(CNN Español) — Si piensas en tu infancia, seguro recordarás una canción, ya sea la que te cantó tu mamá o el primer disco (o cassette) que compraste, un recuerdo que marca el origen de tus gustos musicales.

Bajo esta premisa Juanes presenta «Origen», un proyecto que comprende de un disco de reversiones de las canciones que le influenciaron antes de convertirse en artista y un documental —del mismo nombre— del proceso de producción de este, su décimo álbum de estudio.

El «Origen» musical de Juanes

Antes de ser la superestrella colombiana que fusionó el rock y el pop en español y se convirtió en representante de toda Latinoamérica ante el mundo, Juan Esteban era un joven rockero, metalero.

Algo inevitable. Su adolescencia, época decisiva para la formación de gustos musicales, transcurrió en los ochenta. Juanes explica que en esa década los jóvenes de Medellín se sumergían en géneros como el rock, metal y el punk, para escapar, para drenar la frustración que sentían por la violencia en la que la ciudad estaba sumergida a manos de la guerrilla, paramilitares, narcotráfico, entre otros.

Quizás esto no es sorpresa para sus fieles seguidores. En sus inicios, Juanes desató su pasión por el metal (en este caso el trash metal) con Ekhymosis, su primera banda. Además, en múltiples oportunidades ha confesado que una de sus bandas favoritas es Metallica e incluso ha dicho que le gustaría colaborar con ellos.

Kraken es otra de las bandas favoritas de Juanes, por lo que «Todo hombre es una historia» era un innegociable en el álbum: fue el primer sencillo que compró con su propio dinero.

Su exploración en otros géneros

Pero más allá de estos orígenes rockeros, se encontraba un artista que aprecia ritmos como la bachata, la cumbia, la salsa, el merengue o el reggae.

Géneros —y exponentes— que iría descubriendo en su adolescencia y que forman parte de la identidad sonora del 25 veces ganador de los premios Grammy y Latin Grammy.

Y esos clásicos de la música en español y anglosajona son la esencia de «Origen».

«Origen es mi tributo personal a varios de esos artistas y canciones que más me influenciaron antes de mi carrera en solitario», cuenta Juanes a través de un comunicado.

«Estas son las canciones que siguen siendo un mapa al que vuelvo constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es la música en lo profundo de mi corazón, que nunca se olvidará», agrega.

Las canciones que son parte del soundtrack de la vida de Juanes

Éxitos como «La bilirrubina» de Juan Luis Guerra o «Rebelión» de Joe Arroyo, fueron piezas musicales importantes en la adolescencia del intérprete.

Por ejemplo, «Rebelión» en su versión original es una salsa, pero para «Origen» Juanes le imprime las guitarras eléctricas del rock, haciéndola —en sus palabras— «la canción más rockera» de la producción.

«Demuestra que la canción es una buena canción porque se puede poner en (varios) estilos», dice Juanes en el documental de «Origen» exclusivo de Amazon Prime Video.

Con «La bilirrubina», un merengue, Juanes recuerda que el éxito era el que escuchaba en una época en la que era muy rockero. Precisamente cuando iba a bailar con su novia de entonces, la música de Juan Luis Guerra siempre sobresalía en Medellín.

Reinterpretar clásicos como estos o «El juramento» de Julio Jaramillo o «Volver» de Gardel, podría parecer una tarea que intimida. Sin embargo, Juanes dice que ni él y Sebastián Krys, con quien coprodujo el disco, nunca tuvieron miedo en el desarrollo de proyecto.

Todos los temas partieron desde un instrumento clásico, uno que hasta nuestro cuerpo «imita» a través de los latinos de nuestro corazón: la percusión.

El documental

La producción audiovisual de «Origen» nos traslada en sus inicios a la época cuando The Beatles llegaron por primera vez al programa de Ed Sullivan, el cual fue un hito en la televisión estadounidense.

Con esa misma estética, imagen en blanco y negro, en una escenografía propia de programas de la década de los sesenta, Juanes abre la producción con una interpretación de «Volver».

El documental incluye fotografías y videos nunca antes vistos de Juanes en su infancia y descubrimos el origen del amor de Juanes por la guitarra, un instrumento que dice toca desde que tiene razón.

También, la producción cuenta con la participación de cuatro artistas: Fito Páez, Juan Luis Guerra, Ziggy Marley (hijo de Bob Marley) y Joaquín Sabina. Todos presentes por una razón: ver sus reacciones a los cover de Juanes de sus éxitos.

«Me voy a c*** del susto», decía Juanes previo a la videollamada con cada una de esas superestrellas.

«Esos tres minutos que dura esa canción es una amargura, porque: ¿qué estará pensando? ¿será que le gusta?», cuenta el cantante en el documental y confiesa que el artista que más le imponía era Juan Luis Guerra, por la capacidad que tiene para diseminar un tema a nivel instrumental.

Los cuatro artistas alabaron la reversión e incluso Sabina dijo que «sepas que a esta canción («Y nos dieron las diez») le han hecho miles de versiones y esta es la que más me ha gustado… No se me enfade nadie».

El track list de «Origen» de Juanes

Estas son las canciones que Juanes reversionó para esta producción: