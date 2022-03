5 conclusiones del discurso del estado de la Unión de Biden

Gritan "construyan el muro" durante discurso de Biden 1:02

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subió a su escenario más importante del año el martes en medio del tramo más importante de su presidencia hasta el momento.

Enfrentando una guerra en Europa al mismo tiempo que trabaja para mejorar sus perspectivas políticas, Biden buscó reunir a un país dividido y cansado detrás de una agenda interna renovada y su intento de aislar y castigar al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Sin embargo, los límites del enfoque de Biden eran evidentes incluso mientras hablaba. Un convoy ruso de 60 kilómetros de largo se acercaba a Kyiv y las explosiones sacudían las principales ciudades.

Y aunque presentó un plan para combatir los precios más altos en el país, la capacidad de cualquier presidente para contrarrestar la inflación es limitada.

Las marcadas divisiones que actualmente fracturan al país eran tan claras el martes como lo han sido desde que Biden asumió el cargo. Sus propuestas económicas casi no obtuvieron el aplauso de los republicanos en la audiencia.

En los ocho meses hasta las críticas elecciones intermedias de noviembre, no es probable que Biden tenga una audiencia mayor que la que tuvo el martes por la noche; su mensaje tendrá que resonar si espera hablar el próximo año ante un Congreso aún controlado por los demócratas.

Aquí hay cinco conclusiones del primer discurso del estado de la Unión de Biden:

El mensaje a favor de la democracia de Biden fue subrayado por la agitación internacional

Biden no planeaba pronunciar su primer discurso del estado de la Unión mientras una capital europea era atacada. Pero el momento que le impuso la invasión rusa de Ucrania brindó una ilustración urgente del tema que anima su presidencia: que las democracias deben defenderse contra el autoritarismo global progresivo.

"En la batalla entre la democracia y las autocracias, las democracias están a la altura del momento y el mundo está eligiendo claramente el lado de la paz y la seguridad. Esta es la verdadera prueba", dijo Biden al concluir la primera parte de su discurso que había dado sobre la crisis de Ucrania.

Antes de su discurso, Biden habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien en una entrevista en CNN le pidió al presidente que transmitiera un mensaje fuerte y "útil" en su discurso. Sentada en el palco de la primera dama estaba la embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova.

Biden trató de transmitir la unidad de la OTAN y Occidente en su discurso, subrayando lo que los funcionarios estadounidenses dicen que ha sido una cooperación sin precedentes entre aliados para infligir un daño económico a Putin.

"Aunque no debería haber hecho falta algo tan terrible para que la gente de todo el mundo viera lo que estaba en juego, ahora todo el mundo lo ve con claridad", dijo.

Desde incluso antes de que comenzara la invasión, Biden ha tratado de subrayar por qué los estadounidenses deberían preocuparse por un conflicto a miles de kilómetros de distancia. Si bien la mayoría de los estadounidenses, el 79%, dijo en una encuesta de CNN esta semana que están siguiendo los eventos en Ucrania al menos un poco de cerca, los asesores de la Casa Blanca han reconocido que los eventos en el extranjero generalmente no están en la lista de prioridades de los estadounidenses.

El martes, Biden dejó en claro lo que está en juego en Ucrania, incluso cuando enfatizó que las tropas estadounidenses no lucharían en el terreno y reiteró a los estadounidenses su seguridad.

"Sé que las noticias sobre lo que está sucediendo pueden parecer alarmantes para todos los estadounidenses. Lo que quiero que sepan es que vamos a estar bien. Vamos a estar bien", dijo Biden.

Pero también intentó preparar a los estadounidenses para los efectos que podrían tener en casa, donde las sanciones económicas a Rusia podrían exacerbar los precios de la gasolina, que ya son altos, entre otras dificultades.

En un momento raro, los miembros de ambos partidos aplaudieron repetidamente los comentarios sobre Ucrania

Biden abrió su discurso saludando al pueblo ucraniano y enviando un mensaje a Rusia. Al invitar a la cámara a ponerse de pie y aplaudir, también subrayó lo que se ha convertido en una rara unidad entre los miembros del Congreso para oponerse a la invasión de Rusia.

"Pónganse de pie y envíen una señal inequívoca al mundo, a Ucrania", dijo Biden ante los aplausos de pie de ambos lados de la sala. "Brillante, fuerte, decidido. Nosotros, Estados Unidos de América, apoyamos al pueblo ucraniano".

Los pasos que Biden ha tomado hasta ahora durante la crisis de Ucrania (imponer severas sanciones económicas, enviar tropas estadounidenses a los aliados de la OTAN y brindar apoyo militar a Ucrania) han recibido elogios mayoritariamente bipartidistas.

Eso no quiere decir que todos en Washington crean que está haciendo lo suficiente. Algunos legisladores republicanos han pedido a Estados Unidos que imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una perspectiva que la Casa Blanca ha rechazado. Otros han dicho que la administración debería compartir más inteligencia procesable con Ucrania. Y los republicanos de mayor rango han culpado a Biden por cultivar una política exterior débil en general.

Aún así, la resolución estadounidense contra Putin parecía mayormente bipartidista el martes por la noche. Mientras Biden censuraba al líder ruso, ambos lados de la cámara aplaudieron:

"Pensó que podía entrar en Ucrania y el mundo se derrumbaría. En cambio, se encontró con un muro de resistencia que nunca anticipó o imaginó. Se encontró al pueblo ucraniano”, dijo Biden, diciendo más tarde que perseguía a los oligarcas rusos mientras endurece su castigo económico: “Nos unimos a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados, vamos por sus ganancias mal engendradas".

