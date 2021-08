Biden recibe a líderes hispanos en la Casa Blanca 1:03

(CNN) -- Si César Chávez estuviera vivo hoy, estaría luchando por los votantes latinos, pero también por los afroamericanos y asiáticoamericanos y los miembros de la comunidad LGBTQ, cualquiera que sea marginado por los esfuerzos para frenar los derechos de voto y el acceso a las urnas, dice el nieto del héroe laboral.

"Siento que no es una competencia", dijo a CNN Alejandro Chávez, de 43 años. "Hay mucha opresión para todos".

Mientras que los organizadores se preparaban para la Marcha por el derecho al voto, que se celebró este sábado, en el aniversario de la Marcha en Washington de 1963, gran parte de la atención se centró en el evento principal en la capital de la nación. Allí, Martin Luther King III reuniría a los manifestantes como lo hizo su padre 58 años antes, cuando le dijo a un cuarto de millón de personas en el National Mall: "Tengo un sueño..."

Alejandro Chávez estará en Phoenix, otra ciudad que alberga eventos emblemáticos. Aquellos que luchan por los derechos de voto en Arizona se unirán a los feligreses de la Iglesia Bautista Pilgrim Rest, una iglesia predominantemente negra que celebrará su centenario el próximo año.

Antes de las manifestaciones de este fin de semana, Chávez se sentó con CNN para hablar sobre la relación de su abuelo con Martin Luther King Jr. (MLK), el momento en que sus hijos se reunieron con el congresista John Lewis, la difícil situación de los votantes latinos en Arizona y por qué las batallas para defender los votos de la gente negra y morena son una en lo mismo (la entrevista ha sido editada por su extensión y claridad).

Tu abuelo es un héroe del movimiento sindical, pero comenzó con los mentores Fred Ross y el padre Donald McDonnell organizando campañas para el registro de votantes. Cuéntanos sobre este aspecto del legado de tu abuelo.

Mi abuelo estaba muy comprometido con su fe. Escribió: "Oración de la lucha de los trabajadores agrícolas". La primera línea comienza, "Muéstrame el sufrimiento de los más miserables; así conoceré la difícil situación de mi pueblo". Las últimas líneas son: "Ayúdanos a amar incluso a los que nos odian; para que podamos cambiar el mundo". Y así es como empezó cada reunión, cada comida, cada boda, cada cumpleaños, cada evento.

Trabajar con Fred y Father (McDonnell) fue donde consiguió que estas dos ideas separadas se fusionaran. En realidad, la pequeña historia que compartiré es que mi abuelo estaba muy interesado en la democracia —lo crea o no (se ríe)— y fue a ver a mi abuela y le dijo: "El trabajo que estamos haciendo es increíble", pero para ayudar a los trabajadores agrícolas de la forma en que necesitaban ser ayudados, tenía que estar en el valle, tenía que estar en los campos. Todo el mundo sabe que mi abuela le dijo: "Te daremos 10 años. Tengamos sindicato o no, te daremos 10 años".

Así que reunieron a la familia y votaron si iban a hacer esto. Mi abuelo lo expuso en términos simples —no como, "Oh, ¿nos vamos a mudar?"— pero dijo que no podemos ayudar a la gente aquí (en el este de Los Ángeles). Estás hablando de tus tíos, tus tías, tus primos que sufren en el campo y personas que no conoces que están sufriendo. Si queremos ayudar, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que tenemos. Ahora, ¿todos votaron de la misma manera? No, pero el sentimiento del corazón de la familia estaba ahí, y por eso creo que solo fue posible teniendo la fe que pones cuando trabajas con un padre, un sacerdote, un rabino, todo eso.

Al final, lo suyo era que tuvieras fe. ¿Qué es tener más fe que organizar y registrar votantes y llevar lo que tú crees a la gente? ¿Qué necesita más del 100% de fe? La mayoría de las personas no se dan cuenta de que no sucede sin que esos dos entren por separado en su vida y luego él encuentre un punto en el que se encuentren. En los escritos de Fred Ross, hay una nota sobre cuando conoció a mi abuelo. Dice: "Creo que he encontrado al tipo que estaba buscando".

¿Cuáles son algunos de los obstáculos para votar que son exclusivos de los latinos e hispanos en la actualidad?

