadea», dijo.

En tanto, Lourdes Arróliga también informó en Twitter sobre su citación, mientras que Guillermo Medrano afirmó en la misma red social: “¡No tengo miedo!”.

La investigación contra Cristiana Chamorro

La convocatoria ocurre pocos días después de la comparecencia de la periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata a presidenta de Nicaragua. Chamorro se presentó el viernes para responder por supuestas inconsistencias en estados financieros de 2015 a 2019 de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Cristiana Chamorro dijo el jueves pasado a CNN que las acusaciones en su contra por supuesto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua constituyen un montaje de acciones «monstruosas y terribles» para impedir que los ciudadanos trabajen por Nicaragua.

El Ministerio Público no ha brindado mayores detalles de este caso y tampoco permite el ingreso de medios independientes a sus instalaciones.

Denuncian «persecución feroz» contra periodistas

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh) condenó enérgicamente a través de sus redes sociales las citaciones, a las que consideró «absurdas e incriminatorias» en el marco del caso de «lavado de dinero» que, según el organismo, fue “fabricado por el régimen” Ortega-Murillo en contra de Cristiana Chamorro.

Para el Cenidh, «esto es parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses».

Por su parte José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), expresó en sus redes sociales: «El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ya no sabe qué inventar para silenciar a los periodistas. Ahora le abren un proceso por supuesto ‘lavado de dinero’ a María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión. Todo mi apoyo y solidaridad con María Lilly Delgado», señaló Vivanco.

El gobierno de Nicaragua no se ha expresado directamente sobre el caso. En varias ocasiones, la vicepresidenta y portavoz del gobierno Rosario Murillo ha dicho que no se permitirá intervención extranjera en asuntos locales. CNN ha intentado comunicarse con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía pero no ha obtenido respuesta.