Mira cómo rescatan a un piloto que iba a ser arrollado por un tren 0:45

(CNN) -- Si la pandemia ha hecho que casi olvides cómo es el interior de un avión, no eres el único. El covid-19 ha dejado en tierra a las flotas de las aerolíneas comerciales de todo el mundo, lo que dificulta la recuperación de la industria de la aviación.

La variante ómicron frenó su regreso, y la vuelta completa a los niveles de tráfico aéreo anteriores a la pandemia puede tardar entre uno y dos años y medio, según diversas estimaciones. Sin embargo, los viajes internacionales se están recuperando, las fronteras están reabriendo y cada vez hay más aviones que vuelven a volar.

Muchos trabajadores de aerolíneas y aeropuertos han sido despedidos o suspendidos en los últimos dos años, y para algunos ahora eso significó volver al trabajo después de una pausa forzada, una propuesta especialmente delicada para los pilotos. ¿Pueden los largos periodos de ausencia en la cabina de mando afectar a la confianza o al rendimiento de los pilotos?

Aproximaciones inestables

En un reporte sobre un incidente ocurrido en septiembre de 2021 en el aeropuerto de Aberdeen (Escocia), la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB por sus siglas en inglés) sugiere que esto es posible.

Un Boeing 737 que se aproximaba al aeropuerto recibió la orden de realizar un "go around", es decir, un aterrizaje abortado en el que el avión vuelve a subir, da una vuelta y lo intenta de nuevo. Puede ocurrir por varias razones, como el mal tiempo o los obstáculos en la pista.

publicidad

El avión debería haber subido hasta los 3.000 pies antes de volar en círculo para acercarse de nuevo a la pista, pero en su lugar "se desvió significativamente de la trayectoria de vuelo prevista", según el informe, descendiendo rápidamente y con un aumento "indeseable" de la velocidad del aire que no se corrigió lo suficientemente pronto. Los pilotos tardaron cerca de un minuto en corregir el error, antes de aterrizar con seguridad.

El informe señala que la tripulación no había volado siempre con regularidad en los 18 meses anteriores, aunque se utilizaron simuladores de vuelo para ayudar a mantener las habilidades. "El entorno del mundo real", se lee, "crea diferentes demandas en las tripulaciones, y es posible que este evento ilustre que la falta de exposición reciente al entorno del mundo real puede erosionar la capacidad de las tripulaciones para hacer frente eficazmente a esos desafíos".

El informe también afirma que "los beneficios en materia de seguridad de la formación en simuladores están bien establecidos", y subraya que no se ha establecido una relación "entre este suceso y la falta de vuelos en línea", pero dice que es "claramente una posibilidad".

Aunque el informe solo sugiere una conexión entre el suceso y la falta de vuelo, Paul Dickens, psicólogo de Core Aviation Psychology, que presta servicios psicológicos a las aerolíneas, cree que eso es más que nada para situarse en el lado diplomático: "Ciertamente, me parece que este y otros incidentes ocurridos anteriormente en la pandemia estaban muy directamente relacionados con la falta de práctica de vuelo en la vida real".

En julio de 2020, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) publicó un aviso para informar a la industria de la aviación de un número creciente de "aproximaciones inestables", o intentos de aterrizaje en los que la velocidad, la dirección o la tasa de descenso del avión eran incorrectas. Se habían duplicado con creces en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

En un memorando que se filtró y que fue obtenido por la prensa australiana, la aerolínea nacional Qantas detalló los errores cometidos por sus pilotos tras largos periodos de inactividad debido al covid, como iniciar un despegue con los frenos aún puestos.

Han aparecido informes similares en todo el mundo, muchos de ellos a través del Sistema de Informes de Seguridad Aérea de la NASA, una plataforma en la que los profesionales del sector pueden registrar incidentes de forma anónima, para que la comunidad en general pueda debatirlos. Un análisis de la plataforma realizado por CNN encontró varios errores relacionados con covid, uno de los cuales implicaba el aterrizaje de un avión sin haber obtenido permiso para hacerlo. "Desde la irrupción del covid-19, no volaba con tanta frecuencia como antes", escribió uno de los pilotos de ese vuelo. "Creo que esto influyó en este incidente".

Perder la "vigencia"

¿Vuelos fantasmas? Conoce qué son 1:23

Según Dickens, cualquier persona que no haya estado practicando sus habilidades en el mundo real va a tener cierto nivel de degradación de sus habilidades, pero eso no es específico de los pilotos y ocurre en cualquier profesión: "Le ocurre a cualquiera que tenga un tiempo de baja laboral, más aún durante la pandemia, cuando ese tiempo de baja era tan inusual".

Por lo general, los pilotos deben registrar un número determinado de despegues y aterrizajes cada 90 días y pasar una evaluación de formación semestral para mantener su "vigencia", un término utilizado en la industria de la aviación para indicar la experiencia reciente.

Patrick Smith, piloto de líneas aéreas que vuela en Boeing 767 y autor del popular libro y blog "Ask the Pilot", está de acuerdo en que la falta de conocimientos, en cualquier profesión, puede afectar al rendimiento y al nivel de preparación. Sin embargo, no llega a considerarlo un problema de seguridad.

