(CNN) -- El caso de Kyle Rittenhouse ya está en manos del jurado, que ha salido de la sala para comenzar las deliberaciones.

Seis jurados suplentes, 3 hombres y 3 mujeres, fueron despedidos este martes antes del comienzo de las deliberaciones.

El panel final que deliberará el caso se redujo a 12 jurados mediante un sorteo y ahora está compuesto por 5 hombres y 7 mujeres, según un reportero de la sala.

Se les pidió a los jurados suplentes despedidos que permanezcan en el tribunal mientras el jurado delibera sobre el caso.

El panel original de 20 jurados, 11 mujeres y 9 hombres, fue seleccionado en un solo día de voir dire de un grupo de 179 posibles jurados presentes en el tribunal, sin el uso de cuestionarios de antecedentes.

Dos jurados fueron destituidos durante los 8 días de declaración. Uno de ellos fue destituido después de que se informara de que había intentado contar un chiste sobre el tiroteo de la policía contra Jacob Blake a un diputado después del juicio.

Una mujer miembro del jurado, que está embarazada, también fue excusada por el juez después de que informara que experimentaba un "ligero malestar" y pidiera que se la excluyera del panel.

El juez Schroeder dijo a los posibles jurados del caso durante el voir dire que no puede descartar que se ordene su aislamiento, pero dijo que hay "menos de un 1% de posibilidades" de que eso ocurra. "Me resistiré como pueda, pero no puedo descartarlo".

Schroeder no ha indicado si aislará al jurado en caso de que no puedan alcanzar un veredicto este martes.