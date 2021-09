Padre de Gabby Petito: Nunca más abrazaré a mi niña 2:03

(CNN) -- Las autoridades locales y federales están buscando a Gabby Petito, de 22 años, quien fue reportada como desaparecida por su familia durante el fin de semana después de que viajara con su novio, Brian Laundrie.

Laundrie regresó a la casa de la pareja en North Port, Florida, a principios de este mes sin Petito y ahora se niega a hablar con las autoridades, dice la policía. La familia de Petito y sus abogados han suplicado a Laundrie y a su familia que cooperen y ayuden a traer a la joven a casa.

Un abogado que representa a la familia Laundrie dijo en un comunicado el martes que la familia "se mantiene en segundo plano en este momento y no hará más comentarios" por consejo legal.

La policía describe a Petito como una mujer de raza blanca, que mide alrededor de 1,65 metros y pesa 50 kilos, tiene el cabello rubio, los ojos azules y varios tatuajes, incluyendo uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice "Let it be". El FBI ha establecido una línea directa nacional, 1-800-CALLFBI (225-5324), para recibir información.

Esto es lo que sabemos sobre lo que ha pasado en el caso de la joven desaparecida.

Junio 2021

El jefe de policía de North Port, Todd Garrison, dijo en una rueda de prensa el jueves que Petito y Laundrie, a quien Garrison describió como el prometido de la mujer, se embarcaron en un viaje por el país en junio.

Planearon viajar en la camioneta Ford blanca de Petito a la costa oeste y visitar los parques nacionales estatales en la región, dijo Garrison.

Ella estaba emocionada de compartir su viaje con su familia y otras personas en las redes sociales, dijo.

"Mantuvo un contacto regular con los miembros de su familia durante su viaje. Sin embargo, esa comunicación se interrumpió abruptamente a fines de agosto", agregó el jefe de policía.

12 de agosto de 2021

La policía de Moab, Utah, tuvo un encuentro con la pareja el 12 de agosto, y describió que la pareja había "participado en algún tipo de altercado".

Aunque Laundrie y Petito tuvieron una pelea física luego de una discusión, "tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y que no deseaban desesperadamente ver a nadie acusado de un delito", según el informe del agente de policía Eric Pratt.

A sugerencia de los agentes, Laundrie y Petito se separaron por la noche, según el informe. Petito es descrita por un agente como "confundida y emocional".

"Después de evaluar la totalidad de las circunstancias, no creo que la situación haya llegado al nivel de un ataque tanto como al de una crisis de salud mental", escribió el agente Daniel Robbins en el informe policial. No se presentaron cargos.

La pareja tenía cada uno su propio teléfono celular en caso de emergencia, agregó el informe.

Última semana de agosto

La familia de Petito le dijo a la policía que estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto, dijo la policía de North Port.

Antes de esa última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, dice la policía.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, el abogado de la familia Petito, Richard Stafford, dijo que la última comunicación de la familia con Petito fue el 30 de agosto, pero la familia no cree que el mensaje que recibieron fuera de Petito. El abogado se negó a compartir lo que decía el mensaje o por qué no creían que fuera escrito por ella.

El viernes, Stafford compartió una cronología de eventos, tal como la conoce la familia:

El 24 de agosto, Petito habló por FaceTime con su madre y le dijo que se iba de Utah y se dirigía a la cordillera Teton en Wyoming.

El 25 de agosto, hubo múltiples mensajes de texto entre Petito y su madre. La familia de la joven cree que estaba en los Tetons en esta fecha.

El 27 de agosto, hubo más mensajes de texto entre Petito y su madre, durante los cuales su familia cree que ella permaneció en los Tetons.

El 30 de agosto, su familia recibe un último mensaje de texto de Petito. Dudan que ella lo haya escrito. Según Stafford, ese mensaje decía: "No hay servicio en Yosemite".

1 de septiembre de 2021

Laundrie regresó a la casa de la pareja en North Port, donde también viven sus padres, el 1 de septiembre, según la policía.

El vehículo blanco en el que viajaban Petito y Laundrie fue recuperado más tarde por la policía en la casa. El vehículo fue procesado y "había algo de material allí" que las autoridades revisarán, dijo el vocero de la policía de North Port, Josh Taylor, en una conferencia de prensa realizada el miércoles.

11 de septiembre de 2021

Después de no poder comunicarse con ella, la familia de Petito, que vive en Nueva York, reportó su desaparición el sábado por la noche al Departamento de Policía del condado de Suffolk, Nueva York.

Las autoridades de North Port fueron a la casa de Laundrie el sábado por la noche pidiendo hablar con él y su familia, pero "básicamente nos entregaron la información de su abogado", dijo Taylor, el portavoz de la policía.

"Esa fue la extensión de nuestra conversación con ellos", dijo Taylor.

16 de septiembre

En una carta leída este jueves por el abogado de la familia Petito durante la rueda de prensa de la policía, la familia de la joven desaparecida suplicó a la familia de Laundrie que ayudaran en la investigación.

"Por favor, si a usted o a su familia les queda algo de decencia, por favor, díganos dónde se encuentra Gabby", dijo Stafford. "Díganos si estamos buscando en el lugar correcto. Todo lo que queremos es que Gabby vuelva a casa. Por favor ayúdenos a que eso suceda".

Dijo que la familia de Petito se comunicó con la familia de Laundrie a principios de este mes para obtener información sobre dónde podría estar Petito, pero su familia se negó a responder.

"No hemos podido dormir ni comer, y nuestras vidas se están desmoronando", agrega la carta de la familia Petito.

17 de septiembre

Después de que la familia de Petito y la policía suplicaran por varios días su cooperación en la investigación, la familia de Laundrie solicitó a la policía que fuera a su casa el viernes, donde indicaron que no han habían visto a Brian desde el martes, según Taylor, el portavoz de la policía.

"Hemos intentado toda la semana hablar con su familia, hablar con Brian, y ahora nos llamaron el viernes, fuimos a la casa y dicen que ahora no han visto a su hijo", dijo Taylor a Chris Cuomo de CNN el viernes por la noche. "Es otro giro en esta historia".

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, dijo a CNN el viernes por la noche que "el paradero de Brian Laundrie se desconoce actualmente. El FBI se encuentra actualmente en la residencia de Laundrie retirando pertenencias para ayudar a localizar a Brian. A partir de ahora, el FBI ahora está buscando a Gabby y Brian".

El FBI se negó a comentar sobre esa declaración.