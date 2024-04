Encuesta CNN: Pocos creen que Trump recibe el mismo trato que otros acusados

OPINIÓN | ¿Impacta el juicio a Trump en las elecciones de 2024? 6:15

(CNN) -- Al iniciarse el primer proceso penal contra un expresidente de Estados Unidos, solo el 13% de los encuestados de todo el país cree que Donald Trump está recibiendo el mismo trato que otros acusados de delitos penales, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. La mayor parte del país está dividida sobre si se le está tratando con más dureza (34%) o con más indulgencia (34%) que a otros acusados.

La encuesta, que comenzó a realizarse pocos días después de que comenzara la fase de selección del jurado del juicio el 15 de abril, revela que solo el 44% de los estadounidenses confía en que el jurado elegido para el caso sea capaz de llegar a un veredicto justo, mientras que el 56% se muestra más escéptico sobre la posibilidad de un resultado justo. Son más los que consideran inapropiado el comportamiento de Trump durante el juicio hasta ahora (42%) que apropiado (25%), y cerca de un tercio dicen que no han oído lo suficiente para opinar.

Esas evaluaciones de cómo se están desarrollando las cosas en la sala del tribunal se producen cuando una proporción creciente de estadounidenses dicen que los cargos en el juicio en curso –relacionados con la presunta falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016– son irrelevantes para su aptitud para la presidencia, incluso si son ciertos (el 45% lo dice ahora en comparación con el 39% el verano pasado, antes de que se convirtiera en el probable candidato republicano a la presidencia).

Alrededor de tres cuartas partes de los votantes que actualmente apoyan a Trump frente al presidente Joe Biden en las elecciones de 2024 dicen que seguirán con él incluso si es condenado por un delito, mientras que el 24% de los partidarios de Trump dicen que una condena podría hacerles reconsiderar su apoyo. Trump está imputado en cuatro casos distintos, y la pregunta de la encuesta se refería a una condena por un delito sin especificar el cargo. El grupo que podría reconsiderarlo asciende a cerca del 12% de todos los votantes registrados en la encuesta, más que suficiente para marcar la diferencia en una contienda reñida en caso de que fuera condenado en alguno de los cuatro juicios a los que podría enfrentarse de aquí al día de las elecciones.

El impacto político de una posible condena es difícil de predecir, pero un vistazo a las características de los partidarios de Trump que dicen que podrían reconsiderarlo ofrece algunas pistas. Tienden a ser más jóvenes que otros partidarios de Trump (el 64% tiene menos de 50 años, frente al 37% de los que no lo reconsiderarían), tienen menos probabilidades de ser blancos (el 49% son personas de color, frente al 17% de los que no lo reconsiderarían), son más propensos a declarar ser votantes de Biden en 2020 (el 20% de ellos dicen que apoyaron a Biden en 2020 frente al 6% de los que no lo reconsiderarían) y son más propensos a reconocer que Biden obtuvo legítimamente suficientes votos para ganar la presidencia hace cuatro años (63% frente a 22% entre los que no lo reconsiderarían). También son más propensos a ser políticamente independientes (49% frente a 31%) e ideológicamente moderados (50% frente a 38%).

En resumen, tienden a ser miembros de grupos que suelen inclinarse por los demócratas, pero en los que Biden ha obtenido peores resultados en las primeras encuestas sobre un enfrentamiento con Trump. Los partidarios de Trump que podrían reconsiderarlo, sin embargo, no tienen necesariamente garantizado su apoyo a Biden en caso de que Trump se enfrente a una condena: cuando se les pregunta en una pregunta diferente en la encuesta si considerarían apoyar a Biden, el 81% de los partidarios de Trump que dicen que podrían reconsiderar su elección si es condenado dicen que no hay ninguna posibilidad de que voten por el actual presidente.

En términos más generales, la mayoría de los estadounidenses sigue diciendo que los cargos en cada uno de los cuatro casos contra Trump arrojan al menos algunas dudas sobre su idoneidad para la presidencia si son ciertos. Más de 4 de cada 10 personas opinan que, de ser ciertos, los cargos relacionados con el papel de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU. (47%) y los intentos de anular las elecciones de 2020 (44%) deberían descalificarlo por completo para la presidencia.

