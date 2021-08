Malouf: Weisselberg pasaría resto de su vida en prisión 2:10

Nueva York (CNN) -- Los fiscales federales de Nueva York llegaron a sospechar que el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, mintió en su testimonio durante la investigación del exabogado personal de Trump Michael Cohen hace tres años, según cuatro personas familiarizadas con el pensamiento de los fiscales.

A pesar de sus sospechas, los fiscales federales no presentaron cargos por perjurio contra Weisselberg, pero sus interacciones pasadas con ellos podrían ser ahora relevantes para la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, dado que busca su cooperación en un caso de fraude fiscal presentado contra Weisselberg y la compañía el mes pasado.

A medida que avanza esa investigación, todas las miradas están puestas en si Weisselberg podría revelarse contra su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump.

Pero como aprendieron previamente los fiscales federales, cualquier ayuda de Weisselberg podría tener pros y contras. Weisselberg ya negó haber actuado mal en la investigación sobre el fraude fiscal y con respecto a todo lo relacionado con el caso Cohen.

El papel de Weisselberg en la investigación sobre Cohen

En 2018, los fiscales federales de la Fiscalía de Manhattan procesaron a Cohen, en parte por su papel en el pago de dinero para silenciar a las mujeres que aseguraron haber tenido amoríos con Trump (él los ha negado).

En el curso de la investigación, los fiscales concedieron una inmunidad limitada a Weisselberg, que participó en el esfuerzo de la compañía por reembolsar a Cohen por los pagos de dinero de silencio, un asunto que también fue objeto de escrutinio por parte de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

Pero los fiscales federales terminaron cuestionando su decisión de dar inmunidad a Weisselberg, según personas familiarizadas con el asunto.

Después de sospechar que Weisselberg mintió en su testimonio, los fiscales sopesaron si debían presentar cargos por perjurio y, según una persona familiarizada con el asunto, también exploraron si podían retirar su inmunidad.

Los fiscales se mostraron escépticos con el testimonio de Weisselberg, en particular con su descripción de cómo la compañía reembolsó a Cohen, y lo clasificó en los libros de la empresa como gastos legales, dijeron dos personas familiarizadas con la investigación. Weisselberg no fue el único funcionario de la Organización Trump cuyo testimonio fue puesto en duda por los fiscales, según una de estas personas.

Cuando los fiscales finalmente acusaron a Cohen, señalaron en los documentos que, con respecto a los reembolsos, "la compañía contabilizó estos pagos como gastos legales", pero las facturas que Cohen presentó "no estaban relacionadas con ningún servicio legal que hubiera prestado en 2017".

Un obstáculo que tienen los fiscales para llevar casos de perjurio es demostrar que la información era falsa y que el individuo sabía que era falsa cuando testificó.

En la primavera de 2019, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia redactó un memorando en el que ponía en duda la aplicación de los cargos por financiación de campaña por parte de los fiscales federales de Manhattan en el caso Cohen, informó The New York Times, un paso que fue visto por algunos en la oficina de Manhattan como un esfuerzo para anular cualquier búsqueda de cargos similares contra cualquier otra persona involucrada en el episodio. Otros en la oficina, sin embargo, no creían que Weisselberg fuera vulnerable a tales cargos, según una persona familiarizada con la investigación.

Al final, los fiscales decidieron no despojar a Weisselberg de su inmunidad ni procesarlo.

Un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan se negó a hacer comentarios.

Una abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, dijo: "Allen cooperó plenamente en la extensa investigación de la Fiscalía. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Michael Cohen de violaciones de financiación de campaña y de impuestos, y luego cerró su investigación hace más de dos años".

La investigación del fiscal del distrito de Manhattan

La investigación actual del fiscal del distrito de Manhattan sobre Weisselberg surgió de una investigación de los fiscales federales con respecto a cómo la Organización Trump reembolsó a Cohen los pagos de dinero de silencio, una investigación que continuó después de que Cohen se declaró culpable en 2018 de cargos que incluyen delitos de financiamiento de campaña relacionados con los pagos. No está claro si los fiscales federales informaron a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan que creían que Weisselberg mintió en su testimonio en su caso.

En una presentación judicial de julio de 2019, los fiscales federales informaron al juez del caso de Cohen que la Fiscalía de Manhattan había "concluido efectivamente sus investigaciones sobre (1) quien, además de Michael Cohen, estuvo involucrado y puede ser penalmente responsable de las dos violaciones de la financiación de la campaña a la que Cohen se declaró culpable" y si ciertas personas "hicieron declaraciones falsas, dieron falso testimonio o de otra manera obstruyeron la justicia en relación con esta investigación".

Weisselberg estaba entre las personas que la oficina investigó por ese tipo de comportamiento, según una persona familiarizada con el asunto.

En el caso del fiscal del distrito de Manhattan, Weisselberg y la propia Organización Trump han sido acusados de un presunto esquema fiscal de 15 años que se remonta a 2005 "para compensar a Weisselberg y a otros ejecutivos de la Organización Trump de una manera 'fuera de los libros'".

La acusación se centró en gran medida en Weisselberg. En los meses que precedieron a las acusaciones, los fiscales del distrito buscaron repetidamente su cooperación como una posible forma de acercar la investigación al propio Trump.

La investigación está en curso. Los fiscales están investigando, entre otras cosas, si la Organización Trump engañó a aseguradoras y prestamistas inflando el valor de ciertas propiedades en los estados financieros.

Si Weisselberg tratara de cooperar con la investigación del fiscal del distrito de Manhattan, se le exigiría que fuera veraz en su testimonio o se enfrentaría a la amenaza de ser procesado por perjurio, además de los otros presuntos delitos por los que está siendo procesado.

Antes de ser acusado, Weisselberg indicó a la oficina del fiscal que no tenía intención de cooperar, y no ha parecido cambiar su posición desde que fue acusado.

Weisselberg y la Organización Trump se han declarado no culpables de los cargos.