(CNN) -- Conduciendo a través de un paso de montaña cubierto de nieve, la joven madre se acurruca junto a sus seis hijos en el asiento trasero de un automóvil después de dejar su campamento improvisado en el noroeste de Afganistán. Parwana Malik, de 9 años, lleva solo una manta para abrigarse y se balancea en el regazo de su madre junto a sus hermanos, mientras la familia es rescatada por un grupo de ayuda que salva a las niñas del matrimonio infantil.

"Estoy muy feliz", dijo Parwana durante el viaje. "La [organización] me libró de mi marido y mi marido es viejo".

El mes pasado, CNN informó que Parwana y varias otras niñas menores de edad estaban siendo vendidas por sus padres para que otros miembros de sus familias pudieran comer.

En ese momento, el padre de Parwana, Abdul Malik, dijo que ella lloró día y noche antes, rogándole que no la vendiera diciendo que quería ir a la escuela y estudiar en su lugar.

Después de una protesta internacional como resultado de la historia de CNN, Parwana fue devuelta a su familia debido a la reacción de la comunidad contra el comprador.

La organización sin fines de lucro Too Young to Wed (TYTW, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, también se involucró para reubicar a las niñas, sus hermanos y sus madres en una casa segura.

"Esta es una solución temporal", dijo Stephanie Sinclair, fundadora de TYTW. "[Pero] realmente lo que estamos tratando de hacer es evitar que las niñas sean vendidas para casarse".

Afganistán bajo presión

Las vidas económicas de Afganistán se han roto desde mediados de agosto, cuando los talibanes asumieron el control después de la partida de las fuerzas estadounidenses y aliadas. Se han congelado miles de millones de dólares en activos del banco central, los bancos se están quedando sin efectivo y los salarios no se han pagado durante meses.

Ahora, las agencias de ayuda y los grupos de derechos humanos, incluido Human Rights Watch, advierten que las personas más pobres del país se enfrentan a la hambruna a medida que avanza el invierno brutalmente frío.

Más de la mitad de los aproximadamente 39 millones de habitantes del país se enfrentarán a niveles de hambre de emergencia en marzo, según un informe reciente de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), que evalúa la inseguridad alimentaria. El reporte estima que más de 3 millones de niños menores de cinco años ya sufren desnutrición aguda.

"La comunidad internacional está dando la espalda mientras el país se tambalea en el precipicio de una catástrofe provocada por el hombre", dijo Dominik Stillhart, director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien acaba de regresar de un período de visita de seis días a Afganistán.

Incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, el hambre abundaba en el país empobrecido, y ahora las niñas están pagando el precio con sus cuerpos y sus vidas.

"Las jóvenes afganas (se están) convirtiendo en el precio de la comida", dijo a CNN la destacada activista por los derechos de las mujeres afganas Mahbouba Seraj. "Porque de lo contrario su familia se morirá de hambre".

Aunque el matrimonio de menores de 15 años es ilegal en todo el país, ha sido una práctica común durante años, especialmente en las zonas más rurales de Afganistán. Y a medida que la situación se deteriora, las familias están más desesperadas.

"Por lo general, hay mucha miseria, hay mucho maltrato, hay mucho abuso involucrado en estas cosas", dijo Seraj, y agregó que algunas niñas obligadas a casarse mueren durante el parto porque sus cuerpos son demasiado pequeños para hacerle frente. "Algunos de ellos no pueden soportarlo. En su mayoría, mueren bastante jóvenes".

Las mujeres han sido tratadas durante mucho tiempo como ciudadanas de segunda clase en Afganistán, que fue clasificado como el peor país del mundo para mujeres en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de 2021.

Y desde que los talibanes tomaron el poder, muchos de los derechos básicos por los que las mujeres habían luchado durante las últimas dos décadas han sido despojados.

Se han impuesto límites a la educación de las niñas, las mujeres están prohibidas en ciertos lugares de trabajo y las actrices ya no pueden aparecer en dramas de televisión.

Escapando del matrimonio infantil

Después de un viaje de cuatro horas por las carreteras de montaña, la familia de Parwana llegó a altas horas de la noche a un pequeño hotel en Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán.

Fueron acompañados en su viaje por un representante local de Too Young to Wed, junto con la madre, Reza Gul, y su hermano, Payinda.

Reza Gul y Payinda le dijeron a CNN que el padre de Parwana había iniciado su venta en contra de sus deseos. "Por supuesto, estaba enojado, luché con él y lloré", dijo Reza Gul. "Dijo que no tenía otra opción".

CNN recibió permiso para filmar la venta de Parwana el 24 de octubre a un hombre de 55 años con cabello blanco a cambio de dinero en efectivo, ovejas y tierras por un valor de aproximadamente US$ 2.200 (200.000 afganos).

"Mi padre me vendió porque no tenemos pan, arroz ni harina", dijo Parwana a CNN en ese momento. "Me ha vendido a un anciano".

El comprador, Qorban, le dijo a CNN que sería su "segundo matrimonio" e insistió en que Parwana sería tratada con amabilidad.

La madre de Parwana dijo que su hija le rogó regresar a casa con su familia y le permitieron algunas visitas al campamento.

"Dijo que la golpearon y que no quería quedarse allí", dijo Reza Gul.

"Me trataban mal, me maldecían, me despertaban temprano y me hacían trabajar", agregó Parwana.

Después de que se publicó la historia de CNN sobre la situación de Parwana, la indignación de la comunidad hacia el comprador Qorban lo empujó a esconderse, según la familia. Desde entonces, CNN no ha podido comunicarse con él ni con su familia para hacer comentarios.