"Creo que es un debate justo, pero quizá no en la medida en que se hace creer a la gente", dice. "Una cierta cantidad de oxidación va a permanecer, simplemente no hay manera de evitarlo. ¿Se traduce eso en un vuelo inseguro? No".

Cuando los pilotos dejan de serlo, tienen que volver a entrenarse, normalmente en un simulador, así como a someterse a evaluaciones físicas y psicológicas, aunque no hay una norma universal sobre cuándo y cómo ocurre esto: "Varía según la aerolínea y el país", dice Dickens. "En la Unión Europea [donde trabajo] todos los pilotos deben pasar por una evaluación psicológica antes de empezar a operar en línea y estoy viendo que muchos pilotos vuelven a volar que a menudo llevan hasta dos años haciendo otras cosas".

Pero ¿qué le ocurre a un piloto que lleva tanto tiempo sin volar? "Pueden perder la conciencia situacional, que es el conocimiento de dónde estás en el aire, poder visualizarte en el espacio de la cabina y también en el espacio aéreo. También pueden sufrir en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, debido a que están fuera del circuito de toma de decisiones en la línea que normalmente toman durante el tiempo operacional", dice Dickens.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA por sus siglas en inglés), en un reporte de seguridad publicado el año pasado, plantea una preocupación similar: "Al tener poco o ningún contacto con las tareas de vuelo durante un periodo prolongado, es probable que la tripulación de vuelo experimente una alta demanda de tareas cognitivas cuando vuelva a la cabina. En el contexto de un entorno de trabajo altamente prescriptivo y cargado de procedimientos, el riesgo de resbalones, lapsus y errores puede ser significativo".

El informe también afirma que "el deterioro de la competencia puede crear un riesgo directo para la seguridad, ya que la precisión, la velocidad y, en última instancia, la eficacia de la ejecución de las tareas se deterioran con la falta de práctica".

¿Listo para volar?

El hecho de que un piloto se sienta totalmente competente al volver al trabajo después de una pausa también puede tener que ver con factores que son únicos para cada individuo, como el tiempo que ha estado volando, en qué avión, así como su bienestar mental y físico general.

"He trabajado de forma bastante constante durante la pandemia, pero tuve tramos en los que estuve varias semanas sin volar", dice Smith, que es piloto desde hace más de 30 años. "Nunca sentí que no pudiera cumplir lo que se me exigiera".

Entonces, ¿cómo pueden los pilotos volver a ponerse al día adecuadamente? "Un simulador es, con mucho, la mejor herramienta", dice Smith, "y en su mayor parte, eso es lo que han estado haciendo las compañías aéreas cuando los pilotos se quedaron sin vigencia o estuvieron en tierra durante largos periodos".

Sin embargo, la disponibilidad de los simuladores también se vio afectada por la pandemia debido a las restricciones de viaje —los pilotos no podían llegar al lugar donde se encontraba el simulador— o a las restricciones de distanciamiento social.

"El acceso a estos simuladores es y probablemente seguirá siendo un problema en el futuro debido a las medidas sanitarias imperantes, que limitan el número de plazas disponibles en todo el mundo", dice el informe de la EASA. Para mitigar el problema, la EASA empezó a aprobar tecnologías alternativas como la Realidad Virtual (RV), que es más fácil de implementar que los simuladores tradicionales, que son réplicas a escala real de las cabinas de mando.

Otras formas de minimizar el riesgo para las tripulaciones que regresan es emparejar a un piloto que no haya trabajado en un tiempo con otro que tenga experiencia de vuelo reciente, y evitar aeropuertos desafiantes, por ejemplo, con aterrizajes difíciles o pistas cortas.

La IATA publicó varios documentos con orientaciones para las tripulaciones de vuelo que se reincorporan al trabajo, y la EASA puso en marcha una campaña denominada "Be Ready - Stay Safe" que incluye consejos específicos para los pilotos. Por ejemplo, realizar ensayos mentales, prestar más atención a la aeronave y a la trayectoria de vuelo de la que se estaba acostumbrado, y revisar los SOP, o Procedimientos Operativos Estándar, una guía paso a paso para llevar a cabo las operaciones de forma segura- antes de presentarse a trabajar.

Una vez de vuelta a los mandos durante un vuelo real, los pilotos tienen otra forma de recuperar la familiaridad con el avión más rápidamente: confiar menos en la automatización y pilotar el avión manualmente, por ejemplo durante la aproximación al aeropuerto.

"Es una forma de asegurarse de que sus habilidades se ponen en práctica, en lugar de encender el modo automático y dejar que el avión vaya solo, porque no van a ganar nada con eso. La acción física devuelve las habilidades un poco más rápido", dice Dickens.

Aunque se trata de una cuestión compleja con múltiples factores en juego, ¿debería estar en tu mente cuando subas a tu próximo avión?

"Depende de la aerolínea", dice Dickens. "Estoy seguro de que hay una o dos que han sido menos rigurosas con este proceso, pero, para ser sincero, la mayoría de las aerolíneas regulares saben que se trata de un tema importante, y se lo toman muy en serio".