(CNN) -- Después de más de 25 horas de deliberaciones, un jurado de 12 personas absolvió a Kyle Rittenhouse de los cinco cargos que enfrentó después de disparar fatalmente a dos personas y herir a una tercera durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, el verano pasado.

Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26, murieron y Gaige Grosskreutz, ahora de 27, resultó herido. Rittenhouse fue acusado de cinco delitos graves: homicidio premeditado, homicidio imprudente calificado y tentativa de homicidio premeditado y dos cargos de primer grado por poner en peligro imprudentemente la seguridad.

El juicio de dos semanas, que captó la atención de Estados Unidos y fue en muchos sentidos emblemático de la nación dividida, contó con el testimonio de más de 30 testigos, incluido el propio Rittenhouse, videos de la noche de los tiroteos e intercambios acalorados entre los abogados y el juez.

Y aunque la decisión del jurado provocó duras críticas de los seres queridos de las víctimas, los expertos legales dicen que no les sorprendió el veredicto.

Estos fueron los factores que los expertos dijeron que ayudaron a llevar a la absolución de Rittenhouse.

El testimonio de Rittenhouse fue clave

Entre los momentos más importantes del juicio estuvo el testimonio de Rittenhouse, quien le dijo al tribunal que actuó en defensa propia cuando le disparó a Rosenbaum, quien dijo que lo amenazó antes, lo persiguió, le arrojó una bolsa y se abalanzó sobre su arma. En un momento, Rittenhouse, de 18 años, rompió a llorar mientras estaba en el estrado.

"Si hubiera dejado que el Sr. Rosenbaum me quitara el arma de fuego, la habría usado y me habría matado con ella y probablemente habría matado a más personas", testificó.

Rittenhouse se refirió a las otras personas a las que disparó como parte de una "turba" que lo perseguía, y le dijo a la corte que Huber se le acercó, lo golpeó con una patineta y agarró su arma. Rittenhouse le disparó una vez en el pecho, matándolo. Finalmente, dijo que vio a Grosskreutz arremeter contra él y apuntarle con una pistola a la cabeza, por lo que Rittenhouse le disparó, testificó.

El abogado defensor Mark Richards dijo a los periodistas este viernes que 'no fue una decisión cerrada' si poner a Rittenhouse en el estrado.

"Tuvimos un jurado simulado e hicimos dos jurados diferentes, uno con él testificando y otro sin él testificando. Fue sustancialmente mejor cuando testificó...y eso lo selló", dijo Richards. "Si no pones a un cliente en el estrado, vas a perder, punto".

Su testimonio fue clave por varias razones, según expertos legales.

"Número uno, lo humanizas...Más importante, número dos, explicó sus usos de la fuerza", dijo el analista legal de CNN Joey Jackson.

El testimonio de Rittenhouse les dio a los jurados la capacidad de escuchar lo que él pensó en ese momento y si creía que estaba en peligro, una afirmación que la fiscalía finalmente no socavó, dijo el exfiscal federal Elie Honig.

"Ellos (los fiscales) señalaron algún tipo de inconsistencias menores y cosas que él dijo la noche de, y dijo más tarde, pero nada que socave el argumento central de la defensa, que fue que fue atacado", dijo Honig a Alisyn Camerota de CNN. "Cada vez que disparaba, lo atacaban".

"La fiscalía no hizo suficiente mella en Kyle Rittenhouse", agregó Honig.

El estado no probó que Rittenhouse provocó violencia

El juicio se redujo, según el abogado de derechos civiles Charles F. Coleman Jr., fueron dos narrativas en competencia: una de Rittenhouse siendo una víctima que fue atacada y otra de ser un justiciero que provocó la violencia.

"El jurado creyó la narrativa de que Kyle Rittenhouse era una víctima, pensaron que su reclamo de autodefensa era mucho más fuerte que el reclamo de provocación de la fiscalía", dijo.

La ley de Wisconsin permite el uso de fuerza letal solo si "es necesario para evitar una muerte inminente o un daño corporal grave". Y debido a que los abogados de Rittenhouse alegaron defensa propia, la ley estatal significó que la carga recayó en los fiscales para refutar que Rittenhouse estaba actuando en defensa propia más allá de toda duda razonable.

Y fue una batalla cuesta arriba escalar desde el principio, debido a los hechos en este caso, dijeron los expertos.

"(Los fiscales) no pudieron demostrar que su respuesta a cada uno de estos hombres, a cada uno de estos conjuntos de amenazas, fue irrazonable", dijo la abogada de defensa criminal Sara Azari a Pamela Brown de CNN.

"Cuando el jurado regresó hace un par de días y vio los videos...cuadro por cuadro, estaban buscando si Kyle hizo algo para provocar la amenaza y si su respuesta a esa amenaza fue razonable en términos de uso de fuerza letal y estuvieron de acuerdo con la defensa en que sí", agregó Azari.

