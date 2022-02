Sebastián Yatra estrena su nuevo video "Tacones rojos" 0:40

(CNN Español) – Sebastián Yatra lanzó “Dharma”, su tercer disco, uno en el que volcó las lecciones que le dejó 2021 y con el que se ancla en la realidad.

La producción, que contiene varios éxitos como "Tacones rojos", "Pareja del año" o "Chica ideal", lidera la lista global y en Estados Unidos de Spotify de los álbumes más reproducidos entre el 28 y el 30 de enero.

La producción presenta una rica mezcla que demuestra la versatilidad del colombiano no solo para interpretar ritmos sino para componerlos. Yatra canta baladas como "Tarde" o "Adiós", se reta vocalmente con "A dónde van", demuestra que también puede interpretar rock con "Las dudas" o hacernos bailar con una cumbia villera con "Amor pasajero".

Sebastián Yatra, guiado por la intuición

Para Sebastián Yatra, la producción de este álbum estuvo marcada por una revolución personal y llevada de la mano por su intuición, un proceso interior, dice, en el que quiso dejar detrás el miedo.

“Escribí este álbum con todas las lecciones que me ha dejado este último año… este proceso tan grande de vida que he tenido, de realmente seguir mi corazón y hacer las cosas que quiero hacer, que me nacen y que son naturales en mí, no crearme tantas trabas por el miedo, seguir mi espíritu", dijo Yatra a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

El disco, el cuál Yatra dice lo empezó a escribir hace varios años, relata todo lo que le ha ocurrido desde "Fantasía", su segunda producción discográfica, que se publicó en 2019 y con el cual obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy: álbum del año, canción del año (por "Un año") y mejor álbum vocal pop contemporáneo, así como una nominación a los premios Grammy (anglosajones) en la categoría mejor álbum pop latino.

De esa época datan canciones como "Runaway" (2019) o "TBT" (2020), ambas partes de "Dharma".

A Yatra le llegó el nombre del álbum en un libro

Sin embargo, parte importante de esta producción se gestó en los últimos siete meses, en un proceso inmensamente creativo, dice Yatra.

"La mayoría del álbum la escribí en los últimos siete meses. Estuve muy inspirado, Tacones rojos, Modo avión, Dharma, y muchos de estos temas. Ha sido un proceso llegar a también el nombre, a Dharma. No encontraba el nombre del álbum, me demoré mucho y estaba como frustrado", dijo Yatra a Zona Pop CNN.

Curiosamente, el título de su tercera producción le fue revelado en un libro, "Sapiens: De animales a dioses" de Yuval Noah Harari.

"Me llegó en un libro la palabra dharma, que significa la aceptación de la realidad. Y en el budismo es el otro lado de la moneda del karma", dice el cantante colombiano.

"[El nombre] lo leí en Sapiens: De animales a dioses. Es una breve historia de la humanidad. De hecho no es un libro de autoayuda ni nada de eso. Es más un libro [sobre] donde empezamos y por qué estamos donde estamos. Fue en unos capítulos que estaban tocando el tema de las religiones", dijo Yatra a Zona Pop CNN.

Y precisamente el significado de "Dharma" es lo que lo ancló en la realidad que quiso reflejar en su música.

"El karma son los aprendizajes y lo que te duele y cuando estás vibrando bajo... Todo lo que está cercano al ego y donde te tropiezas y te das con la misma piedra hasta que no superes eso y logres tener un nivel más alto de conciencia. Y en esa conciencia que es el dharma, es donde existe el perdón, el amor propio, el estar realmente conectado con muchas cosas que van más allá de lo físico y el querer bonito", explicó Yatra a Zona Pop CNN.

"Quererte bonito", la obra maestra de Sebastián Yatra

La producción cuenta con un impresionante listado de 17 canciones, muchas de ellas éxitos que ya conocemos y que a lo largo de los años fueron sonando y escalando posiciones en los servicios de streaming. Sin embargo, el disco también tuvo espacio para algunas joyas que no conocíamos aún, como "Quererte bonito".

El tema lo interpreta y compone junto a la cantautora venezolana Elena Rose.

"Escribir con ella [Elena] es magia, es magia pura. Y cantar con ella esta canción aún más. Es una canción que escribimos como con mucha claridad y con mucha conciencia. Estábamos como vibrando muy alto ese día y cuando nos juntamos como que nuestras energías se mezclan y pasa algo bien especial", dice el cantautor.

"Hicimos una canción sobre lo que es el amor en su estado más puro y bonito, cuando no hay ego. Yo creo que como compositor, de toda la música que yo he hecho hasta ahora, es como mi obra maestra y es algo de lo que estoy bien orgulloso", contó el cantante.

"Dharma", la fusión del urbano, flamenco y vallenato

Uno de los temas que más sorprendió fue "Dharma", en el que mezcla el urbano-pop, con las palmas, la guitarra flamenca y el acordeón vallenatero.

Para lograr semejante maridaje musical, Yatra reclutó a dos íconos de la música: Rosario y Jorge Celedón.

"Es una nota habernos podido arriesgar hacer algo totalmente distinto y ver qué sucedía, ver que salía. Lo bonito con Dharma es que yo entré a escribir esa canción ya con el nombre del álbum y sabiendo que quería que la canción que iba a escribir ese día se llamara Dharma, que llevara el nombre del álbum", dijo Yatra a Zona Pop CNN.

La mezcla del vallenato y el flamenco vino de sus productores, Manuel Lara y Julián Bernal, cuenta.

"Me acuerdo que Manuel Lara y Julián Bernal con quienes la produje, antes de ir al estudio ese día me dijeron: ¡uy, qué nota sería hacer una mezcla entre entre flamenco y vallenato! Y yo como que tampoco les preste tanta atención. Yo [les dije] hágale, como que no me lo terminé de imaginar. Nos metimos al estudio y fluyó", explica Yatra.

Esta fue la primera vez que Yatra trabajaba con Rosario y Jorge Celedón, y aunque las grabaciones fueron a distancia, por las medidas impuestas por la pandemia, la energía de ambos intérpretes se hizo sentir, tanto en la canción como en el video.

" La energía que se siente cuando entra ella a la canción versus sin ella, ¡es otra canción! Hablando con ella por teléfono y cómo se expresa y lo que transmite, el amor por la música... es muy especial y le agradezco que haya aceptado la invitación", dijo Yatra.

"A Celedón yo lo he visto dos o tres veces en persona en mi vida. Para grabar esta canción tampoco nos vimos en persona, cada quien estaba por su lado. Fue bonito que lo hayamos podido lograr a distancia y que se sienta como si estuviéramos en el mismo cuarto. Cuando entra él (Jorge Celedón) y entra ese acordeón vos te sentís más colombiano que nunca", confesó el cantante.

"Dharma" está disponible en todas las plataformas de streaming.