(CNN)-- En un momento en que la venta legal de marihuana está aumentando a nivel nacional, la policía estatal de Oregon incautó la semana pasada 226.796 kilogramos de marihuana ilegal en una redada en las afueras de Medford, que se estima que tenía un valor en la calle de US$ 500 millones, dijo la policía.

El equipo de la Sección de Lucha contra las Drogas de la policía estatal de Oregon (OSP, por sus siglas en inglés) cumplió el jueves una orden de registro en cinco almacenes de tamaño industrial en White City, informó la policía.

Según la ley del estado, los adultos mayores de 21 años pueden consumir cannabis dentro de unos límites específicos, pero es ilegal fabricar marihuana sin licencia. Oregon legalizó la marihuana para usos recreativos en 2015.

En la redada de la semana pasada, la policía dijo que la OSP, la Administración de Control de Drogas y los oficiales de las fuerzas del orden locales incautaron el gran contrabando de marihuana y un arma durante dos días.

"Esta es una investigación muy complicada y llevará varias semanas", dijo la OSP en un comunicado de prensa.

La OSP dijo que los investigadores descubrieron que varias de las personas que se encontraban en los almacenes, que inicialmente fueron detenidas, identificadas, entrevistadas y puestas en libertad eran trabajadores inmigrantes que vivían en el lugar. La policía calificó las condiciones de vida como "deficientes" y señaló que carecían de agua corriente.

La incautación se produce en un momento en que la venta de marihuana legal está floreciendo.

Las ventas alcanzaron los US$ 20.000 millones en 2020, están en camino de superar los US$ 26.000 millones este año, y se prevé que den un salto hasta los US$ 45.900 millones en 2025, según datos de Marijuana Business Daily que se compartieron en la MJBizCon, la feria anual del sector.

Los casi US$ 46.000 millones en ventas harían que la industria del cannabis fuera mayor que la de la cerveza artesanal, dijo Chris Walsh, CEO y presidente de MJBizDaily.

-- Alicia Wallace de CNN contribuyó con este reportaje.