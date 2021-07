Calor extremo azota a EE.UU. y crece riesgo de incendios 0:56

(CNN Español) -- ¿Está sucediendo el cambio climático? El consenso de los científicos es que sí, hay amplia evidencia de ello. Pero el 12% de los estadounidenses consultados en una encuesta de la Universidad de Yale cree que no, el porcentaje más alto entre los 31 países y territorios en los que se hizo el sondeo.

El 80% de los consultados en Estados Unidos respondió de manera afirmativa cuando se le preguntó si creía que estaba en marcha este proceso, definido en el sondeo como la idea de que la temperatura global promedio ha aumentado en los últimos 150 años, seguirá haciéndolo y el clima del planeta cambiará como resultado. Sin embargo, este porcentaje es significativamente menor al de otros países, incluidos varios latinoamericanos como Costa Rica (94%), Brasil (92%), México (91%), Colombia y Argentina (90% en cada caso).

De los 31 países y territorios en los que se realizó esta encuesta en conjunto con Facebook, Estados Unidos —donde actualmente decenas de muertes están vinculadas a una ola de calor sin precedentes— es además el país en el que un mayor porcentaje (21%) no cree que el cambio climático le vaya a hacer daño personalmente y donde más cantidad de gente no cree que vaya a dañar a las generaciones futuras (11%). En el extremo opuesto está México, donde solo el 1% cree que no lo dañará personalmente ni a las generaciones futuras. Por el contrario, allí el 83% cree que el cambio climático le va a causar un daño personal grande o moderado y el 89% cree que dañará de esta manera a las generaciones futuras.

Analizan cómo el cambio climático afecta a los huracanes 0:54

Además, en Estados Unidos y Egipto es donde un mayor porcentaje de los consultados (13%) respondió que no es un tema importante personalmente. Esta cifra, nuevamente, descendió al 1% en el caso de México y de otros como Costa Rica.

Costa Rica, Colombia y México, los más alarmados por el cambio climático

En Costa Rica, Colombia y México, más del 60% dice estar alarmado por el cambio climático. Es decir, según los criterios definidos por la universidad, "convencidos de que el cambio climático está sucediendo, es causado por los humanos, es una amenaza urgente y donde apoyan fuertemente las políticas sobre el clima".

publicidad

Al otro extremo, los tres países y territorios donde un menor porcentaje de los consultados está alarmado son la República Checa, Rusia y los Países Bajos.

En Estados Unidos, mientras tanto, el 34% entra en esta categoría. A su vez es el país con más encuestados catalogados como "desdeñosos" del problema, es decir que no creen que el cambio climático esté sucediendo, que lo causen los humanos o que sea una amenaza, y donde se oponen más a las políticas para abordar el tema.

Los resultados de Costa Rica, Colombia y México son contundentes en varias áreas. En México, por ejemplo, más del 94% está muy o algo preocupado por el cambio climático, un porcentaje que asciende al 92% en Costa Rica y a casi el 91% en Colombia.

Mira el impacto del cambio climático en la atmósfera 0:30

¿Quién está causando el cambio climático?

Que el cambio climático está sucediendo es una realidad que más del 75% reconoce en todos los países donde se realizó la consulta. Sin embargo, los porcentajes cambian cuando se trata de cuál es la causa del fenómeno.

Primero, lo que dice la ciencia: a lo largo de la historia el clima de la Tierra ha cambiado, explica aquí la NASA, y la mayoría de esos cambios se debe a "variaciones muy pequeñas en la órbita de la Tierra que modifican la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta". Sin embargo, la tendencia actual es, muy probablemente, el "resultado de la actividad humana desde mediados del siglo XX" y se está produciendo a un ritmo que no tiene precedentes en miles de años.

Nuestro meteorólogo Chad Myers lo explica de esta manera: "El clima de la Tierra ha cambiado de manera drástica con los años (...). El problema es que esos cambios ocurrieron en cientos de miles de años, no en 100. El ritmo actual muestra por qué este es un problema creado por el hombre".

La terrible amenaza a las secuoyas en California 3:48

España es el país donde un mayor porcentaje (64%) cree que el cambio climático ha sido causado principalmente por la actividad humana. Indonesia está en el extremo contrario (16%). En Estados Unidos, el 40% adjudica la responsabilidad a la actividad humana, mientras que el 34% considera que es producto de la actividad humana y de los cambios naturales en igual proporción.

En México, Colombia y Argentina, más de la mitad de los consultados considera que la causa es la actividad humana (del 54% al 56%) mientras que cerca del 25% cree que es una combinación de ambos factores. Entre el 13% y el 16% en estos tres países y territorios dice que está causado principalmente por cambios naturales

¿Hacen lo suficiente los gobiernos?

En México, el 91% considera que el cambio climático debería ser una prioridad alta o muy alta para el gobierno. Colombia y Costa Rica le siguen en la lista con porcentajes similares.

En Estados Unidos, mientras tanto, cerca del 60% cree que se debería priorizar a estos niveles, mientras que el 22% (la cifra más alta de la lista) considera que debería ser una prioridad baja.

El 91% de los consultados en México también cree que los gobiernos deberían hacer más o mucho más para abordar esta crisis, porcentajes similares a los de Colombia y Argentina. En cambio, en Estados Unidos el porcentaje asciende a 65%, mientras que el 22% (nuevamente, la cifra más alta de la lista) cree que los gobiernos deberían hacer menos o mucho menos.

¿Cómo evitar el punto de no retorno en daño al planeta? 3:01

En el Acuerdo de París, las naciones se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono y detener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius —y si es posible, por debajo de 1,5 grados— para finales de siglo, con el objetivo de evitar los peores impactos del cambio climático.

Los expertos han advertido en repetidas ocasiones que exceder el umbral contribuirá a más olas de calor y veranos calurosos, un mayor aumento del nivel del mar, peores sequías y precipitaciones extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para millones de personas.

La encuesta fue aplicada a 76.328 usuarios activos de Facebook mayores de 18 años entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Según explicó la universidad, utilizaron los datos del censo para seleccionar la muestra en Estados Unidos y datos de la ONU para el resto de países y territorios, tomando en cuenta la información disponible sobre edad y género.