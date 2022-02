Kyslytsya: Acciones de Rusia violan soberanía de Ucrania 2:19

Hong Kong (CNN) — El enviado de China a las Naciones Unidas pidió el lunes a “todas las partes” que ejerzan moderación y eviten “alimentar las tensiones” en Ucrania, pero no llegó a condenar el reconocimiento de la independencia del Kremlin para dos regiones pro-Moscú en el este del país.

Beijing está navegando en una posición compleja a medida que se intensifica la crisis en Ucrania, tratando de equilibrar la profundización de los lazos con Moscú con su práctica política exterior de defensa incondicional de la soberanía estatal.

En una breve declaración en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo que Beijing acogió y alentó todos los esfuerzos para una solución diplomática, y agregó que todas las inquietudes deben tratarse sobre la "base de la igualdad".

"La situación actual en Ucrania es el resultado de muchos factores complejos. China siempre toma su propia posición de acuerdo con los méritos del asunto en sí. Creemos que todos los países deben resolver las disputas internacionales por medios pacíficos de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU", dijo Zhang.

La reunión del consejo de seguridad se produce cuando los líderes mundiales intentan desesperadamente reducir la escalada de la situación en Ucrania, que experimentó un cambio rápido cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las fuerzas rusas entrar en dos territorios separatistas respaldados por Moscú después de reconocerlos como independientes, un movimiento que funcionarios occidentales sugieren que proporcionaría un pretexto para una invasión más amplia de Ucrania.

Rusia ha dicho durante semanas que no invadiría Ucrania, y en la reunión del consejo de seguridad defendió sus acciones como esfuerzos "para proteger y preservar a las personas" que viven en las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk (DPR y LPR) .

En medio de una creciente condena, Rusia ha tratado de acercarse a China, y Putin viajó a Beijing el 4 de febrero para reunirse con el líder chino Xi Jinping antes de los Juegos Olímpicos de Invierno. La cumbre terminó con la publicación de una declaración general que declaraba que "no había límites" para la relación de los dos países y "no había áreas de cooperación 'prohibidas'".

Civiles en Lviv entrenan para un posible ataque ruso 1:45

La muestra de solidaridad no ha pasado desapercibida en Occidente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a la reciente declaración conjunta de Xi y Putin en declaraciones enérgicas en la Conferencia de Seguridad de Munich el viernes, sugiriendo que Beijing y Moscú buscaron reemplazar el Estado de Derecho con el "gobierno del más fuerte".

China ha sostenido que sus intereses están en el diálogo y la resolución pacífica, pero los expertos dicen que Beijing desconfiaría de ser visto como culpable por asociación y ahora buscaría caminar sobre la cuerda floja.

"No quieren involucrarse y no quieren hacer una declaración muy fuerte, (de esa manera) Estados Unidos no se enojará y Rusia (tampoco)", dijo Alfred Wu, profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur.

Agregó que Beijing querría evitar las sanciones occidentales contra las acciones de Moscú y que "tendría cuidado de no dar la imagen de que están apoyando abiertamente a Rusia".

China había instado anteriormente a las partes involucradas en la crisis de Ucrania a volver a los acuerdos de Minsk, en referencia a los acuerdos alcanzados en 2014 y 2015 tras los conflictos en el este de Ucrania que mantienen el control de Kyiv sobre su frontera con Rusia.

En comentarios el sábado mientras se dirigía a la misma conferencia en Munich, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que "la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas y salvaguardadas".

Eso coloca a China en una "posición incómoda" con respecto a los últimos acontecimientos, según David Sacks, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York.

"Hasta el último momento, China enfatizó la necesidad de volver al acuerdo de Minsk, y Putin lo rompió públicamente y esencialmente ignoró la propuesta de China para enfrentar la crisis", dijo.

Sacks dijo en conversaciones fuera del ojo público que "probablemente se está produciendo un debate vigoroso en Beijing con respecto a los costos a largo plazo de la alineación con Rusia", dijo.

"La aceptación de Rusia por parte de China invitará a un mayor retroceso de Estados Unidos y Europa que quiere evitar".

Aunque no son aliados militares, China y Rusia han estado presentando un frente cada vez más unido frente a lo que ven como una interferencia occidental en sus asuntos internos, rechazando las sanciones dirigidas por Estados Unidos y, a menudo, votando como un bloque en la ONU.

Esto se subrayó en la declaración conjunta del 4 de febrero, que no mencionó a Ucrania, pero vio a China respaldar la demanda central de Rusia a Occidente, con ambas partes "oponiéndose a una mayor ampliación de la OTAN".

Yu Bin, profesor de ciencias políticas en la Universidad Wittenberg de Ohio y miembro principal del Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal de China Oriental en Shanghái, dijo que China comparte las preocupaciones sobre la OTAN dado el papel cada vez mayor del bloque en el Indo-Pacífico.

"Por lo tanto, existe una convergencia de las percepciones de Rusia y China sobre la alianza liderada por Estados Unidos tanto en Europa como en Asia como resultado de la postura cada vez más proactiva (de la alianza)", dijo.

El lunes por la noche en EE.UU., el secretario de Estado, Antony Blinken, habló con su homólogo chino, Wang, sobre los acontecimientos en Corea del Norte y la "agresión de Rusia contra Ucrania", según un breve resumen del Departamento de Estado.

"El secretario subrayó la necesidad de preservar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", decía el resumen.

Según un resumen del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang expresó "preocupación" por la situación en Ucrania. "China está preocupada por [la] evolución de la situación en Ucrania" y "deben respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad de cualquier país", dijo Wang durante la llamada.

"Se deben defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU", dijo Wang, y agregó que la situación actual en Ucrania está "estrechamente relacionada con la demora" en la implementación del acuerdo de Minsk.

En la reunión del consejo de seguridad del lunes, Estados Unidos también pidió a los países que elijan un bando, y la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que todos los estados miembros de la ONU tienen un interés en esta crisis que se está gestando.

"Este es un momento para la acción colectiva", dijo. "Hay demasiado en riesgo para que alguien se quede sentado en la cerca".