Sin embargo, las opiniones sobre la relevancia de los casos para la idoneidad de Trump para el cargo parecen estar cambiando un poco. Junto con el aumento de la proporción de los que afirman que las acusaciones por el soborno no son relevantes para su idoneidad para la presidencia, se ha producido un pequeño aumento en la proporción de los que afirman que las acusaciones relacionadas con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y las relacionadas con los documentos clasificados encontrados en la casa de Trump son irrelevantes para su idoneidad para la presidencia en caso de que resulten ciertas (el 37% ahora dice que cada uno de esos grupos de acusaciones no son relevantes, frente al 33% del verano pasado).

El cambio en estos tres casos se produce sobre todo entre los independientes que se inclinan por el Partido Republicano y los que no se inclinan por ningún partido. Las impresiones de los partidarios sobre la importancia de cada uno de los casos para la idoneidad de Trump para la presidencia están bastante fijadas, y los independientes que se inclinan por los demócratas solo han cambiado ligeramente. En lo que respecta a las acusaciones de soborno, alrededor de tres cuartas partes de los republicanos dicen que son irrelevantes ahora, más o menos igual que el verano pasado, y entre los demócratas y los independientes de tendencia demócrata, se ha mantenido relativamente estable en torno al 13%. Pero entre los independientes que se inclinan por los republicanos, la proporción de los que consideran que esos cargos no son relevantes para la idoneidad de Trump ha subido del 57% al 73%, y la proporción de verdaderos independientes que dicen lo mismo ha subido del 29% al 45%.

Teniendo en cuenta el juicio actual, la mayoría de los estadounidenses creen que Trump ha actuado, como mínimo, de forma poco ética, pero son menos los que están convencidos de que sus acciones fueron delictivas: alrededor de un tercio dice que las acciones de Trump relacionadas con sus registros comerciales en relación con esos pagos de dinero por silencio fueron ilegales (33%), con otro 33% calificándolo de poco ético pero no ilegal. Solo el 12% en general dice que no hizo nada malo en el caso. Aproximadamente uno de cada cinco, el 21%, dice no estar seguro.

Esas opiniones son similares a las de los estadounidenses sobre el caso poco después de que se anunciaran los cargos la primavera pasada, cuando el 37% dijo que las acciones de Trump en relación con los pagos a Stormy Daniels fueron ilegales, el 33% poco éticas y el 10% que no hizo nada malo en absoluto.

Un vistazo a las divisiones partidistas sobre el juicio de Trump

Las opiniones sobre el juicio y su posible resultado se dividen en función de los partidos, aunque los independientes se muestran notablemente escépticos sobre el juicio en sí.

La mayoría de los demócratas y los independientes de tendencia demócrata dicen que Trump está siendo tratado con más indulgencia que otros acusados por el sistema de justicia penal (61%), mientras que los republicanos y los independientes de tendencia republicana en su mayoría dicen que está siendo tratado con más dureza que otros (67%). Los independientes que no se inclinan por ningún partido se inclinan por un trato más indulgente (27%) que duro (15%).

La falta de confianza en que el jurado seleccionado llegue a un veredicto justo es más profunda entre los republicanos y los estadounidenses de tendencia republicana (el 37% dice no tener ninguna confianza), pero incluso entre los demócratas y los de tendencia demócrata, el 40% dice tener poca o ninguna confianza en la capacidad del jurado para llegar a un veredicto justo.

Una amplia mayoría de estadounidenses de alineación demócrata dice que el comportamiento de Trump durante el juicio hasta ahora ha sido inapropiado (72%), aunque los republicanos no han saltado en su defensa. Solo el 46% de los republicanos y los independientes de tendencia republicana dicen que la conducta de Trump ha sido apropiada, con un 15% diciendo que ha sido inapropiada y un 39% que no han oído lo suficiente para opinar.

En general, cerca de la mitad de los estadounidenses (49%) afirman seguir las noticias sobre el juicio con mucha o bastante atención, siendo los estadounidenses de tendencia demócrata los más propensos a seguirlo de cerca (58%), seguidos de los adultos de tendencia republicana (46%) y los independientes que no se inclinan por ninguna de las dos tendencias los menos atentos (35%).

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 18 al 23 de abril entre una muestra nacional aleatoria de 1.212 adultos extraída de un panel basado en probabilidades. Las encuestas se realizaron en internet o por teléfono con un entrevistador en vivo. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,4 puntos porcentuales.

Ariel Edwards-Levy y Ed Wu de CNN contribuyeron a este artículo