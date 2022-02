(Video relacionado) Un resultado no enviado de Wordle la salvó de su secuestro 2:02

(CNN Business) –– Entre los muchos atractivos del muy exitoso juego Wordle está que solo tiene una solución por día. Todos los jugadores del mundo intentan adivinar la misma palabra de cinco letras.

Bueno, fue una sola palabra hasta este martes.

El diario The New York Times, que compró Wordle hace dos semanas, eliminó algunas de las soluciones del juego original, empezando con la palabra de este martes. No vamos a revelar cuál era la solución, en caso de que estés jugando una versión anterior del juego, pero te dejaremos este enlace aquí si tienes curiosidad. (Era la solución No. 241.)

Aunque la gran mayoría de los usuarios de Wordle durante la última semana han estado jugando en el sitio alojado en The New York Times (en nytimes.com/games/wordle/index.html), algunas personas siguen haciéndolo en el original powerlanguage.co.uk/wordle. Si actualizas la página de tu navegador o abres ese enlace en una nueva ventana del navegador, te redirigirá automáticamente a la página de Wordle de The New York Times. Pero si mantuviste el sitio original abierto o descargaste el juego, podrías continuar utilizando la versión anterior de Wordle.

Y así es como ahora pueden existir dos soluciones a la vez. La mayoría de los seguidores de Wordle jugamos la solución No. 242 en la página de The New York Times este martes. Pero algunos que todavía tienen la versión anterior juegan la solución No. 241.

Eso ha llevado a que algunos estén confundidos. Y, como esto es internet, hay personas furiosas.

Wordle 241 4/6* ⬛🟨⬛⬛⬛

⬛🟨🟩⬛⬛

🟨⬛🟩🟩⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 this one definitely isn’t English — Chris Kendall (@ottocrat) February 15, 2022

"Esta definitivamente no es en inglés"

***ALERTA DE "SPOILER" PARA LOS USUARIOS DE WORDLE EN EL JUEGO ORIGINAL***

The New York Times dijo que eliminó palabras que a su consideración resultaban demasiado difíciles. (No dijo exactamente cuáles, pero incluyen las palabras en inglés pupal, fibre y la que hubiera sido la solución en cuestión: agora). También retiró algunas palabras groseras u ofensivas de la lista de soluciones. (Definitivamente no dijo cuáles de estas eliminó, pero incluyen wench, que traduce "moza" o "prostituta", y slave, que traduce "esclavo").

“Estamos actualizando la lista de palabras con el tiempo para eliminar términos oscuros y mantener el juego accesible a más personas, así como las palabras insensibles u ofensivas”, dijo Jordan Cohen, portavoz de The New York Times, en un comunicado. "En última instancia, redirigiremos permanentemente a los usuarios a la URL de NYTimes.com, el el momento en el que todos deberían estar jugando la misma versión, siempre que actualicen sus navegadores".

Algunos jugadores de Wordle se han quejado las redes sociales de que las soluciones más recientes son más difíciles que antes de que el diario lo comprara. Pero, si ese es el caso, se trató solo una coincidencia. Hasta este martes, las soluciones en la página de Wordle alojada en The New York Times reflejaban las de su creador, Josh Wardle.

Esa lista original de 2.315 soluciones se incluyó en el código del juego. Eso significa que Wordle se podía jugar sin conexión y se podía descargar en teléfonos o computadoras. Las soluciones para el juego Wordle original estaban predeterminadas hasta el 20 de octubre de 2027. The New York Times no ha dicho si planea realizar más cambios o adiciones a esa lista inicial.

The NY Times creating new Wordles ever since they took over. #Wordle241 pic.twitter.com/3bmpL6snIH — Tyler Roney (@TylerJRoney) February 15, 2022

Algunos jugadores de Wordle se molestaron al perder sus estadísticas cuando el juego migró a The New York Times. La compañía dice que está trabajando para arreglar eso.

"Nuestra prioridad es asegurarnos de que las personas puedan llevar sus estadísticas y rachas desde el sitio original. Y esta es una migración que ocurre con el tiempo a medida que la gente juega", dijo Cohen.

Entre quienes no están molestos por la adquisición que hizo el diario de Wordle: la gente de The New York Times. La semana pasada, el tráfico a su sitio web aumentó un 11%, según el rastreador de datos Similarweb.

Esa fue, con mucho, la mayor ganancia semanal para cualquier medio de comunicación importante, incluido CNN.