En una entrevista de seguimiento de CNN, el padre de Parwana dijo que también fue criticado y se sintió presionado para cambiar su historia sobre el matrimonio en entrevistas con algunos medios de comunicación locales. Confirmó su entrevista original con CNN y se disculpó.

Aproximadamente dos semanas después de su venta, Parwana fue devuelta a su familia, pero su padre todavía debe el equivalente a US$ 2.200 al comprador. Había utilizado las ganancias para pagar otras deudas.

"Me dieron una nueva vida"

Parwana y sus cinco hermanos estaban inicialmente cansados ​​por el largo viaje y la sobrecarga sensorial de las luces brillantes y el tráfico de la ciudad. Pero una vez instalados, pronto comenzaron a rodar y reír juntos en la cama, disfrutando de su nueva aventura.

Después de dos noches en el hotel, Too Young trasladó a la familia al equipo de Wed a una casa segura cercana, la primera experiencia de Parwana de vivir en un hogar real. Durante los últimos cuatro años, la familia vivió en una tienda de campaña en un campamento para desplazados internos (PDI) en Qala-e-Naw en la provincia de Badghis.

"Me siento tan feliz en esta casa", dijo Parwana a CNN. "Me dieron una nueva vida".

"Me siento feliz y segura aquí", dijo Reza Gul. "Mis hijos están comiendo bien desde que llegamos, están jugando y nos sentimos felices".

La familia permanecerá en la casa durante los meses de invierno y contará con el apoyo y la protección de TYTW, que suele realizar este tipo de rescates.

El plan a largo plazo para la familia de Parwana aún no está claro, agregó Stephanie Sinclair de TYTW, y dependerá de la financiación del refugio.

"Es un imperativo moral que la comunidad internacional no abandone a las mujeres y niñas de Afganistán", dijo Sinclair. "Cada vida importa, y las vidas que podamos salvar mejorarán la experiencia de toda su familia y su comunidad".

Por separado, TYTW también está tratando de entregar alimentos en el campamento Qala-e-Naw, que alberga a unas 150 personas. Esto también tiene como objetivo ayudar al padre de Parwana mientras se queda allí para tratar de saldar su deuda. Le dio permiso a TYTW para realojar a su esposa e hijos.

"Estamos felices de que Parwana sea rescatada", dijo el padre antes de que su familia se fuera. "Estamos felices de que [TYTW] nos ayude y nos proporcione un lugar para vivir".

"La punta del iceberg"

Las familias de Afganistán se enfrentan a situaciones financieras desesperadas.

El informe de CNN también describió a dos familias de la provincia de Ghor en el noroeste de Afganistán que se estaban preparando para vender a sus hijas pequeñas.

Magul, de 10 años, estaba a solo unos días de ser vendida para el matrimonio cuando se publicó el informe de CNN. Había amenazado con suicidarse si se realizaba la venta.

Las ventas de las niñas ahora están suspendidas y TYTW está trabajando para tratar de rescatarlas junto con sus madres y hermanos, y reubicarlas en el mismo refugio donde ahora vive la familia de Parwana.

Activistas por los derechos de las mujeres como Mahbouba Seraj, que dirige un refugio para mujeres y niñas en Kabul, dicen que lo peor aún está por llegar para las mujeres de Afganistán.

"Esto es solo el comienzo, es realmente la punta del iceberg", dijo Seraj. "Seguirá pasando, con el hambre, con el invierno, con la pobreza, con todo ese desconocimiento".

Un líder local de los talibanes le dijo a CNN que están tratando de poner fin a la práctica ilegal del matrimonio infantil.

Mawlawi Baz Mohammad Sarwary, director de información y cultura de Badghis, describió la práctica como "común" en la zona debido a la pobreza extrema.

"El matrimonio infantil no es algo bueno y lo condenamos", dijo Sarwary. "Algunos se ven obligados porque son pobres".

También hizo un llamado a los gobiernos y grupos internacionales para que envíen ayuda para salvar a las familias del hambre.

"Queremos su ayuda para la gente de Badghis", dijo Sarwary. "Les daremos seguridad; lo que tenemos lo coordinaremos con ellos y todos pueden trabajar".

Stillhart, del CICR, dice que se necesita con urgencia liberar fondos para Afganistán, para evitar que los hospitales y los servicios básicos colapsen.

"Suplico a la comunidad internacional que encuentre soluciones que permitan el mantenimiento de estos servicios esenciales", dijo Stillhart a CNN. "Eso de hecho requiere (una) inyección de liquidez y efectivo porque (la) economía entera en Afganistán se ha contraído en un asombroso 40% desde fines de agosto, debido a la suspensión de la ayuda bilateral".

Las organizaciones sin fines de lucro que aún operan sobre el terreno en Afganistán también están pidiendo una acción más coordinada para ayudar a las personas más pobres del país.

En el mercado local de Herat, TYTW ayuda a la familia de Parwana a recolectar suministros de cocina y alimentos.

"Estábamos despiertos todas las noches debido al hambre", dijo la madre de Parwana, Reza Gul. "Ahora estamos felices de que esta organización nos ayudó y nos llevó a Herat".

Parwana, ahora liberada de una vida con un esposo seis veces mayor que ella, está entusiasmada con la posibilidad de una buena escuela.

"Me gustaría estudiar para ser médica", dijo Parwana. "Me gustaría estudiar para servir a mi gente".

Para quienes luchan por los derechos de las mujeres en la sociedad afgana, la determinación de Parwana de lograr un futuro mejor para ella y su país brinda un rayo de esperanza de que la próxima generación de niñas pueda superar la falta de valor que se le da a sus vidas.