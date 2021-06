1 de 12 | 12. Playa Massarandupió, Bahía, Brasil: los diminutos bikinis en Copacabana pueden exponer una gran cantidad de carne brasileña, pero no tanto como esta playa nudista a lo largo de la costa de Bahía. A dos horas en coche de Salvador, encontrarás la playa nudista a un kilómetro de caminata desde el estacionamiento. Recorre la galería para ver las otras playas en este top. 2 de 12 | 11. Playa Zipolite, Oaxaca, México: vive tus propias fantasías de la película "Y tu mamá también" en la playa donde se grabaron tantas escenas de la sensual producción que protagonizó Gael García. La playa se extiende alrededor de dos kilómetros con acantilados rocosos en cada extremo, y es famosa por ser un lugar de nudismo (aunque aquí no es legal). 3 de 12 | 10. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Sudáfrica: la única playa nudista oficial de Sudáfrica –y quizás la única legal en todo el continente africano– se encuentra en la Reserva Natural de Mpenjati, al sur de Durban. 4 de 12 | 9. Playa Cap d'Agde, Francia: es el complejo playero nudista más grande del mundo, al que llegan 40.000 huéspedes por día durante la temporada alta. Y los visitantes pueden estar desnudos donde quieran. 5 de 12 | 8. Playa Pequeña, Maui, Hawai: rodeada por antiguos flujos de lava y con un cono de ceniza volcánica a sus espaldas, esta playa sería increíble incluso si no pudieras quitarte la ropa. Parte del Parque Estatal de Makena, en la costa sureste de la isla, tiene vista a un santuario marino nacional famoso por sus tortugas, delfines, ballenas y peces tropicales. 6 de 12 | 7. Playa de Es Cavallet, Ibiza, España: la playa nudista está dividida en varias secciones diferentes, incluyendo la zona de un club de fiestas, una sección gay y una parte media más apartada donde pasan el rato las multitudes nudistas. 7 de 12 | 6. Anse de Grande Saline, St. Barts: esta salvaje playa de arenas blancas en la parte posterior de St. Barts es uno de los pocos lugares en las islas donde se tolera el nudismo público (aunque tomar el sol completamente desnudo está técnicamente prohibido aquí). 8 de 12 | 5. Playa Roja, Creta, Grecia: nombrada así por el color ocre de su arena y acantilados, puedes llegar a playa Roja (o Kokkini Ammos) haciendo una caminata de 20 minutos desde Matala o dando un paseo en barco muy corto que empieza el paseo marítimo del pueblo. 9 de 12 | 4. Playa Wreck, Vancouver, Canadá: considerada una de las playas nudistas más largas del mundo –tiene 7,8 kilómetros de longitud–, esta playa es en realidad una serie de orillas con arena, piedras planas y afloramientos rocosos que rodean el extremo de Point Grey. 10 de 12 | 3. Buhne 16, Sylt, Alemania: técnicamente, todas las playas de Sylt tienen la opción de nudismo, pero Buhne 16 fue la primera y sigue siendo el lugar principal para tomar el sol libre de vestimentas a lo largo de la costa alemana. 11 de 12 | 2. Playa Lady Bay, Sydney, Australia: ubicada justo en la parte South Head del puerto de Sydney , esta playa es pequeña y angosta, pero increíblemente aislada para estar en una ciudad tan grande. Los bordes rocosos alrededor de South Head también se usan para tomar el sol al desnudo. 12 de 12 | 1. Playa Black's, La Jolla, California: durante más de 50 años, ha sido el lugar favorito de los nudistas en California para broncearse. De hecho, alguna vez fue la única playa legal de desnudos en todo Estados Unidos.

(CNN) — Llena de nervios, dejé deliberadamente mi bikini antes de embarcarme en mi primera experiencia nudista en la deshabitada isla de Lokrum, en Croacia.

Era la única forma de estar segura de que el miedo a desnudarme ante extraños no me haría arrepentirme en el último momento.

Después de ojear la playa rocosa, situada en la parte sureste de la isla, me situé en una roca justo al lado del agua para poder zambullirme en ella para refrescarme… o si me daba vergüenza.

A medida que el sol calentaba mi cuerpo, mi inquietud por estar desnuda en público pronto se disipó con el calor.

En ese momento, un barco lleno de turistas con cámaras de gran angular se acercó a la orilla. Asombrada, me lancé al océano, dejando que el azul profundo del mar me protegiera de sus miradas curiosas.

A pesar de esta interrupción poco grata, mi amor por las playas nudistas comenzó oficialmente ese día de 2016, y pronto las buscaba dondequiera que fuera.

Darcy Tuscano, una consultora de desarrollo educativo que vive a poca distancia de dos playas nudistas en el sur de España, también es una gran aficionada a esta práctica.

«Es una sensación maravillosa desnudarse después de una calurosa caminata y correr hacia el mar. Es muy estimulante», dice Tuscano.

Sin prejuicios

«Mis hijos crecen sin avergonzarse de su cuerpo y ven todo tipo de cuerpos y formas que se exhiben con orgullo, sin vergüenza ni ‘tapujos puritanos’. Estar desnudo no es algo sexual en una playa».

La escritora de viajes Geena Truman cree que las playas nudistas ayudan a eliminar el estigma social en torno a la desnudez.

