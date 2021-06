Pizza Hut trae de vuelta a un favorito de los fans

5 maneras en que el covid-19 cambió el consumo de comida rápida 1:34

(CNN Business) — Pizza Hut está trayendo de vuelta una de sus pizzas más famosas, más de una década después de que dejó los menús.

The Edge, una pizza de corteza fina «llena de coberturas hasta el borde», ahora está disponible por US$ 12,99. Pizza Hut lanzó por primera vez The Edge en 1997 y ha hecho algunas apariciones raras desde entonces, con el relanzamiento más reciente en 2009.

La pizza tiene una «corteza fina como una galleta» que es «lo suficientemente resistente» para contener varios ingredientes y se corta en 16 cuadrados. The Edge viene en cuatro variedades, tres de las cuales tienen varios tipos de carnes y una opción vegetariana. La oferta por tiempo limitado es la «pizza perfecta para la temporada de patio», según un comunicado de prensa.

Pizza Hut ha aprovechado regularmente la nostalgia por los elementos del menú y las promociones para atraer a los comensales. La compañía lo llama una campaña de «Newstalgia», que «destaca los elementos clásicos y queridos de la marca y les da vida de maneras modernas y relevantes».

En los últimos meses, la compañía relanzó su popular programa Book It!, trajo de vuelta su antiguo logotipo y celebró el 25 aniversario de su debut con una pizza con corteza de masa rellena de queso.

Pizza Hut no ha dependido totalmente del pasado para impulsar su futuro, sin embargo, especialmente porque el apetito por la pizza sigue siendo fuerte a pesar de que la pandemia disminuye lentamente.

La cadena recientemente agregó de forma temporal una pizza estilo Detroit por primera vez, que abandona la forma redonda tradicional por una corteza rectangular con queso. También lanzó un nuevo diseño de restaurante que enfatiza el drive-thru o servicio en el auto.

Esas innovaciones ayudaron a que las ventas en la misma tienda crecieran un 8% en sus restaurantes estadounidenses en el primer trimestre de 2021. Pizza Hut es propiedad de Yum Brands, que también controla Taco Bell y KFC.