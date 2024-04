Conclusiones del séptimo día del juicio penal a Trump: salen a la luz tácticas de tabloides

El expresidente Donald Trump habla en el sitio de construcción de la nueva sede de JPMorgan Chase en el centro de Manhattan el jueves 25 de abril en Nueva York. (Yuki Iwamura/AP)

(CNN) -- El expresidente de American Media Inc. (AMI), David Pecker, explicó a los jurados en el caso de pago de dinero por silencio de Donald Trump cómo pagó por la historia de Karen McDougal para mantenerla callada sobre su supuesto amorío con Trump, y cómo su decisión de no pagar por la historia de Stormy Daniels llevó a Michael Cohen a eventualmente pagar por ello.

Este jueves, los fiscales concluyeron su testimonio directo con Pecker, quien estuvo en el estrado durante tres días describiendo a detalle cómo trabajó con Trump y Cohen para comprar historias dañinas sobre Trump a lo largo de la campaña de 2016. Su testimonio sentó las bases para el resto del caso del fiscal de distrito de Manhattan contra Trump que se centra en el pago de dinero a Daniels.

El expresidente, que negó haber tenido relaciones con McDougal y Daniels y se declaró inocente en este caso, no quiso estar en la sala del tribunal del centro de Manhattan el jueves. Pero la semana pasada el juez Juan Merchan rechazó su solicitud de estar en Washington para los argumentos de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, por lo que Trump asistió a un acto de campaña en Nueva York el jueves por la mañana y criticó el caso cuando salió de la sala del tribunal al final del día, al tiempo que calificó el testimonio de “impresionante y sorprendente”.

El jueves, Merchan no emitió su fallo sobre si Trump violó la orden de silencio del juez. Pero los fiscales proporcionaron al juez cuatro ejemplos más de presuntas violaciones, incluido uno cuando comentó sobre Pecker el jueves por la mañana antes de acudir al tribunal.

Los abogados de Trump comenzaron su contrainterrogatorio a Pecker el jueves por la tarde y continuarán el viernes.

Aquí están las conclusiones del jueves del juicio de pago de dinero por silencio:

Pecker detalla conversaciones con Trump sobre el pago a McDougal

El testimonio de Pecker incluyó los aspectos prácticos de cómo AMI pagó a McDougal en nombre de Trump, las conversaciones privadas de Pecker con Trump sobre el acuerdo y las consecuencias cuando su historia se hizo pública.

El testimonio de Pecker ante los fiscales duró más de siete horas a lo largo de tres días. Describió cómo aportó el dinero para un plan con el objetivo de suprimir la historia de McDougal, y que fue la negativa de Pecker a pagar por la historia de Daniels lo que llevó a Michael Cohen, el entonces mediador de Trump, a repartir él mismo US$ 130.000.

Pecker también testificó que él y su editor principal alertaron inicialmente a Trump y Cohen sobre el hecho de que Daniels estaba comprando su historia, y que rechazó los esfuerzos de Cohen para que él también comprara la historia de Daniels.

Después de la elección de Trump, Pecker testificó que Trump le preguntó al menos dos veces cómo estaba McDougal, incluso en lo que Pecker describió como una “cena de agradecimiento” en la Casa Blanca en 2017.

“Mientras caminábamos hacia afuera, el presidente Trump me preguntó: '¿Cómo está Karen? ¿Cómo está Karen?'. Entonces dije: 'Ella está bien, está tranquila, todo va bien'”, dijo Pecker.

Pecker también describió cómo Trump se molestó cuando la historia de McDougal se hizo pública. Trump lo llamó el 5 de noviembre de 2016 –tres días antes del día de las elecciones– cuando el Wall Street Journal publicó una historia sobre el acuerdo AMI.

Pecker dijo que Trump estaba muy molesto cuando hablaron y dijo: “¿Cómo pudo pasar esto? Pensé que tenías esto bajo control”.

Pecker también recibió una llamada de Trump después de que McDougal fuera entrevistada por Anderson Cooper de CNN en marzo de 2018.

Pecker le dijo a Trump en la llamada que había modificado el acuerdo de McDougal sobre hablar con otros medios. Trump estaba enojado, testificó Pecker.

"Estaba muy molesto, no podía entender por qué lo hice", dijo Pecker.

Aún no se ha tomado una decisión sobre la orden de silencio

Merchan pasó el martes por la mañana escuchando argumentos sobre la supuesta violación por parte de Trump de la orden de silencio, que limita al expresidente a hablar públicamente sobre los testigos, el jurado, el personal del fiscal de distrito o la familia de Merchan, pero no emitió un fallo el jueves, cuando el tribunal regresó a sesión.

En cambio, los fiscales presentaron otra moción para declarar a Trump por desacato por violaciones adicionales de la orden de silencio en los últimos tres días, incluidos los comentarios que hizo el jueves por la mañana.

El fiscal Chris Conroy citó los comentarios de Trump en su evento en la ciudad de Nueva York donde habló sobre Pecker y dijo que era "bueno".

“Este es un mensaje para Pecker. Sé bueno. Es un mensaje para los demás”, dijo Conroy.

