Detectan el primer caso confirmado en Estados Unidos de la variante ómicron

Detectan el primer caso confirmado en Estados Unidos de la variante ómicron

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. identificaron el primer caso confirmado de la variante ómicron del nuevo coronavirus en Estados Unidos, en California.

Presunto atacante de Michigan será juzgado como adulto por terrorismo y homicidio premeditado

Ethan Crumbley fue acusado como adulto de terrorismo y homicidio premeditado, entre otros cargos en relación con el tiroteo mortal en la escuela secundaria de Oxford en Michigan. Cuatro personas murieron.

El fuerte testimonio de una mujer contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein

Una mujer que testificó el martes en el juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell dijo que conoció a la cercana confidente de Jeffrey Epstein y al empresario multimillonario cuando tenía 14 años. Según ella, estaba comiendo helado con amigos en un campamento donde él era un benefactor.

El aborto en EE.UU., en juego

La Corte Suprema, de tendencia conservadora, escuchó este miércoles los argumentos orales en el caso más importante sobre el aborto en 30 años, a medida que los magistrados consideran la petición de Mississippi de anular el caso Roe vs. Wade y mantener una ley estatal que prohíbe el procedimiento 15 semanas después de la concepción.

Procesan al expresidente Mauricio Macri por espionaje

La justicia argentina procesó este miércoles al expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, que se hundió por desperfecto mientras se encontraba en altamar. La tragedia ocurrió durante su gestión, en noviembre de 2017.

A la hora del café

El arte de entender el arte

A propósito de Art Basel, Wendy Guerra se pregunta: ¿Estamos dispuestos este fin de año a sacar un boleto con destino a nosotros mismos, dejarnos ir, confrontar nuestro yo, tratar de entendernos ante el espejo de una obra de arte?

Estas son las ciudades más caras del mundo en 2021

Las interrupciones de la cadena de suministro y la demanda cambiante de los consumidores han elevado el costo de vida en muchas ciudades grandes, según el índice de costo de vida mundial de 2021 publicado por Economist Intelligence Unit. Mira la lista de las ciudades más caras del mundo.

Algunos estrenos de Netflix y HBO Max para diciembre

"The Unforgivable", The Matrix Resurrections" y "Don't Look Up", son algunos de las estrenos para diciembre de las principales plataformas de contenido en directo. Mira en el video los detalles.

'Red Notice' es ahora la película más vista de Netflix de todos los tiempos

"Red Notice" generó 328,8 millones de horas de visualización, informa Netflix, superando el récord anterior de "Bird Box" de Sandra Bullock en 2018 con 282 millones de horas de visualización.

Estos fueron los 10 videos más populares de YouTube en EE.UU. en 2021

Según cifras de YouTube, los 10 videos más populares en Estados Unidos en 2021 acumularon 70 millones de horas de vistas. Al hacer la conversión, este tiempo equivale a casi 8.000 años.