Las identificaciones son excelentes. Mi nombre legal en el papel es Alejandro Cesario Reyes Chávez, cuatro nombres sólidos. Mi certificado de nacimiento no tenía espacio para dos segundos nombres, así que tuvieron que dividirlo con guiones. Bueno, a lo largo de los años, finalmente lo he corregido, pero solía ser: "¿Soy Alejandro Chávez? ¿Soy Alejandro Cesario? ¿Soy Alejandro Cesario Chávez? ¿Cuál es el apellido?" por lo que votar siempre fue un desafío. Tendría que votar provisionalmente y luego ir al condado. Eso es algo importante, que creo, pasa mucho en las comunidades latinas. Damos cuatro nombres, a veces cinco.

Dos, las personas tienen diferentes formas de identificación. Algunas personas no conducen, así que la licencia no será. Dependiendo de dónde seas, es posible que no conduzcas. Si miras en Nueva York, por ejemplo, ¿quién conduce en la ciudad de Nueva York? Imagínese ser un inmigrante en esa ciudad, tratando de obtener una identificación para votar cuando no conduces.

Entonces la votación por correo es enorme porque cuando estás en el campo, estás en un lugar de trabajo, no es fácil preguntarle a tu capataz: "Oye, ¿puedo ir a votar?" Sí, por ley se lo concede, pero estamos hablando de la realidad de los empleadores. Es difícil votar en las urnas cuando vas a trabajar a las 4 a.m. y luego te vas del trabajo a las 5:30 p.m. y las urnas cierran a las 6.

El 28 de agosto es el aniversario del discurso "Tengo un sueño". King una vez le escribió a tu padre, alabando su devoción, su ayuno por los derechos de los trabajadores agrícolas. Escribió: "La difícil situación de su gente y la nuestra es tan grave que todos necesitamos desesperadamente el ejemplo inspirador y el liderazgo eficaz que ha dado". ¿Qué significó el telegrama para su abuelo?

Significó mucho, y en escritos posteriores, verá que habla sobre cómo el movimiento de trabajadores agrícolas obtuvo su poder, su capacidad para participar sin violencia, su impulso del Dr. King, los derechos civiles y el movimiento negro en ese momento. La gente probablemente no sepa que Coretta Scott King fue una gran partidaria de mi abuelo. Ella salió antes de que él rompiera su ayuno en Phoenix en 1972, donde la frase, "¡Sí, se puede!" fue acuñada por primera vez, y otras veces. Ese telegrama fue el apretón de manos, y aunque nunca pudieron físicamente (estrechar la mano), creo que lo intentaron espiritualmente de muchas maneras. Por eso siento que este evento del 28 de agosto es tan importante.

No había conocido a Martin Luther King III antes, e incluso era un fanático. Su padre era un hombre asombroso. Él mismo es un hombre asombroso. Hemos tenido la oportunidad de charlar y hay tantas similitudes con las que él y yo podemos identificarnos. Una es que siempre me sorprende que la gente me pregunte si podría describir a mi abuelo en una palabra. Siempre lo llamo trabajador agrícola porque antes de ser un líder de derechos civiles, antes de ser cualquier cosa, todo esto se basaba en la creencia de que él mismo era un trabajador agrícola. Comprendía la difícil situación y quería mejorarla. No había nada de malo en ser trabajador agrícola. De hecho, fue un gran honor, tanto honor que deberíamos tratarlos como tratamos a los directores ejecutivos y a cualquier otro trabajador.

Martin me transmitió sentimientos similares. Su padre siempre fue un reverendo. Siempre estaba comprobando si estaban haciendo sus estudios bíblicos. Siempre estaban recibiendo lecciones. Me recuerda que, si bien estos hombres eran tan buenos en derechos civiles y laborales, en realidad comenzaron como organizadores. Comenzaron como registradores de votantes. Comenzaron como una persona que hizo que la gente se comprometiera cívicamente. Entonces, el derecho al voto es esencial para esa misma línea que dice: "Nuestros movimientos siempre han sido uno" es esencialmente aún más importante ahora, y se necesitará el liderazgo de ti y los tuyos para unirnos a todos. Eso es lo que intentamos hacer.

Tu abuelo era estudioso, y una persona a la que admiraba era John Lewis, una de las razones por las que las marchas se llevan a cabo el sábado. Danos una idea de lo que Lewis y la Ley de Derechos Electorales significaron para tu abuelo.

Nunca tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo sobre John Lewis. Tenía unos 15 años cuando falleció. Pero compartiré una historia, y es una especie de reverso. Durante una de las elecciones de 2014, John Lewis llegó a Arizona para trabajar para diferentes candidatos. Estaba trabajando y mi esposa dijo: "Oye, John Lewis está aquí. Me llevaré a los niños". Fantástico. Deberían conocerlo. Es un gran estadounidense, un hombre asombroso. Estoy celoso. Entonces, mi esposa esperó con los niños, los presentó y les tomó una foto. Un amigo nuestro que estaba ahí ayudando al personal dice: "Congresista Lewis, nunca adivinará quiénes son". Y él dice: "¿Quién?" Y él dice: "Estos son los bisnietos de César Chávez".

