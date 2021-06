Por qué este Prime Day puede no ayudar a las acciones de Amazon

Amazon desarrolla robots para sus centros de distribución 1:01

(CNN Business) — Después de meses de fracasar en un repunte, las acciones de Amazon están cerca de un récord. Gracias al Prime Day, la bonanza anual de ventas que comienza el lunes.

Lo que está sucediendo: en 2020, los analistas estimaron que el Prime Day de Amazon registró ventas de US$ 9.000 millones a US$ 10.500 millones. La fiebre de las ventas a medida que la economía se reabre podría alentar un gasto aún mayor en esta ocasión por parte de los consumidores armados con ahorros excesivos. Adobe Analytics cree que el gasto podría alcanzar los US$ 11.000.

Las acciones de Amazon han subido en seis de las últimas nueve sesiones de negociación, y ahora están solo un 1,3% por debajo de su máximo histórico alcanzado en septiembre de 2020.

Pero hay algunas razones por las que el Prime Day puede no ayudar a las acciones de la compañía tanto como cabría esperar.

Primero, está el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro global por la pandemia. Algunos vendedores independientes entrevistados por CNN Business dijeron que no pueden ofrecer sus promociones típicas porque les preocupa no poder satisfacer la demanda de los clientes. Tampoco pueden permitirse el lujo de afectar las ganancias a medida que aumenta el costo de mover mercancías alrededor del mundo.

«No tengo suficiente margen de beneficio para hacerlo», dijo Ivan Ong, cofundador de Keababies, que vende productos de maternidad y cuidado del bebé. Keababies está pagando el doble del precio por el envío de contenedores para importar productos de China en comparación con hace un año.

Estos problemas surgen cuando Amazon está tratando de impulsar el papel que juegan los comerciantes independientes en el evento, que el año pasado incluyó más de 1 millón de descuentos globales. Los vendedores externos representan cerca del 60% de los US$ 236.000 millones en ventas minoristas anuales de Amazon.

Las acciones de Amazon también están bajo una presión más amplia a medida que los inversores sopesan las señales de la Reserva Federal de que podría subir las tasas de interés antes de lo esperado.

Beneficios de la política monetaria

Las tasas bajas han sido una bendición para empresas de rápido crecimiento como Amazon. Han ayudado a mantener los rendimientos de los bonos del gobierno extremadamente bajos, aumentando el interés en inversiones más riesgosas, como las acciones que ofrecen mejores rendimientos.

La preocupación: a medida que las tasas suban en los próximos años, los inversores pueden comenzar a considerar invertir su dinero en otra parte. Algunos ya están tomando esta decisión.

Las acciones de Amazon han subido solo un 7% en lo que va del año, mucho más moderado que el aumento del 76% que registró en 2020. Las acciones de Apple en realidad bajaron un 1,7% en 2021, después de haber ganado un 81% el año pasado.

A algunos nombres de las grandes tecnologías les está yendo mejor. Alfabet. la matriz de Google, ha subido un 37% en lo que va de año, superando el 31% del año pasado.

Pero está claro que Amazon está luchando contra un cambio de humor, incluso si su Prime Day 2021 es un éxito.