Además, el testimonio del juicio impugnó muchas suposiciones que anteriormente rodeaban el caso e incluso algunos testimonios de los testigos del estado respaldaron el reclamo de autodefensa de Rittenhouse, dijo el abogado de defensa criminal Bob Bianchi.

El exinfante de marina Jason Lackowski, quien testificó para el estado, dijo que Rosenbaum actuó "beligerantemente" y pidió que le dispararan, pero no fue percibido como una amenaza seria. Richie McGinniss, editor de video del sitio de noticias The Daily Caller, testificó que Rosenbaum se había abalanzado sobre el frente del rifle de Rittenhouse momentos antes de que le dispararan. Grosskreutz, quien resultó herido, testificó que apuntó con una pistola a Rittenhouse y luego aclaró a la fiscalía durante el interrogatorio de redireccionamiento que nunca apuntó intencionalmente con su arma a Rittenhouse.

"La fiscalía...tiene que refutar la legítima defensa más allá de toda duda razonable ante los 12 miembros del jurado. ¿Cómo se hace eso cuando no ve ninguna provocación real?", dijo Bianchi. "No había un abogado litigante real...que no se sentara aquí y dijera que este es un caso de autodefensa increíblemente bueno".

Los fiscales también dieron pasos en falso

El estado también cometió errores, incluido exagerar el caso al tratar de pintar a Rittenhouse como un atacante activo, dijo Honig, el exfiscal federal.

En sus alegatos finales a principios de esta semana, el asistente del fiscal de distrito del condado de Kenosha, Thomas Binger, dijo que Rittenhouse se comportó de una manera que ninguna persona razonable lo haría, provocó el incidente, disparó su arma imprudentemente, mintió en numerosas ocasiones y, como resultado, la multitud tenía derecho a "intentar detener a un atacante activo".

"Tratar de marcar a Kyle Rittenhouse como un atacante activo no se sostuvo y la defensa regresó y mostró, aquí está caminando por las calles, no está disparando indiscriminadamente, eso es lo que hace un atacante activo, solo dispara a las personas que lo han atacado primero", dijo Honig.

El abogado defensor de Rittenhouse también señaló el argumento del atacante activo de la fiscalía durante su conferencia de prensa, diciendo que "se hace justicia cuando se llega a la verdad".

"Se supone que un fiscal debe buscar la verdad", agregó Richards.

Además, tratar de pintar a Rittenhouse como provocativo porque trajo un arma de fuego AR-15 no funcionó debido a la cultura de las armas en Wisconsin, que no siempre necesariamente se equiparan con actividad criminal, dijeron expertos legales a CNN.

"Tienes que recordar que estás en una jurisdicción donde esto no es algo inusual", dijo Bianchi.

Honig agregó que el equipo de la fiscalía cometió otros errores, lo que llevó a acalorados intercambios con el juez Bruce Schroeder. El juez amonestó dos veces a Binger por su línea de interrogatorio: una por implicar el silencio de Rittenhouse después de su arresto (un derecho garantizado por la Quinta Enmienda) y luego por tocar cuestiones relacionadas con un incidente que el juez había dictaminado que no se le permitiría entrar como evidencia.

"Esa es una movida absoluta de aficionados por parte de los fiscales", dijo Honig.

Las instrucciones del jurado fueron consecuentes, dice un experto

Finalmente, las instrucciones del jurado también ayudaron a llevar a la absolución de Rittenhouse, dijo la analista legal senior de CNN, Laura Coates.

Coates dijo que las instrucciones decían que los miembros del jurado tenían que ver el caso a través de los ojos de Rittenhouse, entonces de 17 años, no en retrospectiva, y evaluar la razonabilidad de sus acciones.

“Las instrucciones del jurado se centraron realmente en ese término 'razonable'. Definiendo la palabra "razonable". Y las instrucciones del jurado requerían que este jurado mirara a través del lente y la perspectiva de Kyle Rittenhouse. Ni el mariscal de campo de este lunes por la mañana, ni los miembros del jurado, ni el tribunal de opinión pública en retrospectiva", dijo Coates. "¿Qué pensaría razonablemente y qué creía razonablemente sobre la posibilidad de una amenaza o daño letal y un daño corporal grave?".

Eso, en combinación con tener que refutar el reclamo de autodefensa de Rittenhouse y demostrar que provocó la violencia durante la noche caótica, significó que "la baraja estaba en contra" de los fiscales, dijo Coates.

"Con todo eso combinado, no es sorprendente que ocurriera una absolución, pero realmente se redujo a la instrucción del jurado sobre mirar a través de los ojos de Kyle Rittenhouse", dijo Coates.