«Me gusta desnudarme siempre que puedo en la naturaleza y me encanta una buena playa nudista», afirma. «Se trata de la libertad y de poder disfrutar de tu cuerpo mientras te sumerges en la naturaleza».

Este sentimiento es compartido por muchos otros que frecuentan regularmente las playas nudistas.

Para mí, poder desprenderme de mis inhibiciones, junto con mi traje de baño, ha sido una experiencia realmente liberadora.

Al abrazar mi estado natural y tomar un poco de vitamina D donde (normalmente) no brilla el sol, acepto y celebro mi cuerpo con todas sus imperfecciones.

También me ha ayudado a dejar de obsesionarme con los rollitos del abdomen, las estrías y las cicatrices del acné. Las playas nudistas se sienten como espacios sagrados libres de juicios.

«Me siento realmente cómoda en mi piel y algo cohibida en bikini», comenta Truman. «Me encanta lo libre que me siento cuando dejo que el sol vea todo mi ser».

Allison Yates, coordinadora de estudios en el extranjero, también ha podido superar sus inseguridades corporales tomando el sol desnuda.

«Al ver que todos los demás viven la vida en sus cuerpos, ya no dejo que mis inseguridades me controlen», dice Yates.

«Me atreví a estar desnuda porque estaba en un lugar nuevo y sabía que no volvería a ver a esa gente».

Para los que nunca han estado en una playa nudista, pero se sienten preparados para dar el paso, hay algunas cosas importantes a tener en cuenta para que la experiencia sea lo más cómoda posible.

Experiencia liberadora

En primer lugar, asegúrate de que sea legal estar desnudo en público en la playa, y respeta las leyes locales.

También es buena idea buscar una playa que tenga acceso a los servicios que puedas necesitar, incluidos los sanitarios y refrigerios. Prefiero una playa nudista que esté situada lejos de las playas no nudistas.

Algunas tienen barreras físicas para separar las playas y muchas son playas vírgenes y salvajes alejadas de las zonas costeras pobladas.

Según Tuscano, las mejores playas nudistas están alejadas de los caminos más transitados «para que no haya otras personas que pasen y se queden embobadas».

Si te preocupan los espectadores, opta por un lugar como la isla nudista Ada Bojana, en Ulcinj, Montenegro, donde la ropa no es opcional: todo el mundo está obligado a estar desnudo.

Todo tipo de personas disfrutan de las playas nudistas. He visto familias, grupos de amigos, individuos y parejas de todas las edades, géneros, etnias y sexualidades disfrutando de un día al sol sin traje de baño.

Los complejos turísticos con playas nudistas, como el Couples de Jamaica, en Negril, son una gran opción para los que vienen por primera vez, ya que son espacios protegidos.

Sea cual sea la playa nudista que visites, asegúrate de llevar algo para sentarte, protector solar y ropa adecuada para el trayecto.

No mires fijamente a otros bañistas. Sé respetuoso con todos los que te rodean y no realices actividades sexuales en público.

Aunque hay clubes de playa nudistas y complejos turísticos para los que quieren divertirse al desnudo, el ambiente en este tipo de playas públicas suele ser relajado. Suelo ir sola y me siento segura, ya que la gente tiende a ocuparse de sus propios asuntos y te deja en paz.

Por suerte, Chihuahua, la playa nudista de Uruguay donde vivo, ha estado abierta durante toda la pandemia. He pasado allí muchos días encantadores sola, con amigos LGBT y con mi antigua novia.

Sensación de libertad

La primera vez que Chris Roe, entrenador internacional de discursos, estuvo en una playa nudista fue un poco incómoda, pero dice que pronto se convirtió en algo liberador y «una celebración de mí mismo tanto por dentro como por fuera».

Como viajero LGBT, Roe siente una fuerte sensación de inclusión, libertad y conectividad con la naturaleza cuando visita las playas nudistas.

«Cualquier juicio se queda fuera», dice. «Es muy poderoso reivindicar la propiedad de la piel en la que te encuentras. En las playas nudistas, no estoy apartado de la naturaleza, soy parte de ella».

Si te pone nervioso tomar el sol desnudo, Geena Truman recomienda facilitar la experiencia yendo primero en «topless».

Y es importante recordar que puedes ponerte la camiseta y marcharte si no te gusta la experiencia. No hay que avergonzarse de que las playas nudistas no sean lo tuyo.

Algunas son exclusivamente para mujeres. La Playa de las Damas, que también está en Ulcinj, sigue siendo mi favorita de todos los tiempos. Los visitantes no pueden tomar fotos aquí, así que los bañistas pueden relajarse sabiendo que su privacidad está protegida.

La playa también tiene altas vallas alrededor del perímetro para proteger la orilla, impidiendo que los mirones se asomen al interior.

Las mujeres de la zona acuden aquí para bañarse en las aguas sulfurosas, ya que se cree que aumenta la fertilidad. La Playa de las Damas también tiene barro medicinal natural, que puede aplicarse uno mismo o disfrutar de un masaje de barro junto a la playa.

Para aquellos que han pasado más de un año encerrados en casa debido a la pandemia, la idea de tomar el sol en una playa nudista puede ser muy tentadora.

Las playas suelen ser de bajo riesgo, siempre que no estén abarrotadas, y las playas nudistas suelen estar en zonas aisladas.

Y los bañistas nudistas suelen respetar la intimidad de los demás, situándose a lo largo de la playa, por lo que mantener la distancia con los demás no es difícil.