Solo de pensarlo, me emociono. John Lewis, con el corazón más grande del planeta, les dijo: "Tu bisabuelo fue un héroe para mí". Escuchar eso siempre me ayuda a reconocer que mientras admiramos a tanta gente, no es una calle de un solo sentido. Muchas veces es recíproco, ya sea que mi abuelo y el Dr. King apreciaran el trabajo del otro o John Lewis simplemente reconociendo que mi abuelo era su héroe. Tenemos que recordar que nuestro legado y el trabajo que se realiza no es algo que se hace una sola vez —que podemos admirar a esas personas, aunque también podríamos hacer el trabajo por el que esas personas nos admiran.

Los movimientos de derechos civiles y chicanos de la década de 1960 no siempre encajaron perfectamente, por razones geográficas y de otro tipo. Los estados aprueban leyes que disminuyen los derechos para ejercer el voto y el acceso, hay un enfoque intenso en los afroamericanos marginados. ¿Los hispanos y latinos se están quedando fuera de la conversación?

No lo creo, y creo que hay varias razones: una, es que uno de los mayores desafíos con los votantes latinos —sin importar cómo se identifique nuestra gente— hay tantos continentes de los que venimos, tantas culturas. No estoy diciendo que el voto negro sea monolítico, de ninguna manera, pero para los latinos, ellos crecieron culturalmente de manera diferente. Algunos son ciudadanos de Estados Unidos, algunos con antecedentes sudamericanos, mexicanos, puertorriqueños. Las cosas pueden ser muy diferentes en esos países. Incluso cómo se habla español en el este de Los Ángeles es diferente de cómo se habla en el Bronx, que sería totalmente diferente a cómo se hace en Texas, muy tejano.

Creo que es un desafío. Estamos agrupados, pero somos diferentes, muy diferentes culturalmente. Creo que es asombroso y fantástico lo que está haciendo Black Voters Matter. No creo que cuando hablan de votantes negros solo estén hablando de votantes negros. Siento que no es una competencia. Hay mucha opresión para todos, ya sea por el derecho al voto, la adversidad económica, la atención médica, la educación. No hay ningún problema que nos encaje. Somos parte de cada problema.

Queremos intentar desglosar eso en este evento del 28 de agosto. Somos uno. Aunque mi abuelo y el Dr. King nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, este es un momento en el que me encantaría ver a Martin (III) y lo uso como un nuevo comienzo. Lo que sucedió en el pasado sucedió, pero no importa porque si nos quitan nuestro derecho al voto, no nos queda nada por lo que luchar. Vamos. Tenemos que dejarlo atrás. Vamos a empezar la barbacoa. Vamos a empezar con la carne asada de inmediato y queremos trabajar juntos. Entonces, realmente no siento que sea una competencia sino una oportunidad para elevarnos unos a otros.

Habla sobre cómo los derechos laborales y electorales están conectados hoy.

Siempre han estado conectados. El Dr. King lideraba los derechos civiles y, cuando falleció, estaba organizando a los trabajadores de la basura en Tennessee, y mi abuelo comenzó a organizar a los trabajadores agrícolas. Más tarde, se involucró, sí, en lo laboral, pero luego se metió en los derechos de los homosexuales, que ahora son derechos LGBTQ. Estaba muy interesado en los derechos de los animales. Estaba muy interesado en los derechos indígenas y las cooperativas. Creo que los hombres vieron lo que estaban haciendo y el otro lado. El Dr. King vio lo laboral. Mi abuelo vio los (derechos) civiles y, lamentablemente, se llevaron al Dr. King demasiado pronto.

A los 66 años, (mi abuelo) falleció. Eso fue solo en 1993. Hablamos de estas leyes que tenían como blanco a las personas negras y morenas como lo fueron hace cientos de años. Pero en este momento hay personas —estamos hablando de personas de 70 años— que recuerdan carteles en partes de Delano (California) y en el sur cuando eran adolescentes. ¿Cuál era el famoso? "Ni negros, ni perros, ni mexicanos", en ese orden. Hablamos del despojo del derecho al voto. Suena como si hubiera ocurrido hace mucho tiempo —como "Dios mío, la Guerra Civil"— pero eso no es cierto. Tenemos personas que vieron (la Ley de Derechos Electorales) firmada y durante los últimos 50 años o más la hemos visto morir lentamente asfixiada, sofocada hasta morir. Aquí estamos literalmente con el último suspiro.

