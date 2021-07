Piden acelerar la vacunación por delta en EE.UU. 0:41

(CNN) -- En momentos en que los casos de covid-19 aumentan en los 50 estados, las autoridades sanitarias de Estados Unidos afirman que está claro que las personas no vacunadas están impulsando la subida y son las que corren más riesgo.

"Esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados", dijo la Dra. Rochelle Walensky, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), durante la sesión informativa del viernes sobre el covid-19 en la Casa Blanca.

"Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo", dijo Walensky. Mientras tanto, "las comunidades que están totalmente vacunadas por lo general van bien".

Los casos están aumentando en los 50 estados y en la ciudad de Washington, con una media de casos nuevos al menos un 10% superior con respecto a hace una semana. En 38 estados se está produciendo un aumento de al menos el 50%, según un análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos registró una media de 26.448 casos nuevos al día durante la última semana, un 67% más que la semana anterior, y las tasas de casos son más altas en los estados con menores tasas de vacunación: Entre los estados que han vacunado completamente a menos de la mitad de sus residentes, la tasa promedio de casos de covid-19 fue de 11 casos nuevos por cada 100.000 personas la semana pasada, en comparación con 4 por cada 100.000 entre los estados que han vacunado completamente a más de la mitad de sus residentes.

Muchos expertos han atribuido el aumento a la desaceleración de las tasas de vacunación, ya que solo el 48,4% de la población estadounidense está totalmente vacunada, según los datos de los CDC.

"Nuestra mayor preocupación es que vamos a seguir viendo casos evitables, hospitalizaciones y, lamentablemente, muertes entre los no vacunados", dijo Walensky.

El peligro se ve alimentado por la creciente prevalencia de la variante delta, identificada por primera vez en la India. El Dr. Anthony Fauci señaló un "extraordinario aumento" de la variante en todo el mundo, y dijo que la variante delta domina ahora más del 50% en Estados Unidos. En algunas zonas, es superior al 70%, dijo, calificando esto de "noticia aleccionadora".

"La conclusión es que nos enfrentamos a un oponente formidable en la variante delta", dijo Fauci, añadiendo que las personas que no están vacunadas se enfrentan a una "vulnerabilidad extrema".

En Arkansas, donde apenas el 35,1% de la población está totalmente vacunada, la variante delta ha tenido un gran impacto, dijo el rector de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, Cam Patterson, añadiendo que los hospitales están "llenos ahora mismo y los casos se duplican cada 10 días". Y los servicios de respuesta a emergencias en el estado dicen que están recibiendo un número récord de llamadas debido al aumento del virus, según KATV, afiliada de CNN.

En Missouri, un departamento de salud local ha pedido al estado que financie la dotación de personal y la ubicación de un centro de atención sanitaria para hacer frente al aumento de los casos graves, según un comunicado del Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene.

En California, el condado de Los Ángeles —el más grande del país con una población de 10 millones de personas— ha respondido al aumento de casos y hospitalizaciones restableciendo el mandato de uso de mascarillas a partir del sábado. Las autoridades sanitarias del área de la bahía de San Francisco también recomiendan a la gente que se cubra la cara en lugares públicos cerrados, independientemente de su estado de vacunación.

"La buena noticia es que si estás completamente vacunado, estás protegido contra el covid-19 grave, la hospitalización y la muerte", dijo Walensky este viernes, "e incluso estás protegido contra las variantes conocidas, incluida la variante delta".

"Si no estás vacunado", añadió, "sigues estando en riesgo".

Los expertos subrayan la importancia de estar completamente vacunado

Al igual que los comentarios de Walensky, el Dr. Peter Hotez, inmunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine, dijo que esta era también una "pandemia de los parcialmente vacunados".

"Si estas tendencias continúan... cualquier persona que no esté vacunada, o que posiblemente solo haya recibido una dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, tiene muchas probabilidades de infectarse", dijo Hotez.

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas que reciben la primera dosis de la vacuna reciban la segunda tres o cuatro semanas después, dependiendo de si recibieron la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech o de Moderna. La vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson requiere una sola dosis.

Pero el retraso en el calendario no debe impedir que la gente reciba su segunda dosis, dijo Walensky el viernes.

"Si tú pasaste ese umbral, quiero reiterar: no hay un mal momento para recibir la segunda dosis", dijo Walensky el viernes. Ambas vacunas superan el 90% de efectividad contra la enfermedad grave, la hospitalización y las muertes en estudios del mundo real, dijo.

Pero aquellos que están parcialmente vacunados aún corren el riesgo de enfermarse.

"Hazlo por ti, por tu familia y por tu comunidad", dijo Walensky. "Y por favor, háganlo por sus hijos pequeños que ahora mismo no pueden vacunarse".

