Hong Kong (CNN) — Una de las armas más poderosas en el arsenal de la Marina de Estados Unidos, el submarino USS Nevada, hizo una rara escala en el puerto de Guam durante el fin de semana, enviando un mensaje a aliados y enemigos en medio de las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico, dijeron analistas.

El USS Nevada, un submarino de propulsión nuclear de clase Ohio que lleva 20 misiles balísticos Trident y docenas de ojivas nucleares, llegó a la base de la Marina en el territorio de las Islas del Pacífico de EE.UU. el sábado. Es la primera visita de un submarino de misiles balísticos, a veces llamado "boomer", a Guam desde 2016 y solo la segunda visita anunciada desde la década de 1980.

"La visita al puerto fortalece la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados en la región, demostrando la capacidad, flexibilidad, disposición y compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y estabilidad regional del Indo-Pacífico", dijo un comunicado de la Marina de Estados Unidos.

Los movimientos de los 14 boomers de la flota de la Marina de EE.UU. suelen ser secretos muy bien guardados. El uso de energía nuclear implica que los barcos puedan operar sumergidos durante meses seguidos, su resistencia está limitada solo por los suministros necesarios para mantener a sus tripulaciones de más de 150 marineros.

La Marina dice que los submarinos de clase Ohio permanecen un promedio de 77 días en el mar antes de pasar alrededor de un mes en el puerto para mantenimiento y reabastecimiento.

Un secreto bien guardado

Es raro que uno sea fotografiado fuera de sus puertos de origen de Bangor, Washington y Kings Bay, Georgia. El secreto que rodea a los submarinos de misiles balísticos los convierte en la "pata de supervivencia más importante de la tríada nuclear", que también incluye misiles balísticos basados en silos en EE.UU. continentales y bombarderos con capacidad nuclear como el B-2 y el B-52.

Pero con las tensiones entre EE.UU. y China sobre el estado de la isla autónoma de Taiwán, y al mismo tiempo que Corea del Norte intensifica sus pruebas de misiles, Washington puede hacer una declaración con sus submarinos de misiles balísticos que ni Beijing ni Pyongyang pueden, según analistas.

"Envía un mensaje, intencionado o no: podemos estacionar más de 100 ojivas nucleares en la puerta de su casa y ni siquiera lo sabrá ni podrá hacer mucho al respecto. Y lo contrario no es real y no lo será durante mucho tiempo". Será por un buen tiempo”, dijo Thomas Shugart, excapitán de submarinos de la Marina de EE.UU. y ahora analista del Center for a New American Security.

El programa de submarinos balísticos de Corea del Norte está en su infancia, y la flota estimada de seis submarinos de misiles balísticos de China es eclipsada por la de la Marina de EE.UU.

Y los submarinos de misiles balísticos de China no tienen las capacidades de los boomers estadounidenses, según un análisis de 2021 realizado por expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Un submarino, una señal

Los submarinos de misiles balísticos tipo 094 de China son dos veces más ruidosos que los submarinos estadounidenses y, por lo tanto, se detectan más fácilmente y llevan menos misiles y ojivas, escribieron analistas del CSIS en agosto.

Además de la señal política, la presencia del USS Nevada en la región presenta otra oportunidad, dijo Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King's College de Londres.

“La presencia de este tipo de embarcaciones, especialmente en entrenamientos y ejercicios, agrega una oportunidad importante para aprender a cazar las de otros actores en la región”, dijo Patalano.

"La RPDC (Corea del Norte) está buscando el desarrollo de este tipo de plataforma, y China ya la utiliza. Perfeccionar las habilidades para rastrearlas es tan importante como desplegarlas como disuasión estratégica", dijo.

La última vez que un boomer de la Marina de EE.UU. visitó Guam fue en 2016, cuando el USS Pennsylvania se detuvo allí.

Los analistas dijeron que las tensiones en el Indo-Pacífico han aumentado significativamente desde entonces, y es probable que Washington realice más demostraciones militares de este tipo en el entorno actual.

"Este despliegue nos recuerda que el orden nuclear en el mar en el (Indo-Pacífico) importa, y aunque a menudo está fuera de la conversación pública más amplia, es probable que lo veamos más en el desarrollo del equilibrio estratégico regional", dijo Patalano.