Tenemos que agradecer a la comunidad negra por mantenerse donde estamos ahora, probablemente desde mediados de los 70 hasta los 2000 en realidad. Ahora, estamos tratando de unirnos a ellos y proteger lo que podamos. Si esto no nos va a unir, ¿de qué sirve unirnos para luchar si no podemos defender nuestro derecho al voto, que es algo en lo que cree la gente trabajadora —está en la esencia misma de su sindicato, verdad?— y algo que sabemos que nuestra Constitución nos ha prometido.

Crecer en la pobreza fue un gran motivador para tu abuelo en su trabajo. ¿Qué te impulsa?

Simplemente como nos criaron. No conozco nada diferente. La familia siempre apoyó mucho a mi abuelo, así que creo que tenía 6 años cuando fui por primera vez a repartir y distribuir volantes.

Ahora que reflexiono, las cosas que pensamos que eran para pasar el rato, las pequeñas cosas resultan ser el núcleo de quiénes somos y lo que hacemos, ya sea tomarse el tiempo para escuchar, tomarse el tiempo para pensar siempre en el trabajador. Breve historia: mi abuelo, al lado de su casa, tenía un pequeño terreno. No era grande, no era un acre completo, solo algunas hileras donde cultivaba frutas con las que se podía hacer agua. El movimiento, no mucho dinero, así que no estabas comprando refrescos. Muchas aguas —melaza, melón, sandía, ese tipo de cosas. Lo pones en agua, a la licuadora, tiras las semillas, ¿cierto? Así de simple. Lo ayudaríamos cuando íbamos a visitarlo. A veces volvía y nos pedía que lo ayudáramos, simplemente tiraba del agua, melón.

Siempre pensamos: "Este es un trabajo de entrometido", cuando él era mayor y quería nuestra ayuda. Cuanto más reflexiono, más creo que fue una lección para recordarnos de dónde venimos, para recordarnos que éramos una generación alejada de los trabajadores agrícolas en los campos y deberíamos enorgullecernos y recordar siempre —no solo en nuestro trabajar, sino en cómo vivimos. Creo que ese es el sentimiento que me impulsa, saber que el fracaso no es una opción. Como hombre negro y moreno en Estados Unidos, no puedes decir: 'Ya terminé'. No puedes alejarte del día. No puedes alejarte del trabajo porque te sigue. A veces te sigue con luces azules y rojas. A veces te sigue en la falta de oportunidades laborales. A veces, simplemente te sigue en los desafíos del día a día.

Háblame de Arizona. Danos una vista al terreno en lo que respecta a los derechos de voto de los hispanos y latinos.

Arizona tiene una enorme población latina, mucha de ella en el condado de Maricopa. Siempre pensé que Arizona gastaría más dinero en campañas presidenciales, pero no. Por lo tanto, gran parte de este trabajo se ha realizado sin una gran cantidad de recursos. Iría a Nevada y escucharía a Jay-Z haciendo comerciales para Obama. Entonces estaría en Arizona y escucharía el mismo comercial estándar. Espera un momento, ¿cómo no vamos a tener una artista latina y chicana genial haciendo anuncios?

Mucho de esto se remonta a un momento específico. Creo que se remonta al 23 de abril de 2010. Ese es el (aniversario del día) en que murió mi abuelo y ese fue el día en que firmaron el proyecto de ley SB 1070 —el proyecto de ley de "muéstrame tus papeles". Si bien eso fue horrible por tantas injusticias, tantas peleas —aún se pelean de muchas maneras— activó a un grupo de personas y latinos. Realmente impulsó la participación de los votantes.

Hemos visto en los últimos 10 años un esfuerzo concentrado en la creación de votantes latinos, asegurándonos de que estén en las listas de votantes por correo para luchar contra cualquiera de las tácticas y payasadas de supresión de votantes, así que esa es una forma de evitarlo. Han estado haciendo un gran trabajo. Estoy hablando de todo el mundo en el terreno, de las organizaciones sin fines de lucro. De los grupos nacionales que se han estado formando, realmente haciendo un trabajo increíble.

Los votantes latinos no solo hablan español. Sí, necesita anuncios en español para llegar a las personas, pero gran parte es política, no solo inmigración. También nos preocupan otras cosas.

