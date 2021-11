Londres (CNN Business) -- Tesla vio como más de US$ 30.000 millones se esfumaron este lunes de su valor de mercado después de que millones de seguidores de Elon Musk en Twitter votaran a favor de que vendiera el 10% de sus acciones en la empresa.

Las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 3% en las operaciones de la mañana en Nueva York, recuperándose ligeramente de una caída previa al mercado del 6%.

Musk tuiteó el sábado que dejaría que los usuarios de Twitter decidieran si debía vender el 10% de los 170,5 millones de acciones que tiene e n Tesla. El veredicto del Twitterverso: el 58% de más de 3,5 millones de votantes había dicho "sí" al cierre de la encuesta este domingo.

"Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?", publicó el CEO de Tesla.

Musk añadió que cumpliría con el resultado de la encuesta fuera cual fuera, pero aún no ha anunciado qué hará a continuación, si es que hace algo.

