(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron este lunes que suspenderán la entrada de perros de más de 100 países donde la rabia aún se propaga entre los perros.

La decisión afectará las misiones de rescate de perros, las importaciones de criadores de perros y las personas que traen mascotas a Estados Unidos, dijeron los CDC.

Se debe a una combinación de factores: la pandemia, la falta de instalaciones para poner en cuarentena a los perros de manera segura y tres incidentes recientes de perros infectados que fueron traídos al país, dijeron los CDC.

«Esta suspensión se aplica a todos los perros, incluidos los cachorros, los perros de apoyo emocional y los perros que viajaron fuera de Estados Unidos y regresan de un país de alto riesgo», dijeron el CDC en un comunicado.

«Esta acción es necesaria para garantizar la salud y seguridad de los perros importados a Estados Unidos y para proteger la salud pública contra la reintroducción de variantes del virus de la rabia canina. La suspensión es temporal y se revisará periódicamente», agrega el comunicado.

La rabia es el virus más mortífero que se contagia tanto en personas como en los perros. No existe una cura confiable, aunque las vacunas pueden prevenirla después de la exposición.

Los CDC prohiben la entrada de perros de estos países de América Latina

Los CDC publicaron una la lista de países de alto riesgo donde los animales pueden contraer rabia canina.

Belice

Bolivia

Brasil

Colombia

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Nicaragua

Perú

Surinam

Venezuela

«Si un país o unidad política no se encuentra en la lista anterior, no se considera de alto riesgo de importación de la rabia canina a Estados Unidos», dice la página de los CDC. «Por lo tanto, si el país no está en la lista, los CDC recomiendan firmemente presentar un certificado de vacunación contra la rabia, aunque no es obligatorio para el ingreso a Estados Unidos».

En este link puedes consultar otros países del mundo que también tienen esta prohibición.

¿Qué pasa con la vacuna contra la rabia?

Estados Unidos requiere evidencia de vacunación contra la rabia para importar animales de países donde el virus todavía circula, pero algunos se han escapado.

«Desde 2015 ha habido tres importaciones separadas de perros rabiosos. Todos estos perros eran perros de rescate que tenían lo que parecía ser una certificación válida de vacunación contra la rabia al momento de la importación», dijo Pieracci.

Cada caso les costó a los funcionarios de salud pública US$ 500.000 en rastrear y hacer un seguimiento de las personas o animales que podrían haber estado expuestos a los perros, dijeron los CDC.

«Hubo varios perros que tuvieron contacto con los perros rabiosos y tuvieron que ser puestos en cuarentena por un período de cuatro a seis meses», dijo Pieracci. «Es un evento muy costoso y que requiere mucho tiempo cuando se importa un perro rabioso».

La rabia se transmite a través de la saliva. La vacunación puede prevenir los síntomas si la vacuna se administra a tiempo, pero una vez que comienzan los síntomas, casi no hay esperanza.

La suspensión solo afectará aproximadamente al 6% del millón de perros que se importan a los EE.UU..

El riesgo de traer perros con rabia

«Si estos perros que provienen de países de alto riesgo no han sido vacunados adecuadamente, existe el riesgo de que puedan traer el virus al país», dijo a CNN la Dra. Emily Pieracci, oficial médica veterinaria de la División de Migración Global y Cuarentena de los CDC.

«Creo que es importante enfatizar que esta es una suspensión temporal. Reconocemos que esta no es la solución a largo plazo», dijo. Es probable que la suspensión inicial sea de 12 meses, dijo.

Pero, dijo, la pandemia ha interrumpido los programas de vacunación tanto para animales como para personas, y el riesgo de traer un perro infectado con rabia es mayor que antes.

Además, los recursos de los CDC son escasos y será difícil inspeccionar el papeleo y los animales en los puntos de entrada cuando se necesiten expertos de los CDC para otros asuntos. El CDC ha encontrado varios casos de certificados de vacunación falsificados, por ejemplo, dijo.

