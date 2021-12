Los premios Globo de Oro, en datos

La controversia de los Golden Globes, lo que debes saber 2:07

(CNN) -- He aquí un vistazo a los premios Globo de Oro, que son presentados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En mayo de 2022, NBC anunció que no transmitiría el programa en 2022 después de la controversia en torno a la falta de diversidad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y las cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros otorgados a algunos miembros.

Datos relevantes

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), un grupo que representa a periodistas de 55 países, entrega los premios.

Los premios se otorgan en los campos de la televisión y el cine.

Los premios cinematográficos se entregaron por primera vez en 1944.

Los premios para televisión se presentaron por primera vez en 1955.

Los Globos de Oro normalmente no se transmitían por televisión hasta principios de la década de 1980.

Meryl Streep es la intérprete con más nominaciones: 32. Tiene ocho victorias, también un récord.

7 de enero de 2008 - La HFPA anuncia la cancelación de la ceremonia tradicional de los Globos de Oro debido a la huelga en curso del Gremio de Escritores. Los ganadores se anuncian durante una conferencia de prensa de una hora el 13 de enero.

7 de enero de 2018 - En la 75 entrega anual de los Globos de Oro, varias actrices y actores asisten al evento vestidos de negro para apoyar el movimiento Time's Up. El movimiento, lanzado a principios de año por mujeres y hombres de la industria del entretenimiento, tiene como objetivo combatir el acoso sexual en Hollywood y más allá.

11 de diciembre de 2018 - La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anuncia un nuevo premio llamado Premio Carol Burnett. El premio se entregará anualmente a alguien que "haya hecho contribuciones sobresalientes a la televisión dentro o fuera de la pantalla", según un comunicado de la HFPA.

5 de enero de 2020: la 77 edición de los Globos de Oro se presenta con el anfitrión Ricky Gervais.

28 de febrero de 2021: la 78 edición anual de los Globos de Oro se presenta con Tina Fey y Amy Poehler como anfitrionas. La ceremonia generalmente tiene lugar en enero, pero se pospuso debido a la pandemia de coronavirus.

Ganadores 2021 (seleccionados)

Mejor película - drama

"Nomadland"

Mejor actriz en una película - drama

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Mejor actor en una película - drama

Chadwick Boseman, - "Ma Rainey's Black Bottom"

Mejor película - musical o comedia

"Borat Subsequent Moviefilm"

Mejor actriz en una película - musical o comedia

Rosamund Pike - "I Care A Lot"

Mejor actor en una película musical o comedia

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"

Mejor director - película

Chloe Zhao - "Nomadland"

Mejor serie de televisión - drama

"The Crown"

Mejor serie de televisión - musical o comedia

"Schitt's Creek"

Lista completa de los ganadores

Ganadores 2020 (seleccionados)

Mejor película - drama

"1917"

Mejor actriz en una película - drama

Renée Zellweger - "Judy"

Mejor actor en una película - drama

Joaquin Phoenix - "Joker"

Mejor película - musical o comedia

"Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor actriz en una película - musical o comedia

Awkwafina - "The Farewell"

Mejor actor en una película - musical o comedia

Taron Egerton - "Rocketman"

Mejor director - película

Sam Mendes - "1917"

Mejor serie de televisión - drama

"Succession"

Mejor serie de televisión - musical o comedia

"Fleabag"

Lista completa de los ganadores de 2021