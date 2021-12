Manuel Lara, oriundo de Valencia, Venezuela, es uno de los productores latinos más destacados de 2021 según Billboard. Está detrás de las producciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Álvaro Díaz, Kali Uchis, entre otros. (Crédito: Santiago Arenovski)

(CNN Español) – Desde la niñez, la música ha sido parte del día a día de Manuel Lara, un productor musical oriundo de Valencia, Venezuela.

De papá saxofonista y madre bailarina, la música, en específico el jazz, sonaba en su hogar. Esa pasión –y esas raíces melódicas– lo llevó de tocar con sus padres a graduarse de la prestigiosa Berklee College of Music en donde recibió el título de producción musical e ingeniería.

"Me fui a Boston por una beca que me dieron y estudie en Berklee. Estando allá se me abrió toda la mente, el desarrollar ideas para artistas. Me encanta estar en el estudio, entonces yo creo que ahí fue donde explotó la chispa de producir. Luego me mudé a Puerto Rico y empecé a trabajar con Álvaro (Díaz). Ahí fueron mis primeros momentos como productor para otros artistas", dijo Lara a Zona Pop CNN.

A la par de trabajar como productor, también creó junto a su hermano Félix la banda Lara Project.

La rebeldía innovadora de Manuel Lara

Una de las frases con las que Manuel Lara define su trabajo es rebeldía innovadora. Una actitud y forma de pensar que se plasma en sus trabajos, ya sea con con el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz, con Kali Uchis, Sebastián Yatra o Bad Bunny.

"Rebelde en cuestiones de no seguir patrones", dice Lara a Zona Pop CNN. "Yo me voy en contra de muchas de cosas y de mucha de las reglas y fórmulas de la música mainstream", agrega Lara.

"Uno no debería ser algo como 'ay, ¿qué quieres? si bueno yo soy una maquinita, pongo acá este código y te sale la canción', ¡No! Uno lo que trata (de hacer) es poder desarrollar la idea del artista y poder ayudar al artista a llevar (esa idea) a donde quiere, o su visión de lo que él quiera con la canción a su máximo exponente", cuenta el productor.

Esta determinación lo ha llevado, dice, a rechazar ideas o a cambiar proyectos, inclusive arriesgándose a la opinión contraria del artista. Y es algo que lo respalda.

Junto a su hermano estuvo detrás la producción de “El último tour del mundo”, uno de los tres discos que Bad Bunny lanzó en 2020, así como del éxito "Telepatía" de Kali Uchis y del disco de donde se desprende ese tema "Sin miedo (del amor y otros demonios)".

También, fue nombrado como uno de los 10 productores latinos de 2021 por la revista Billboard.

"El éxito ha venido por la innovación y por la diferencia", dice el productor valenciano a Zona Pop CNN.

Su trabajo en “Telepatía”, el éxito de TikTok de Kali Uchis

La canción nació en un campamento –una reunión creativa entre músicos– con Kali Uchis, cuenta Lara.

Es una canción a la que define orgánica, que nació en 15 minutos. En la composición, lo acompañó otro venezolano, Servando Primera.

"Estábamos en un campamento para Kali, un gran amigo que se llamaba Brandon Cores y yo. Antes de entrar al estudio yo le digo 'mira brother, yo quiero hacer algo así, vamos a irnos a este lado'. Lo hicimos, nos tocó como 15 minutos. Entramos al estudio y le digo a Kali: 'mira, yo tengo algo que no es reguetón, pero es más tu identidad y es algo que si yo no hago contigo es como si no hubiera trabajado'", cuenta Lara.

"Le doy play, tengo Servando Primera, obviamente lo conocemos muy bien, y empezó a hacer el coro. Albert Hype también estaba con nosotros y después obviamente Tainy le dio el toque final", dijo.

La canción explotó durante la pandemia. Se viralizó en TikTok y llegó al top 10 del Top 200 Global de Billboard y encabezó el chart Hot Latin Songs de la misma publicación durante cuatro semanas consecutivas.

¿Cuál fue el secreto detrás de este sencillo?

"Siento que es una canción que es muy orgánica, que es muy real y también como que fue hecho antes de pandemia. Y yo pienso que el punch que tuvo fue que explotó en pandemia y es una canción que básicamente habla el amor a la distancia. Entonces por creo que funcionó tanto", dijo Lara.

"Pienso que el TikTok obviamente la ayudó a que la gente la escuchara mucho, pero el mensaje y el vibe y todo era diferente. No era música para discoteca porque no se podía ir a discotecas. Entonces creo que funcionó. Y la canción no iba a estar en el álbum”, agrega el productor.

Irónicamente, el tema que inicialmente no iba a estar en el disco terminó ganando el American Music Award a canción favorita latina, encabezó las ventas de las canciones latinas, acumula más de 546 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube, el audio supera las 124 millones de reproducciones.

Los sonidos que escucharemos en 2022

En 2021 hemos escuchado la fusión de diferentes géneros. Las fronteras musicales parecen estarse difuminando. Ejemplos claros son los temas "Todo de ti" de Rauw Alejandro o "El Madrileño", el disco de C. Tangana y hasta "Telepatía".

"Todo esto ha abierto literalmente una puerta para que en el pop o la música urbana haya fusión y que los artistas en verdad tengan también otros colores que puedan usar y no nada más el reguetón", dice.

Pero un género, que algunos consideran muerto, parece que tomará de nuevo protagonismo en la música latina el próximo año.

"Creo que el rock va a volver, está volviendo y lo vas a escuchar ahorita el próximo año con un montón de artistas", dice.

Sin embargo esto no será el declive del reguetón como género, explica el productor.

"Va a seguir la fusión del reguetón, porque es difícil que caiga. Eso también nos ayuda y ayuda también a muchos artistas independientes, alternativos, que hacen pop a tener más exposición, a tener una ventana un poquito más abierta y amplia para ellos. Antes era puro reguetón y ahora con esto creo que vamos a escuchar muchos más artistas nuevos que están por ahí", dijo Lara a Zona Pop CNN.