Merchan anunció al final del día que celebraría una audiencia sobre esa moción el próximo miércoles, el día en que se supone que el tribunal estará a oscuras para el juicio a Trump.

Eso probablemente significa que Trump tendrá que pasar la tarde del miércoles en una sala del tribunal del centro de Manhattan, en lugar de tener un día completo para salir de Nueva York para hacer campaña o jugar golf, como lo hizo Trump este miércoles en su club en Bedminster, informó Kristen Holmes de CNN.

Trump tiene dos eventos de campaña programados para el próximo miércoles. Pero parece que Trump deberá estar en el tribunal a las 2:15 p.m., a menos que Merchan renuncie a su comparecencia.

Si bien Merchan solo puede multar a Trump con US$ 1.000 por infracción (o encarcelarlo hasta por 30 días), obligarlo a comparecer ante el tribunal en lo que se supone es un día libre podría convertirse en otra forma para que Merchan tome medidas contra las transgresiones de la orden de silencio del expresidente.

Trump también quería estar en otro lugar este jueves

Los abogados de Trump habían pedido que se renunciara a su comparecencia del jueves para que pudiera asistir a los argumentos de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. El juez denegó esa solicitud.

El jueves en Washington, la Corte Suprema parecía dispuesta a rechazar las afirmaciones de Trump de amplia inmunidad y las amplias protecciones que ha buscado para cerrar su caso de subversión electoral federal, pero los magistrados también parecían dispuestos a aceptar un resultado que podría poner en peligro la capacidad de celebrar un juicio en ese caso antes de las elecciones de noviembre.

Al salir del tribunal de Manhattan el jueves, Trump también comentó sobre el caso de la Corte Suprema.

"Me vi obligado a estar aquí y me alegro de haberlo hecho porque en cierto modo fue un día muy interesante", dijo Trump. “Pero la Corte Suprema de Estados Unidos celebró una audiencia monumental que tiene que ver con la inmunidad presidencial. Creo que quedó claro, espero que quedara claro, que el presidente tiene que tener inmunidad, o no tendrían presidente, a lo sumo se podría decir que sería un presidente ceremonial”.

Pecker coincide en el contrainterrogatorio en que suprimir historias era un "procedimiento operativo estándar"

El abogado de Trump, Emil Bove, interrogó a Pecker durante aproximadamente una hora este jueves.

Al interrogar a Pecker con preguntas capciosas y rápidas, Bove consiguió que el testigo confirmara al jurado que la relación simbiótica de Trump con Pecker y sus tabloides no era inusual y data de mucho antes de la candidatura de Trump a la presidencia.

Pecker confirmó que los acuerdos de fuentes como los utilizados para suprimir las historias de McDougal y el exportero de la Torre Trump Dino Sajudin son un “procedimiento operativo estándar” para que AMI le dé a la empresa control sobre cómo se podría divulgar la información, si es que se divulga.

Pecker también reconoció que se entendía que Trump era uno de los más vendidos de las publicaciones de AMI.

Especialmente en la época de “The Celebrity Apprentice”, la investigación de la compañía mostró que Trump podría generar la mayor cantidad de ventas para el National Enquirer.

“Entonces, ¿publicó artículos sobre el presidente Trump porque era bueno para los negocios?”, preguntó Bove.

"Eso es correcto", dijo Pecker.

Pecker también confirmó que tenía la práctica habitual de no publicar historias negativas sobre Trump desde la década de 1990.

“¿Por qué no era bueno para el negocio?”, preguntó Bove.

"Sí", dijo Pecker.

Bove confirmó con Pecker que “muchos políticos trabajan con los medios para promover su imagen” e “incluso a veces para ganar elecciones”.

El abogado de Trump le preguntó a Pecker sobre las tácticas que National Enquirer utilizó con otras celebridades

El contrainterrogatorio de Bove a Pecker obtuvo testimonios sobre otras celebridades sobre las cuales Pecker había comprado historias para que no se publicaran, ofreciendo una visión fascinante del mundo de los tabloides de celebridades mientras era presidente de la editorial del National Enquirer.

El abogado de Trump intentó establecer con Pecker que AMI utilizó el “periodismo de chequera” para controlar las narrativas en la prensa y fomentó relaciones mutuamente beneficiosas con varias celebridades, no solo con Trump.

Bove analizó el testimonio anterior de Pecker ante los fiscales sobre un acuerdo de captura y muerte con Arnold Schwarzenegger poco antes de anunciar su candidatura a gobernador de California. Bove afirmó que 30 o 40 mujeres terminaron viniendo a AMI con historias sobre Schwarzenegger, y Pecker confirmó la afirmación.

Pecker también dijo que ayudó al agente Ari Emanuel a controlar una historia sobre el actor Mark Wahlberg, así como a suprimir una historia negativa sobre acusaciones que involucraban a su hermano, Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago y actual embajador de Estados Unidos en Japón.

Bove también hizo que Pecker confirmara que su empresa compró fotografías del golfista Tiger Woods “para usarlas contra Woods y publicarlo en la revista”.

CNN solicitó comentarios de Schwarzenegger, Rahm Emanuel, Ari Emanuel, Wahlberg y Woods.