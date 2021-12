Los perros 'entienden' a los humanos, según estudio 1:14

(CNN) -- Todas esas felicitaciones navideñas y reuniones alegres forman parte de la diversión de diciembre, pero puede que no lo sean tanto para tu perro.



El ajetreo de las fiestas puede causar estrés y ansiedad a las mascotas, sobre todo si tienes la casa llena de invitados o caras nuevas. Las personas desconocidas, los ruidos fuertes y los nuevos entornos pueden causar ansiedad relacionada con el miedo en los perros, según el American Kennel Club.

Los perros también pueden experimentar ansiedad al separarse de los miembros de su familia, al quedarse solos o al mudarse a un nuevo hogar. Es bueno tenerlo en cuenta si tus planes para las fiestas implican viajar o adoptar una nueva mascota.

"Es normal esperar un cambio en el comportamiento de nuestros perros o gatos durante esta época del año", dijo el Dr. José Arce, presidente de la Asociación Médica Veterinaria de Estados Unidos. "Y es importante que reconozcamos algunos de los signos de ansiedad para poder hacer algo al respecto".

A medida que la temporada de vacaciones entra en pleno apogeo, esto es lo que los expertos dicen que hay que buscar y consejos para mantener tranquilos a tus animales.

Qué comportamientos hay que observar

Los jadeos, caminar de un lado a otro, la agresividad, los ladridos excesivos, el babeo, la destrucción y los accidentes en la casa pueden ser signos de ansiedad. También pueden ser estar inquietos o no comer dentro de su horario habitual. Presta atención al lenguaje corporal: por ejemplo, que un perro eche las orejas hacia atrás o muestre el blanco de los ojos también puede indicar miedo.

Según los veterinarios y especialistas en comportamiento animal que hablaron con CNN, ese comportamiento puede ser un hecho puntual o un problema a largo plazo que requiere una visita al veterinario.

Los expertos afirman que algunos signos de estrés suelen ser malinterpretados por los dueños de las mascotas como si se tratara de emoción o alegría. Los perros pueden volverse pegajosos cuando están ansiosos y pueden permanecer cerca de sus dueños o incluso tratar de acercarse a personas nuevas para descubrirlas, según Rosie Bescoby, etóloga conductista de animales y portavoz de la Asociación de Consejeros de Comportamiento de Mascotas del Reino Unido.

La hiperactividad es otro signo de estrés en los animales que la gente puede interpretar erróneamente como que su mascota se la está pasando bien.

Dale a tu perro un espacio seguro

Lo más importante que pueden hacer los dueños de perros es asegurarse de que su mascota tenga un lugar donde pueda relajarse si las visitas y las caras desconocidas son demasiado.

"Tanto si lo celebras solo como si lo celebras con una familia numerosa, es importante proporcionar un lugar seguro y tranquilo a tus mascotas para que puedan escapar de la emoción", dice Arce.

Es importante recordar que lo que puede ser divertido para los visitantes humanos puede ser abrumador para las mascotas. Durante las fiestas, Arce sugiere mantener una habitación tranquila para el perro y dejar la televisión encendida, que actúa como ruido blanco reconfortante. Ver cómo están los perros con regularidad también ayuda a aliviar el estrés.

Según los expertos, las mascotas no siempre saben gestionar sus propias emociones, por lo que es conveniente asegurarte de que el perro se tome un descanso de la emoción, aunque parezca que está disfrutando de la nueva compañía.

Los veterinarios también sugieren no mover la cama de tu mascota durante las fiestas y no reorganizar los muebles para que quepa el árbol de Navidad en la casa, ya que esos cambios pueden afectar a la percepción del perro sobre la seguridad de su entorno.

Mantener la rutina

"Los perros son criaturas de costumbres y prosperan con una buena rutina", afirma el Dr. Jerry Klein, veterinario jefe de The American Kennel Club. "También sabemos que los perros 'captan' los sentimientos de sus dueños".

Eso significa que si tú estás sintiendo el estrés de la planificación de la fiesta, la recepción de los huéspedes o los viajes, tu perro probablemente lo sentirá también. Klein sugiere asegurarte de que el perro ha hecho mucho ejercicio antes de cualquier reunión y presentar a los invitados al perro con calma.