No hay nada peor que complacer. Soy un votante latino; Me levanto y hago una pregunta y ellos quieren convertir todo en: "Bueno, si nos ocupamos de la inmigración..." Sí, tenemos que ocuparnos de la inmigración, pero ese no es un problema exclusivamente latino. Hay negros que entran. La comunidad (asiático-americana e isleña del Pacífico) se ve enormemente afectada. ¿Qué pasa con la educación para las comunidades latinas en tales códigos postales? ¿Qué pasa con la atención médica no accesible? ¿Qué pasa con segregación de la comida? El apartheid alimentario, o la segregación de comida, es un término que estoy usando para referirme a los desiertos alimenticios.

¿Quién está hablando de asegurarse de que las escuelas tengan mandatos del uso de mascarillas porque mi hijo tiene 10 años y no puede recibir una vacuna y me asusta cada vez que lo enviamos a clase? Realmente necesitamos asegurarnos de recordar que, si bien somos la población en crecimiento, no es un problema al que estemos (atados). Así es como estamos incluidos en todos los problemas porque nos impacta todo.

Tu abuelo recibió un rechazo por la percepción de que dirigió más energía hacia los mexicoamericanos que hacia los trabajadores invitados o indocumentados. ¿Qué pensaría hoy de la política de inmigración y el debate que la rodea?

Mi abuelo no estaba en contra de la inmigración como intentan hacer que suene. Estaba en contra de los rompehuelgas; estaba en contra de la represión sindical. Hay una gran diferencia. Si hubieras estado llevando a esa gente de otro estado a la quiebra sindical, él habría estado en contra de ellos. Estaba aún más en contra de usar nuestra propia cultura contra nosotros y usar los desafíos y las luchas que nuestros hermanos y hermanas tenían en su país para enfrentarnos. La narrativa tiene que ser muy clara: estaba en contra de los rompehuelgas de cualquier manera.

Luego, recordamos en 1986, jugó un papel muy importante en presionar a un presidente republicano en ese momento para que aprobara la amnistía más grande jamás vista en nuestro país. ¿Qué fue, 3 millones?

Si estuviera vivo, me gusta creer que habría jugado un papel muy importante en 2006 para lograr que los senadores se unieran a la aprobación de un proyecto de ley de inmigración que no habría sido perfecto, pero hoy en día habría mucha menos gente preocupada por su situación de las que hay. Tomaría eso ahora mismo.

Creo que él estaría liderando el frente para asegurarse de que tengamos un proceso de inmigración y políticas que traten a las personas de manera justa y humana. Creo que incluso llegaría al punto en que debemos permitir que los inmigrantes que viven en comunidades voten solo porque comparten recursos. También pagan impuestos. Impuestos sin representación. Mi abuelo realmente entendió esto de la Constitución, ¿verdad?

Creo que organizaría a líderes laborales, religiosos y comunitarios para, sí, ser arrestados y la desobediencia civil. La gente probablemente tendría que disuadirlo de ayunar a esta edad. Creo que si estuviera vivo, diría: "Voy a ayunar". ¡Guau! Tienes 96 años. No puedes volver a ayunar así. Creo que estaría aún más decidido que nunca a hacerlo, por lo que creo que estaría justo en el medio de la pelea, liderando la carga y apoyando a los que están en el terreno haciendo el trabajo.

"Viva la causa" era un lema sinónimo de tu abuelo. ¿Cuál es la causa hoy?

La causa es mucho más grande ahora. Si bien lo consideramos como el movimiento chicano y demás, en realidad no lo es. Has escuchado que Black Lives Matter defiende a los inmigrantes y a (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA) para los latinos. Eso es parte de la causa, ¿verdad? Escuchamos a la comunidad LGBT con las cosas horribles que sucedieron en Orlando. Vimos cómo la comunidad LGBT apoyó no solo a los latinos afectados, sino a la comunidad latina en su conjunto. Eso es parte de la causa. Entonces, para mí, la causa nunca muere. Simplemente crece, y cuanto más le agregamos, más fuerte se vuelve.

A veces perdemos el enfoque de que la causa es todo el mundo. No es la causa chicana. La causa es la causa. Son nuestros hermanos y hermanas negros los que son asesinados a tiros por la policía, nuestros hermanos y hermanas negros van a la cárcel ilegalmente, nuestros hermanos y hermanas negros que pierden oportunidades de trabajo. Lo mismo con nuestras comunidades AAPI, LGBTQ. ¿Cuál es el dicho? "Cásate el viernes, pierde tu trabajo el lunes". El hecho de que todavía tengamos leyes que no son incluidas en las leyes de odio, eso es parte de la causa. La ERA, la Enmienda de Igualdad de Derechos de la Mujer, es parte de la causa. Nunca podremos sacarnos de la lucha. Siempre, siempre debemos continuar. Para mí, la causa está viva y coleando y siempre ha estado y siempre estará, lamentablemente, por culpa del opresor.