Las 5 cosas que debes saber este 30 de septiembre: ¿Cuáles son los efectos secundarios de las dosis de refuerzo contra el covid-19?

Los efectos secundarios de las dosis de refuerzo contra el covid-19 son similares a los de la segunda dosis, breves y leves. La serie de eventos desde que Brian Laundrie volvió a Florida se hace más clara. Suspenden al padre de Britney Spears de su rol de tutor de patrimonio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las dosis de refuerzo contra el covid-19?

Nuevos datos sugieren que las dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 fueron bien toleradas, según la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. Los datos indican que sus efectos secundarios fueron similares a los de la segunda dosis, en su mayoría leves o moderados y de duración corta.

Suspenden al padre de Britney Spears de su rol de tutor

El padre de Britney Spears, Jamie Spears, fue suspendido como tutor de su patrimonio, según dictaminó una jueza el miércoles. En la contenciosa audiencia judicial, el abogado de la cantante, Mathew Rosengart, llamó a Jamie Spears "un hombre cruel, tóxico y abusivo".

El padre de Britney Spears ya no será tutor del patrimonio 2:53

Lo que debes saber sobre la crisis del combustible en Reino Unido

Largas filas en las estaciones de servicio. Personas furiosas, al borde de la violencia y el pánico. Taxistas decidiendo a quién podrán llevar y a quién no. No, no estamos hablando de Venezuela en los últimos años, Afganistán tras el retorno de los talibanes o Estados Unidos durante la crisis del petróleo de 1973. Estamos hablando del Reino Unido.

Así resolverá el Reino Unido su crisis de combustible 2:46

La serie de eventos desde que Brian Laundrie volvió a Florida se hace más clara

Los informes de que Brian Laundrie acampó con su familia este mes antes de que se denunciara la desaparición de Gabby Petito parecen aclarar una cronología de sus movimientos después de que regresó a Florida sin su prometida, quien finalmente fue encontrada muerta en Wyoming. Esto es lo que sabemos del caso.

Honran la memoria de Gabby Petito 0:49

Los trabajadores que mantienen las cadenas de suministro advierten de un "colapso del sistema"

Los marineros, camioneros y trabajadores de las aerolíneas han soportado cuarentenas, restricciones de viaje y complejos requisitos de vacunación y pruebas de covid-19 para mantener las cadenas de suministro en movimiento durante la pandemia. Pero muchos de ellos están llegando ahora a su punto de quiebre, lo que supone una nueva amenaza para la maltrecha red de puertos, buques portacontenedores y empresas de transporte por carretera.

Crisis energética de China amenaza la cadena global 0:48

A la hora del café

Beber hasta tres tazas de café al día podría proteger tu corazón

El consumo regular de 0,5 a 3 tazas de café al día entre personas a las que no se les ha diagnosticado una enfermedad del corazón se asoció con un menor riesgo de muerte por estas enfermedades, por derrame cerebral y muerte prematuras, según un reciente estudio.

Posibles beneficios del café 0:55

Los precios del tocino se disparan a niveles récord en EE.UU. y es posible que no bajen pronto

Esas ganas de comer chuletas de cerdo te están costando alrededor de un 7% más que hace 12 meses: el tocino está más caro para los estadounidenses que en los últimos 40 años (contabilizando la inflación).

"No Time to Die" pone punto final al servicio de Daniel Craig con una película ligeramente exagerada

Después de 25 películas en 60 años, considerar una aventura de James Bond como el final de algo requiere cierto acto de fe. Aun así, el gran servicio de Daniel Craig llega a su fin con "No Time to Die", una grandiosa y larga epopeya un poco excesiva. Reseña de Brian Lawry.

Daniel Craig se despide como James Bond en esta película 2:18

Por qué te obsesionarás con "El juego del calamar", el último éxito de Netflix

"Squid Game" (El juego del calamar) es una serie dramática surcoreana en la que concursantes muy endeudados participan de juegos infantiles para intentar ganar una enorme cantidad de dinero. El único problema es que los perdedores serán asesinados.

"Camilo" gana un premio Emmy

Camilo Egaña y su equipo de producción han sido galardonados en los premios Emmy Internacionales en la categoría de mejor entrevista en español por el programa "Gerardo Gaya: Padre coraje a la mexicana".

Los retos que enfrenta un padre de niño con autismo 2:48

La cifra del día

4.600

Estados Unidos ha expulsado a aproximadamente 4.600 haitianos en vuelos de repatriación que han partido desde Texas desde el 19 de septiembre.

Haitianos deportados por EE.UU: Nos trataron como presos 2:59

La cita del día

"Supimos que el ataque golpeó a civiles unas cuatro o cinco horas después de que se produjera el ataque. No supimos que el objetivo del ataque era un error, una equivocación, hasta algunos días después, pero lo supimos bastante pronto".

El jefe del Mando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, se refirió al ataque con dron realizado en Kabul a fines de agosto que dejó 10 civiles muertos durante una audiencia ante el Congreso.

Así se disculpó general de EE.UU. tras ataque en Kabul 1:48

Selección del día

Todo lo que necesitas para mantener la calma durante este Mercurio retrógrado

Estos productos te ayudarán a relajarte, descansar y hasta a "superar" a un Mercurio retrógrado que durará hasta el 18 de octubre.

Y para terminar…

De los tamales al guajolote en mole poblano, las recetas que guarda la biblioteca de la Universidad de Texas

Estas son las recetas que protege la Universidad de Texas 3:55

A medida que nuevas generaciones de latinos celebran las raíces culinarias de su cultura, la influencia de las abuelitas y las tías es evidente. Una universidad se encarga de que esas antiguas recetas y recetarios se preserven para las generaciones venideras.