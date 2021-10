Juanes: Vacunarse es una responsabilidad social 1:33

(CNN) -- Cuando eres un artista de alcance global con múltiples discos de platino y ganador de más de dos docenas de premios Grammy y Latin Grammy, llenar estados en todo el mundo con miles de seguidores que te adoran se convierte en algo común.

Juanes dice que había empezado a dar por sentada la emoción de subirse al escenario noche tras noche y actuar para el público.

Hasta que llegó la pandemia de covid-19.

"Nunca lo extrañé tanto como durante la pandemia", dijo en una entrevista con CNN la estrella de rock colombiana, quien recientemente se embarcó en su primer gira por Estados Unidos en dos años. "He estado haciendo giras desde los 15 años, casi la mitad de mi vida. Luego, de repente estoy en casa durante un año y medio y fue duro. Quiero decir, fue genial poder pasar ese tiempo con mi familia y escribir nueva música, pero también recordé lo mucho que me gusta actuar y tocar los instrumentos en el escenario con mi banda. Así que el hecho de poder volver a ver al público, estar en contacto con él, es sencillamente increíble, es como un niño con un juguete nuevo".

La gira "Origen", que cuenta con 21 fechas y lleva el nombre el nombre de su último álbum, comenzó en Miami el 16 de septiembre y tendrá paradas en Los Ángeles, Las Vegas, Houston y Chicago, entre otras ciudades, antes de terminar en Nueva York el 17 de octubre.

Esta vez, sin embargo, Juanes dice que tiene en mente algo más que ofrecer un gran espectáculo.

También piensa en la seguridad de sus seguidores, así como en la suya propia y en la de sus compañeros de banda, ya que tocan en ciudades con diferentes protocolos para hacer frente al covid-19 y mandatos de vacunación.

"Creo que es muy importante si quieres ir a espectáculos en vivo o restaurantes o lo que sea para estar seguro y hacer que otras personas también estén seguras", dijo. "Sí, depende de la ciudad o del estado si requieren vacunas, pero creo que es una responsabilidad social vacunarse".

Y lo dice como una persona que admite que al principio tenía sus dudas de ponerse la vacuna.

"Al principio me negaba a vacunarme", dijo Juanes. "Sentía que el proceso era demasiado improvisado. Quiero decir, no improvisado por parte de la comunidad científica, sino que todo fue muy rápido. Normalmente esas vacunas tardan como ocho, 10 años en desarrollarse, y en este caso fueron como ocho o nueve meses, así que la sensación era que éramos como ratas en un laboratorio sin saber qué iba a pasar", opinó.

Fue una visita de su madre, ya mayor, lo que lo convenció a dejar sus miedos de lado y darse la vacuna contra el covid-19.

"Mi madre tiene 91 años. Estaba sentada en mi salón, y cuando la vi allí dije inmediatamente: 'Tengo que ir a vacunarme ahora mismo. Tengo que ir ahora'. No quería vivir con la idea de que le pasara algo. Así que, para mí, se trata de responsabilidad y de ser considerado con los demás. No se trata de política ni de religión, se trata de la ciencia y de los médicos, así que mi consejo ahora es escucharles".

Juanes anima especialmente a los latinos, un grupo que ha quedado rezagado en las tasas de vacunación, a ignorar el diluvio de desinformación en las redes sociales y la política que ha enturbiado el proceso.

"Al final", dijo, "hay que pensar que tengo que ser responsable conmigo mismo, con mi familia y con los que me rodean".

Por el momento, Juanes dice estar contento de volver a la carretera con "Origen", un álbum de covers que, según dice, le devuelve a sus raíces y rinde homenaje a las canciones y artistas que inspiraron su propio viaje musical, desde Juan Luis Guerra a Carlos Gardel, pasando por Bruce Springsteen y Bob Marley.

"Versionamos canciones de los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ya sabes, Fito Páez, Juan Gabriel, Joaquín Sabina. Todas estas grandes canciones que crecí escuchando y que el público también conoce, pero que están escuchando en mi estilo propio", dijo Juanes. "Mezclamos muchos elementos de la percusión del Caribe y los ritmos del Pacífico y el Atlántico de Colombia con la música rock, y fue muy bueno. Realmente me encanta este disco, es muy importante para mí".

Juanes acaba de recibir tres nominaciones a los Latin Grammy, entre ellas la de Álbum del Año, que se suman a la lista de lo más destacado del cantautor tras el confinamiento.

¿Otro punto alto? Recibir una invitación de Metallica para versionar "Enter the Sandman" en el álbum recopilatorio de la banda de metal "The Metallica Blacklist".

"Cuando era un niño, un adolescente, solía escuchar Metallica", dijo. "Creo que es por Metallica que estoy aquí. Ellos me inspiraron a tocar la guitarra eléctrica, a ser parte de una banda de rocck. Así que cuando nos invitaron a ser parte del álbum 'Blacklist' luego de vernos tocar 'Seek and Destroy' en un festival en Colombia simplemente no lo podía creer", contó.

Juanes también tiene la vista puesta en el futuro. Tras esta gira, empezará a trabajar en un nuevo álbum que espera publicar en los próximos meses. Dice que ha escrito más de 40 canciones durante la pandemia y que no puede esperar a subir al escenario e interpretarlas en directo para sus fans.