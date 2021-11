¿Cómo cuidar a tu familia del covid-19 en esta temporada de fiestas? 3:07

(CNN) -- Los casos de covid-19 en niños aumentaron un 32% con respecto a hace dos semanas, según las nuevas cifras publicadas el lunes por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

Para la semana que terminó el 18 de noviembre, hubo al menos 141.905 casos nuevos entre niños. Los menores de edad representaron una parte desproporcionada de los casos, más de una cuarta parte de todos los casos nuevos de covid-19, durante la semana pasada.

Los niños representan el 22% de la población estadounidense. Cuando el virus se convirtió por primera vez en un problema conocido en EE.UU., a principios de 2020, los niños representaban menos del 3% de los casos confirmados. Desde el comienzo de la pandemia, más de 6,8 millones de niños han dado positivo por covid-19.

Los casos para todos los grupos de edad han tenido una tendencia al alza en la última semana. Habían descendido rápidamente después de una ola en el verano, pero han comenzado a subir de nuevo y han vuelto a los niveles vistos por última vez en agosto. Esto es algo que no fue inesperado, según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., quien apareció el domingo en el programa "State of the Union", de CNN.

"Tenemos mucho virus circulando", le dijo Fauci a la presentadora Dana Bash.

Con millones de personas aún sin vacunar, eso "da como resultado la dinámica del virus en la comunidad que no solo es peligrosa y hace vulnerables a las personas que no están vacunadas, sino que también se extiende a las personas vacunadas porque ninguna vacuna es 100% efectiva", dijo Fauci.

El número de niños con covid-19 todavía se considera "extremadamente alto", según el informe de la AAP. Esto marca la decimoquinta semana consecutiva en que los casos de covid-19 en niños superan los 100.000.

Es aún menos probable que los niños sean hospitalizados con covid-19 en comparación con los adultos, pero en los estados que informan las hospitalizaciones por edad, los niños constituían entre el 1,7% y el 4% de los que necesitaban ser tratados en el hospital por covid- 19, que se ha mantenido relativamente constante durante toda la pandemia.

Solo un pequeño porcentaje de los casos de niños con covid-19 resulta en la muerte. Seis estados informaron cero muertes infantiles por covid-19 en el último informe de la AAP. En los estados que reportaron muertes en una clasificación por edad, entre el 0% y el 0,25% de todos los casos de covid-19 en niños resultaron en muerte, según el informe. Pero 939 niños han muerto por covid-19 en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Los niños de 5 años o más ahora son elegibles para recibir la vacuna contra el covid-19 de Pfizer.

Un estudio realizado por Pfizer mostró que la eficacia de la vacuna era superior al 90% contra la enfermedad sintomática. Los niños recién elegibles, de entre 5 y 11 años, constituyeron más del 42% de las personas que recibieron la vacuna en las últimas dos semanas; sin embargo, los niños en general siguen siendo los menos vacunados de cualquier grupo de edad.

Una encuesta de Kaiser Family Foundation mostró que dos tercios de los padres quieren esperar y ver, o se niegan a vacunar a sus hijos.

Los expertos en vacunas Dr. Paul Offit y Dr. Jeffrey Gerber han estado instando a los padres a vacunar a sus hijos, argumentando que sin la vacuna, casi todos los niños pequeños se infectarán. Así lo publicaron en un editorial, la semana pasada, en la revista Science.

"No se equivoquen, el covid-19 es una enfermedad infantil", escribieron. "Aunque es cierto que la mayoría de los niños experimentan una enfermedad leve o asintomática, algunos se enfermarán bastante y un pequeño número morirá. Es por eso que los niños son vacunados contra la influenza, la meningitis, la varicela y la hepatitis, ninguna de las cuales, incluso antes de que se aplicaran las vacunas disponibles, mató a tantos como el SARS-CoV-2 por año".

Deidre McPhillips, de CNN, contribuyó a este informe.