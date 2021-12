(CNN) -- La inesperada aparición de un supuesto submarino chino en el estrecho de Taiwán esta semana puso de manifiesto los peligros que plantea la frecuente presencia de buques militares en esta angosta vía de agua, que los analistas advierten que podría desencadenar un conflicto no deseado.

El lunes, en el blog Covert Shores, el experto en submarinos H.I. Sutton identificó el buque como un submarino chino de misiles balísticos y propulsión nuclear Tipo 94, en una foto del servicio europeo de imágenes por satélite de código abierto, Sentinel-2.

El submarino fue visto supuestamente navegando por encima de la superficie de las aguas que separan Taiwán de China continental, donde muchos analistas dicen que es más probable que el conflicto comience por una colisión accidental que por un evento planificado, y cuantos más buques de guerra en un espacio confinado, más posibilidades hay de que ocurran accidentes.

Se desconoce el motivo de su supuesta presencia en el estrecho, pero Sutton dijo que era probable que el submarino chino -también conocido como SSBN o boomer- estuviera en una misión rutinaria, posiblemente dirigiéndose a un puerto de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Mar de Bohai para reparaciones o mantenimiento.

Pero otros expertos que vieron la imagen del satélite dijeron que la supuesta presencia de un submarino en la superficie era desconcertante.

"Un SSBN en la superficie es algo inaudito", dijo Carl Schuster, ex capitán de la Marina estadounidense y ex director de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Mando del Pacífico. "Esto puede sugerir un problema en el casco o de ingeniería que requiere un astillero importante para investigar y arreglar".