También es una buena idea pasear al perro como de costumbre en Navidad y otras fiestas y aprovechar al máximo esa parte tranquila del día, añade Bescoby. El mismo consejo vale para mantener la rutina de alimentación del perro.

"Una cosa puntual está bien para el día de Navidad, pero en general, yo sugeriría mantener la misma comida", dijo Bescoby, y añadió que el mejor tipo de regalo navideño para un perro es un juguete para masticar o un artículo que lo mantenga ocupado y tranquilo durante el ajetreo navideño.

El adiestramiento es la clave

Para los perros que tienen problemas cuando se separan de sus dueños, un simple entrenamiento puede ayudar.

Enseñar a un perro a sentarse y quedarse quietos es una preparación esencial para dejarlo solo en casa, dice la doctora Katherine Houpt, profesora emérita de Comportamiento Animal de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York.

Si tu perro se pone ansioso cuando te vas, sugiere que le enseñes a sentarse y quedarse mientras sales de la habitación durante unos segundos a la vez. El perro aprenderá que siempre vas a volver, y podrás aumentar gradualmente el tiempo que el perro se sienta mientras no estás a la vista. Disminuir la importancia de cuando sales y entras en la casa también puede ayudar a entrenar a los perros para que estén menos ansiosos, dice Houpt.

"No hay que hacer de eso el punto culminante del día del perro", dijo Houpt. "Así que cuando entres, haz como si no tuvieras un perro... hasta que esté tranquilo, no deberías prestarle ninguna atención directa".

El American Kennel Club sugiere hablar con el veterinario o con un adiestrador certificado sobre el adiestramiento básico de obediencia antes de que se produzcan situaciones festivas estresantes.

La medicación puede ayudar, pero pregunta a tu veterinario

Para las mascotas que experimentan una ansiedad prolongada, es una buena idea hablar con un veterinario. Los medicamentos ansiolíticos recetados pueden ayudar, especialmente para los viajes, pero es importante recordar que no hay dos perros iguales y se debe consultar a un veterinario sobre las prescripciones y las dosis.

Los productos de feromonas y el aceite de CBD también pueden ayudar a calmar a los animales, según los expertos, pero recomiendan consultar a un veterinario antes de darle cualquier cosa a tu mascota.

"El uso del CBD en el tratamiento de la ansiedad es anecdótico, ya que no hay datos científicos sobre su dosis correcta para los perros o sus efectos. Además, los productos de CBD aún no están regulados, lo que significa que la consistencia y la pureza no siempre están validadas", dijo Klein. "Su veterinario puede ayudarle a determinar si el aceite de CBD podría ser un buen tratamiento para la ansiedad de tu perro, así como discutir diferentes productos, posibles efectos secundarios y riesgos".

Otros productos en el mercado también pueden ayudar a los perros con ansiedad, como las mantas con peso. Arce dijo que las mantas con peso no causan ningún daño al probarlas, pero podrían no ser de ayuda para todos los perros.

Adoptar con responsabilidad

Los ambientes cambiantes también pueden hacer que los perros experimenten estrés y miedo.

"Para muchos perros, esta puede ser su primera reunión navideña con gente 'de fuera', ya que muchos fueron adoptados o comprados en los últimos 18 meses durante la pandemia", dijo Klein. "Los sonidos, la gente y los olores adicionales pueden contribuir a la ansiedad de algunos perros".

Los expertos afirman que es importante hacer que la llegada a un nuevo hogar sea lo más fácil posible para las mascotas. Si ya tienes una mascota en casa, resulta útil presentar al nuevo perro en un territorio neutral, como por ejemplo en un paseo. El mismo concepto aplica para los perros de los amigos o familiares que los visitan.

Klein también señaló que los perros ansiosos pueden intentar salir corriendo de casa, por lo que es una buena idea asegurarse de que todas las mascotas tengan una identificación permanente, como un microchip con la información actualizada del propietario.

"Asegúrate de que si vas a regalar una mascota (como regalo) por Navidad sea algo que hayan pensado un tiempo, no tomes una decisión impulsiva", añadió Arce. "Es una responsabilidad de por vida".