(CNN) -- Las infecciones por covid-19 están aumentando nuevamente en Estados Unidos. Si bien más del 99% de las muertes se producen entre los no vacunados, abundan los informes anecdóticos de casos de personas completamente vacunadas que aún dan positivo por covid-19, incluidos varios jugadores de béisbol de los Yankees de Nueva York.

¿Cuán preocupadas deberían estar las personas vacunadas de contraer covid-19? Si estás vacunado, ¿puedes aún transmitir el coronavirus a otras personas, como a los niños que son demasiado pequeños para recibir la vacuna? La variante delta más transmisible cambia la ecuación y ¿qué precauciones deben tomar las personas vacunadas?

Para darnos alguna orientación durante estos tiempos de incertidumbre, recurrimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora visitante de Política y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro que se publicará la próxima semana, "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: ¿Pueden las personas vacunadas contagiarse de covid-19?

Dra. Leana Wen: Sí, pueden. Esto es lo que hacen las vacunas contra el covid-19: primero, y lo más importante, lo protegen muy bien contra enfermedades graves. Esa es la clave. Esta es una enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 600.000 estadounidenses y millones de personas en todo el mundo. Si recibes la vacuna, sabes que es muy poco probable que te enfermes gravemente hasta el punto de necesitar ser hospitalizado o sucumbir a la enfermedad. Según los funcionarios federales de salud, el 99,5% de las muertes por covid-19 se encuentran ahora entre los no vacunados . Ese es un verdadero testimonio del poder de las vacunas.

Las vacunas también protegen contra la enfermedad del covid-19, pero esta protección no es del 100%. Con la variante delta, las vacunas pueden ser incluso menos efectivas contra la enfermedad leve , aunque siguen siendo efectivas contra la enfermedad grave.

Eso significa que las infecciones progresivas, o infecciones en personas que están completamente vacunadas, pueden ocurrir y ocurren.

CNN: ¿Importa si estás en una comunidad con mucha infección? ¿Tiene más probabilidades de contraer una infección alguien que ya fue vacunado?

Wen: Sí, y por eso es importante lo que sucede a tu alrededor, incluso si estás completamente vacunado. El riesgo es aditivo. La vacuna te protege bien, pero si estás constantemente expuesto a personas que portan el coronavirus, en algún momento podrías tener una nueva infección.

He usado antes la analogía de un impermeable. La vacuna es un excelente impermeable. Si está en la llovizna ocasional, probablemente estará bien. Pero si va de una tormenta eléctrica a otra, en algún momento, podría mojarse.

Esta es también la razón por la que tenemos que ver la vacunación no solo como una elección individual. Incluso si usted mismo está vacunado, es importante que las personas a su alrededor también estén vacunadas.

CNN: ¿Sabemos cuán comunes son las infecciones posvacunación o si las personas que están vacunadas, pero se infectan pueden transmitirlas a otras?

Wen: Estas son preguntas realmente importantes y, desafortunadamente, no conocemos las respuestas. En mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) decidieron dejar de rastrear infecciones leves. Solo reportan casos de infecciones posvacunación lo suficientemente graves como para provocar hospitalización y muerte. Muchos de nosotros en salud pública hemos argumentado que también necesitamos conocer los datos sobre infecciones leves. Es importante saber con qué frecuencia ocurren y entre quiénes. Por ejemplo, ¿son más comunes en personas mayores y aquellas con sistemas inmunológicos comprometidos, lo que sugiere que estas personas pueden necesitar una vacuna de refuerzo antes? ¿Aumentan en frecuencia después de cierto punto tras la vacunación y son más comunes con una vacuna que con otra? ¿Desarrollan covid de larga duración las personas con infecciones posvacunación?

Otra pregunta clave es si las personas con infecciones posvacunación pueden transmitir covid-19 e infectar a otras personas. Estudios anteriores encontraron que la vacunación también reduce sustancialmente la cantidad de virus que portaría alguien expuesto al covid-19. Que incluso si dan positivo o desarrollan síntomas leves, es poco probable que infecten a otros. Sin embargo, estos estudios se realizaron antes de que la variante delta se convirtiera en la forma dominante del virus en EE.UU. Los CDC han informado que el 83% de los casos en EE.UU. ahora se deben a la variante delta.

Otra investigación encuentra que los no vacunados que están infectados con la variante delta portan 1.000 veces la cantidad de virus que las personas con la variante original. Eso pone en duda lo que sucede si alguien está vacunado, pero infectado con la variante delta. Simplemente no sabemos, en este punto, cuán probable es que una persona vacunada con una infección debido a la variante delta sea contagiosa para los demás.

CNN: ¿Cambian las incógnitas en torno a la variante delta sus recomendaciones para las personas vacunadas que interactúan con otras?

Wen: Sería muy cauteloso hasta que tengamos más datos. Una persona vacunada alrededor de otras personas completamente vacunadas probablemente sea bastante segura y no necesitaría precauciones como enmascaramiento y distanciamiento. Por otro lado, una persona vacunada que está constantemente expuesta a personas no vacunadas, en entornos cerrados y abarrotados donde nadie usa mascarillas, podría infectarse. E incluso si no tienen síntomas, definitivamente existe la posibilidad de que sean portadores del virus e infecten a otros.

Hasta que sepamos más sobre si los vacunados que contraen la variante delta pueden transmitirla a otras personas, insto a las personas a ser cautelosas si viven en casa con familiares no vacunados o inmunodeprimidos. Deben considerar usar mascarillas en espacios interiores como tiendas de comestibles y tratar de evitar entornos de alto riesgo como bares abarrotados donde otras personas a su alrededor están desenmascaradas y tienen un estado de vacunación desconocido.

CNN: Para que quede claro, ¿todavía recomendaría las vacunas?

Wen: Por supuesto. Lo más importante que hacen las vacunas contra el covid-19 es proteger contra la hospitalización y la muerte. Han demostrado ser notablemente eficaces en esto, incluso con la variante delta. Es de esperar que se produzcan nuevas infecciones, y cuantas más infecciones se produzcan entre los no vacunados, más infecciones habrá entre los vacunados.

La clave para detener la pandemia es que alcancemos un nivel de inmunidad lo suficientemente alto como para que el virus no tenga a dónde ir. Podemos llegar allí, pero todos tenemos que hacer nuestra parte y vacunarnos. La vacuna protege al individuo y también protege quienes nos rodean.