Y los CDC no son la única organización que se esfuerza demasiado. «La pandemia creó un entorno inseguro para los perros», dijo Pieracci. Con menos vuelos programados y menos personal en los aeropuertos, los perros a menudo esperaban largos períodos en sus jaulas en condiciones inseguras, especialmente si eran rechazados porque los dueños no podían documentar que habían sido vacunados adecuadamente.

«Tenían que enfrentar tiempos de espera prolongados y extendidos antes de ser devueltos a su país de origen», dijo. Algunos estaban enfermos y algunos incluso murieron.

A diferencia de países como Gran Bretaña que rutinariamente ponen en cuarentena a los animales que se importan para asegurarse de que no estén infectados con la rabia, Estados Unidos carece de instalaciones seguras de cuarentena para perros importados.

La suspensión afectará las misiones de rescate de perros y podría afectar a los soldados que traen perros de rescate de, digamos, Afganistán, dijo Pieracci.

«Hay un número limitado de exenciones para el personal del Departamento de Defensa que se está trasladando a Estados Unidos y que está trasladando a sus mascotas personales. No les corresponde traer perros de rescate», dijo.

Pero tendrán que solicitar la exención y seguir protocolos estrictos. Eso incluirá certificar los certificados de vacunación y hacerle un análisis de sangre al perro para demostrar que tiene anticuerpos contra la rabia. «Vamos a asegurarnos de que los perros tengan microchip para que los perros no se cambien en el último minuto», dijo Pieracci.

La rabia, un virus mortal tanto para perros como para humanos

La rabia no es una preocupación trivial. Mata a más del 99% de las personas que se sabe que han sido infectadas. Una vez que las personas comienzan a mostrar síntomas, es casi seguro que mueran. Solo unos pocos niños se han salvado con un régimen de tratamiento complejo.

La rabia mata a unas 59.000 personas cada año en 150 países, con el 95% de los casos en África y Asia, según la Organización Mundial de la Salud. Dice que el 99% de los casos provienen de mordeduras de perros.

«Debido a la falta de información y las estimaciones inciertas, es probable que este número sea una subestimación enorme», dice la OMS.

Los CDC declararon a Estados Unidos territorio libre de rabia canina en 2007. Esa es solo una cepa de rabia. Otras cepas infectan a murciélagos, mapaches y otros animales siguen siendo comunes en Estados Unidos, y casi cualquier cepa puede infectar a cualquier mamífero.

«Podría costar millones de dólares eliminarlo nuevamente», dijo Pieracci. En Estados Unidos, se informan de uno a tres casos humanos cada año, en su mayoría personas infectadas por murciélagos.

«Una medida de protección»

«Esto no afectará a la mayoría de las personas que desean viajar con sus perros», dijo Pieracci.

«Somos amantes de los animales. Apoyamos a las personas que desean importar perros del extranjero, pero realmente queremos asegurarnos de que se haga de manera segura. Este no es nuestro objetivo final. No queremos que esta sea la respuesta permanente», agregó.

«Pero necesitamos algo de tiempo para encontrar un sistema mejor para asegurarnos de que la rabia no se reintroduzca en Estados Unidos».

La suspensión de los CDC se publicará en el Registro Federal y un período de comentarios de 30 días se extenderá hasta el 14 de julio antes de que la suspensión entre en vigencia.

La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria apoyó la propuesta. «La AVMA apoya acciones que aseguran un buen control de la rabia, y la acción de los CDC es una medida sólida en este momento para proteger la salud de los animales y los seres humanos», dijo el presidente de la AVMA, el Dr. Douglas Kratt.

«Si bien varias cepas de la rabia continúan circulando en los Estados Unidos, la cepa canina se eliminó aquí hace casi 15 años. Es importante que controlemos el virus y tomemos las medidas necesarias para reducir el riesgo de que esta cepa se reintroduzca en el país, o que se pongan en peligro vidas humanas y animales debido a la importación de animales infectados».