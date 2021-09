(CNN) -- La búsqueda del prometido de Gabby Petito, quien ahora está desaparecido, se centra en una reserva natural de Florida, donde 50 agentes de cinco agencias locales y agentes del FBI registraron el área el sábado, según el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

Durante una conferencia de prensa, Taylor dijo que Brian Laundrie tiene una "enorme presión" sobre él para dar respuestas después de la desaparición de Petito.

La familia de Laundrie le dijo a la policía el viernes por la noche que no habían visto al joven de 23 años desde el martes. La policía dijo en ese momento que no se busca a Laundrie por un delito y que las autoridades están trabajando en "múltiples investigaciones de personas desaparecidas".

Los investigadores buscaron a Laundrie en la reserva natural Carlton cerca de Venice, Florida, dijo la policía de North Port en Twitter el sábado. El esfuerzo de búsqueda incluyó el uso de drones y sabuesos que utilizaron artículos de la ropa de Laundrie sacados de su casa para obtener su olor, dijo Taylor.

La búsqueda concluyó el sábado por la noche debido a la oscuridad, pero se reanudará el domingo por la mañana.

Our search of the Carlton is being called this evening due to darkness. Nothing found. Efforts will begin again Sunday morning. pic.twitter.com/l7L8B9hHrM

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021