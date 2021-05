¿Qué país ha vacunado más en América Latina? 1:03

(CNN) — Estados Unidos está alcanzando importantes hitos de vacunación contra el covid-19, pero los expertos en salud dicen que quienes no están vacunados no deben confiar en la protección de quienes sí lo están, ya que su riesgo de infección no ha disminuido en respuesta a la disminución de casos.

«El trabajo que tenemos por delante será realmente desafiante porque si bien las personas que están completamente vacunadas están bien protegidas, aún tenemos que seguir convenciendo a las personas que aún no están vacunadas de que ellas no están seguras», dijo la analista médica de CNN la Dra. Leana Wen a Wolf Blitzer. «La pandemia no ha terminado para ellas».

El riesgo para las personas no vacunadas es de hecho aproximadamente el mismo que en medio del aumento de enero, dijo Wen citando un análisis de The Washington Post.

La mitad de la población adulta en EE.UU. está completamente vacunada, según los datos publicados el martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) y para esas personas, el próximo fin de semana del Día de los Caídos, un evento identificado como una fuente importante de propagación el año pasado, puede parecerse mucho a lo que era antes de 2020.

«Gracias a las vacunas, decenas de millones de estadounidenses pueden regresar a algo más cercano a la visita normal de amigos y familiares», dijo el martes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en la reunión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca.

Sin embargo, la guía de los CDC no ha cambiado para aquellos que no están vacunados, ya que todavía están en riesgo de infección, dijo Walensky.

«Si no está vacunado, quiero animarle a que aproveche este fin de semana festivo para darse a sí mismo y a su familia el regalo de protección al vacunarse», dijo Walensky. «Estamos en un buen camino descendente, pero todavía no estamos fuera de peligro».

Si bien una encuesta de Axios-Ipsos mostró que solo el 44% de los estadounidenses se distanciaron socialmente la semana pasada, 12 puntos porcentuales menos que hace dos semanas, Wen advirtió que las personas no vacunadas deben seguir usando mascarillas, distanciándose y tomando precauciones.

Avanzando hacia una infancia más normal

También hubo datos prometedores el martes sobre las infecciones por covid-19 en los niños.

Con casi 40.000 casos nuevos, EE.UU. registró el menor número de casos semanales entre niños desde principios de octubre, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Actualmente, solo los niños mayores de 12 años son elegibles para las vacunas de covid-19. Si bien se están realizando estudios de seguridad y eficacia en niños más pequeños, es probable que una vacuna para niños más pequeños no esté disponible hasta finales del otoño o principios del invierno, dijo el Dr. Anthony Fauci.

Pero dada la cantidad de maestros vacunados y la disminución significativa de casos, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas le dijo a la Comisión de Asignaciones de la Cámara el martes que debería ser seguro para los niños de todas las edades volver a clase en el otoño.

El regreso a la normalidad para los niños es un avance positivo para muchos, especialmente a la luz de los desafíos de salud mental que ha planteado la pandemia.

«La gente se encoge de hombros y dice: ‘Bueno, ya sabes, los niños son resistentes’, pero, espera un minuto, este es realmente un desafío increíble sin precedentes para su experiencia de vida», dijo el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins, a la Comisión de Asignaciones de la Cámara el martes.

Hay varias preguntas que las nuevas investigaciones deberán abordar, dijo Collins.

«¿Qué ha significado para ellos estar fuera de la escuela, que normalmente es el lugar donde ocurre mucha socialización y educación durante este período prolongado? ¿Y qué hay de este tema de tener miedo a una enfermedad que realmente podría afectar a sus familias? ¿Podrían culparlo repentinamente si fuera usted quien provocó la enfermedad?», dijo Collins.

Boletos de lotería y becas completas para vacunas

Loterías para fomentar vacunas contra covid-19 en EE.UU. 0:55

Mientras tanto, los estados están encontrando nuevas formas de persuadir a los residentes para que se vacunen.

En Delaware, los funcionarios anunciaron una asociación con la Lotería de Delaware para sorteos dos veces por semana para incentivos de vacunación.

Los habitantes de Delaware de 12 años o más que fueron vacunados «del 25 de mayo al 29 de junio, y cualquier ciudadano de Delaware de 12 a 17 años vacunado hasta la fecha, participarán para ganar US$ 5.000 en efectivo y premios adicionales en sorteos dos veces por semana realizados por la Lotería de Delaware», según un comunicado de la oficina del gobernador, John Carney.

Otros premios incluyen unas vacaciones de cuatro días, una beca completa para una universidad pública de Delaware y boletos para eventos, según el comunicado.

«Los programas de incentivos son una de las tres palancas clave que se están volviendo ampliamente reconocidas por el aumento de las tasas de vacunación», dijo el Dr. Karyl Rattay, director de la División de Salud Pública de Delaware.

El plan de Delaware refleja iniciativas en otros estados.

Ohio, por ejemplo, ha anunciado una lotería para los residentes vacunados, mientras que Virginia Occidental ofrece un bono de ahorro de US$ 100 a los residentes de 16 a 35 años que se vacunen.

En Arkansas, cada residente que se vacune a partir del 25 de mayo recibirá un premio de lotería de US$ 20 o un certificado de regalo con la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas por US$ 21 que se puede canjear por una licencia de pesca o una licencia de caza / pesca en el estado, anunció el gobernador, Asa Hutchison, en una conferencia de prensa.

Deidre McPhillips, Jen Christensen, Naomi Thomas, Andy Rose, Melissa Alonso y Jamiel Lynch de CNN contribuyeron a este informe.