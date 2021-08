Estas son las teorías sobre el origen del covid-19 5:54

(CNN) -- El regreso a las clases presenciales en EE.UU. ha llevado a miles de estudiantes a ponerse en cuarentena, y los casos de covid-19 entre los niños han aumentado a niveles no vistos desde el invierno. Con la amenaza en aumento, el director general de Sanidad de EE.UU. está instando a los padres y funcionarios a tomar medidas que reduzcan el riesgo del entorno de un niño.

"Si están cerca de personas que están vacunadas, y todos en el hogar se vacunan, eso reduce significativamente el riesgo para nuestros niños", dijo el Dr. Vivek Murthy en una conversación organizada por la Fundación de la Cámara de Comercio de EE.UU.

En el aula, hay capas de protección que los CDC han establecido para mantener seguros a los niños, incluido el uso de mascarillas que se ajusten adecuadamente, ventilar adecuadamente los edificios y realizar pruebas periódicas, dijo Murthy.

"A pesar de que a nuestros niños les va mejor, eso no significa que el covid sea benigno, no significa que sea inofensivo para nuestros niños", dijo Murthy. "De hecho, hemos perdido cientos de niños a causa del covid-19".

La percepción errónea de que los jóvenes no tienen que preocuparse por el covid-19 también puede estar obstaculizando su motivación para vacunarse, dijo Murthy.

Hasta el sábado, los adolescentes de 16 y 17 años tenían la tasa más alta de infección entre todos los grupos de edad, según un análisis de CNN de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los casos en general se han disparado en EE.UU., con un promedio diario de nuevas infecciones reportadas que superan las 155.000.

La vacunación es clave para protegerse contra el covid-19 y la enfermedad grave que podría acompañarlo. Pero para muchos niños, la vacunación todavía no es una opción.

La vacuna de Pfizer/BioNTech ha sido totalmente aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), pero solo para los mayores de 16 años, y las autorizaciones de uso de emergencia solo se extienden a niños de 12 años. Los niños de 5 a 11 años son el siguiente grupo en la fila para ser elegibles para recibir la vacuna contra el covid-19, y una autorización de uso de emergencia actualizada de la FDA incluiría al menos 28 millones de niños adicionales, pero el proceso de autorización de una vacuna podría no llegar hasta fin de año, dijo Murthy a Briana Keilar, de CNN, a principios de esta semana.

Mientras tanto, Murthy enfatizó que "hay pasos que podemos tomar para mantener a nuestros niños más seguros. Es aún más importante con la variante delta".

Estudiantes puestos en cuarentena

El estrés por las precauciones de seguridad en las escuelas está creciendo, pues muchos estudiantes ya se han enfrentado a la exposición al covid-19 en los primeros días de su nuevo año escolar.

Al menos 14.746 estudiantes y 2.984 empleados han dado positivo por covid-19 en los 15 distritos escolares más grandes de Florida desde el comienzo de la escuela, según un análisis de CNN.

Varios distritos en el estado están en desacuerdo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre las órdenes de uso de mascarillas en el aula después de que el gobernador prohibió tales medidas y algunos distritos decidieron implementarlas de todos modos.

En Georgia, seis escuelas en el condado de Henry están llevando a cabo temporalmente clases virtuales hasta el 27 de agosto debido a "un aumento constante en el número de personas que deben ponerse en cuarentena".

Con el inicio rápido de clases para la ciudad de Nueva York, los funcionarios anunciaron un cambio en la política de cuarentena del año pasado basada en las vacunas.

La directora del Departamento de Educación de la ciudad, Meisha Ross Porter, y el alcalde, Bill de Blasio, dijeron el jueves que solo los estudiantes no vacunados estarán sujetos a cuarentena si se exponen a casos positivos.

"Es crucial recordar esto: cualquier persona vacunada que no sea sintomática, sea adulto o niño, aunque haya habido contacto, se quedarán en la escuela", dijo de Blasio, el jueves. "No quiero que la gente piense en el modelo del año pasado y asuma que todo es igual ahora. No es lo mismo. ¿Por qué? Debido a la vacunación".

Hospitales abrumados a medida que se agotan las camas de las UCI

El aumento de casos ha abrumado a muchos trabajadores de la salud que intentan mantenerse al día con los más de 100.000 estadounidenses hospitalizados con covid-19.

En Georgia, muchos hospitales han solicitado transportes en ambulancia a otras instalaciones porque son escasos. El Departamento de Salud Pública de Georgia pidió el jueves a los residentes que ayuden a reducir la tensión en los servicios de emergencias médicas y los departamentos de emergencia vacunándose, usando mascarilla y haciéndose la prueba de covid-19 en algún lugar que no sea los hospitales del estado.

Y en Illinois, las camas de la UCI se están acabando, particularmente en el sur y partes del centro del estado, dijo el Dr. Ngozi Ezike, del Departamento de Salud Pública de Illinois.

Casi todas las personas hospitalizadas con covid-19 no están vacunadas, dijo el jueves el gobernador JB Pritzker, y esas hospitalizaciones han "multiplicado" el uso de la UCI del estado "por un factor de siete este verano".

Kentucky también ha experimentado un fuerte aumento en las hospitalizaciones. El 14 de julio, 239 personas fueron hospitalizadas con covid-19; el miércoles, ese número había aumentado a 2.074, marcando 42 días consecutivos de aumentos, dijo el jueves el gobernador Andy Beshear.

Algunos estados están pidiendo refuerzos para apoyar la dotación de personal en los hospitales abrumados.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas desplegará 2.500 miembros del personal médico adicional para apoyar las instalaciones de atención médica en el estado, anunció el gobernador de Texas, Greg Abbott. También se proporcionará equipo médico como ventiladores, concentradores de oxígeno, monitores cardíacos, bombas intravenosas, bombas de alimentación y camas de hospital.

En Nebraska, la escasez de enfermeras y el aumento en las hospitalizaciones ha llevado al gobernador, Pete Ricketts, a declarar una emergencia de personal del hospital. Ricketts anunció dos nuevas medidas para ayudar a abordar la tensión personal: facilitar a los profesionales de la salud aplazar la educación continua o los requisitos de licencia y limitar las cirugías electivas.

Al limitar las cirugías electivas en todo el estado, Ricketts espera "ayudar a liberar la capacidad del hospital, para atender a algunos de los otros pacientes que ingresan al hospital, tanto pacientes que no son de covid como de covid", agregó.

Virginia Langmaid, Jacqueline Howard, Mallory Simon, Elizabeth Stuart, María Cartaya, Elizabeth Joseph, Devon Sayers, Rebekah Riess, Carma Hassan, Melissa Alonso y Keith Allen, de CNN, contribuyeron a este informe.