La desinformación sobre las vacunas cuesta vidas

Mientras tanto, las razones principales de la indecisión en torno a las vacunas covid-19 son la desconfianza y la desinformación, según un análisis de CNN de los datos de la encuesta Household Pulse Survey de la Oficina del Censo de EE.UU.

Casi la mitad de las personas que dijeron que "definitivamente" o "probablemente" no se vacunarían contra el covid-19 citaron la desconfianza en las vacunas como motivo para no vacunarse, según los últimos datos, publicados el miércoles y basados en las respuestas a la encuesta entre el 23 de junio y el 5 de julio. Esto supone un aumento con respecto a hace un mes, cuando el 46% de las personas que dijeron que no pensaban vacunarse dieron la misma razón.

"Millones de personas no tienen acceso a información precisa en este momento, porque en las plataformas de redes sociales y otras plataformas tecnológicas estamos viendo la propagación desenfrenada de información errónea, y esto le está costando la vida a la gente", dijo el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de Estados Unidos, a Jake Tapper de CNN.

Gran parte de esa información suele provenir de personas con buenas intenciones, añadió, diciendo que creen que están difundiendo información útil, pero que a menudo la desinformación se extiende más rápidamente que la información precisa.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, concordó y dijo a Poppy Harlow de CNN que "a la gente se le dicen cosas que no son ciertas, y se vuelven más indecisos".

"Pero, afortunadamente, hay personas que están viendo los hechos", dijo. "Están viendo a un ser querido, por desgracia, ser hospitalizado, tal vez morir. Y están cambiando de opinión".

Una de las mejores maneras de combatir la desinformación, dijo Murthy, es mantener conversaciones con sus amigos y familiares.

"Se trata de que los compañeros hablen con los compañeros", dijo Murthy durante un panel de la Universidad de Stanford el jueves.

"Recuerda que todas estas conversaciones comienzan primero escuchando... así que trata de entender de dónde parte esa persona, por qué puede estar preocupada. Puede que no sea siempre lo que tú piensas".

Colegios y universidades que exigen la vacunación

Algunas empresas y hospitales ya han exigido a sus empleados que se vacunen, y ahora algunas universidades también están aplicando requisitos.

Rhode Island se ha convertido en el primer estado en el que todos los colegios y universidades públicos y privados exigen a sus estudiantes que estén completamente vacunados antes de volver al campus este otoño, según anunció esta semana el gobernador Dan McKee.

La Dra. Nicole Alexander-Scott, directora de Salud de Rhode Island, dijo en el comunicado de prensa del estado que las vacunas son "clave" para tener un año académico exitoso.

"No podemos bajar la guardia ahora", dijo Alexander-Scott. "La variante delta está circulando ahora en partes del país donde viven muchos de nuestros estudiantes".

La Universidad de California, el mayor sistema universitario público del país, dijo que planea obligar a todos los estudiantes, profesores y personal a vacunarse completamente antes de volver a los campus en otoño. Aquellos que no estén exentos de recibir la vacuna y no se la apliquen no podrán asistir a las clases ni a las actividades ni utilizar los alojamientos, según anunciaron el jueves las autoridades.

Expertos como el Dr. Fauci han dicho que los mandatos locales de vacunación podrían ser útiles para proteger a Estados Unidos de un mayor aumento de casos. Y tales mandatos para los empleados podrían ser más fáciles para las empresas privadas a medida que el proceso de aprobación de las vacunas avanza.

Todas las vacunas contra el covid-19 disponibles en el país —las de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson— han sido autorizadas para uso de emergencia. Sin embargo, las empresas siguen trabajando para obtener la aprobación completa de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Pfizer y BioNTech dijeron el viernes que la FDA había concedido prioridad a su solicitud de aprobación completa de la vacuna, y un funcionario de la FDA dijo a CNN que la decisión sobre la aprobación completa probablemente se producirá en un plazo de dos meses.

"Conseguir la aprobación completa, salir de la autorización de uso de emergencia y llegar a la aprobación completa, es algo que aclarará cualquier cuestión legal que puedan tener los empleadores privados", dijo el martes la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos Kathleen Sebelius.

Los empleadores, las escuelas y las universidades deberían "ponerse más serios" a la hora de decir a la gente que elegir no vacunarse podría significar perder el acceso a lugares que podrían poner en riesgo a otros.

"Creo que es hora de decir a esa gente: 'No pasa nada si decides no vacunarte, (pero) no puedes venir a trabajar'".

-- Gregory Lemos, Carma Hassan, Naomi Thomas, Lauren Mascarenhas, Jacqueline Howard, Deidre McPhillips, Virginia Langmaid y Sarah Braner contribuyeron con este reportaje.