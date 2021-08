Lagos, Nigeria (CNN) -- Automóviles y casas sumergidos en el agua, pasajeros chapoteando en las inundaciones hasta las rodillas para llegar a los buses y propietarios que calculan el costo de sus propiedades destruidas.

Bienvenidos a Lagos en temporada de lluvias.

Los residentes de Nigeria, la nación más poblada de África, están acostumbrados a las inundaciones anuales que azotan la ciudad costera durante los meses de marzo a noviembre. Sin embargo, a mediados de julio, el principal distrito comercial de la isla de Lagos experimentó una de las peores inundaciones de los últimos años.

"Fue muy malo e inusual", dijo a CNN Eselebor Oseluonamhen, de 32 años.

"Salí de mi casa... No me di cuenta de que había llovido tanto... Había mucho tráfico en mi ruta debido a la inundación. Cuanto más avanzábamos, más alto era el nivel del agua. Fue subiendo hasta que cubrió el parachoques de mi automóvil... luego hubo agua fluyendo dentro de mi automóvil", recordó Oseluonamhen, que dirige una empresa de medios en Lagos.

Every year!!!! Same same in Lagos!!

Nothing is ever done about flooding but to tell citizens to move.....

Pls keep your saloon cars at home o.

Even SUVs dey swim 🏊‍♂️ pic.twitter.com/bN31UuLOzK

— Kate Henshaw (@HenshawKate) July 16, 2021