Para un presidente que ha prometido buscar la unidad bipartidista, el respaldo conjunto a su condena de Putin habrá sido tranquilizador. Y en su discurso, trató de subrayar que los estadounidenses estaban juntos en su apoyo a Ucrania.

Pero las divisiones se hicieron evidentes momentos después, cuando los republicanos abuchearon mientras Biden hablaba de economía.

Biden reconoció las preocupaciones sobre la inflación

En lo que alguna vez se planeó como la pieza central del discurso, el presidente presentó un nuevo plan de cuatro puntos para reducir los costos para los estadounidenses, ansiosos por la inflación.

"Demasiadas familias están luchando para mantenerse al día con sus facturas. La inflación les está robando ganancias que pensaron que de otro modo podrían sentir. Lo entiendo", dijo Biden, reiterando que controlar los precios era su máxima prioridad.

El plan, que incluye puntos como fabricar más productos en Estados Unidos y aumentar la competencia en diferentes sectores, se construyó en torno a un reconocimiento de que Biden no estaba haciendo lo suficiente para demostrar su comprensión de las ansiedades económicas de los estadounidenses. La guerra en Ucrania complica el planteamiento, ya que nuevas sanciones pueden hacer que aumente el precio de la gasolina.

En su discurso, Biden aún trató de dejar en claro que la recuperación económica de Estados Unidos sigue siendo sólida. Citando un crecimiento laboral récord y un bajo desempleo, argumentó que el país estaba en camino de superar su recesión inducida por la pandemia.

Sin embargo, Biden se mostró cauteloso al no parecer alardear demasiado sobre una recuperación económica que muchos estadounidenses dicen que no pueden sentir. En cambio, buscó ejercer su empatía característica al validar esas preocupaciones.

Biden promocionó victorias políticas antes de las elecciones intermedias

La audiencia televisiva probablemente será la mejor oportunidad de Biden para explicar en detalle lo que él y los demócratas representan este año.

Lo hizo desde una posición política debilitada, con índices de aprobación bajos casi récord y el destino de su agenda interna en duda. En su discurso, Biden mencionó ampliamente la ley de infraestructura bipartidista que se aprobó el año pasado, algo que espera que los demócratas promocionen en la campaña electoral de este año.

"Estamos cansados de hablar de semanas de infraestructura. Ahora hablamos de una década de infraestructura", dijo Biden, un guiño a los repetidos fracasos de su predecesor para centrarse en obras públicas.

Biden también anunció su nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson para convertirse en la primera mujer negra en la Corte Suprema, una selección histórica que podría impulsar a los votantes este año.

Y trató de abordar un aumento en el crimen pidiendo nuevas leyes de armas mientras esquivaba una acusación republicana de mucho tiempo: "Todos deberíamos estar de acuerdo en que la respuesta no es quitar fondos a la policía. Es dar fondos a la policía", dijo Biden, generando algunos de los aplausos más sonoros de la noche.

Lo que Biden no mencionó, sin embargo, fue "Build Back Better" (Reconstruir mejor), el amplio proyecto de ley de gastos sociales y climáticos que no logró obtener suficiente apoyo para su aprobación el año pasado. En cambio, el presidente pidió al Congreso que le enviara varias disposiciones incluidas en ese proyecto de ley, la mayoría de las cuales son muy populares entre el pueblo estadounidense.

Le dio un nuevo apodo: "Los economistas llaman a esto aumentar la capacidad productiva de nuestra economía. Yo lo llamo construir un Estados Unidos mejor", dijo.

Los mensajes sobre el covid-19 dieron un cambio notable

La Casa Blanca alguna vez tuvo la esperanza de revelar una nueva estrategia de covid-19 antes del estado de la Unión de Biden, destinada a delinear una fase de la pandemia que implique menos interrupciones en la vida diaria mientras se prepara para el potencial impredecible de otra variante que cambie el juego.

El plan, retrasado un poco por la crisis de Ucrania, ahora se dará a conocer el miércoles. En su discurso, Biden aún trabajó para enfatizar el nuevo enfoque.

"Esta noche puedo decir que estamos avanzando de manera segura de regreso a una rutina más normal", dijo Biden. Dijo que no se trataba de vivir con el virus sino de continuar combatiéndolo, y dijo que la mayoría de los estadounidenses ahora podían quitarse las mascarillas y volver al trabajo.

A diferencia del discurso del año pasado ante una sesión conjunta del Congreso, los legisladores no usaban mascarillas. Y Biden no habló con el fondo de un presidente y vicepresidente de la Cámara con mascarillas.

En última instancia, los funcionarios de la Casa Blanca creen que las perspectivas políticas de Biden están ligadas casi intrínsecamente a la pandemia. Los funcionarios de la Casa Blanca han pasado semanas elaborando un nuevo documento que describe la estrategia de la administración para abordar la próxima fase de la pandemia de coronavirus.

Pero lo que Biden sugirió es que se necesitaba, más que una estrategia, un ajuste de cuentas nacional.

"Hemos perdido tanto por el covid-19. Tiempo con los demás. Y lo peor de todo, tantas vidas perdidas. Usemos este momento para reiniciar", dijo. "Dejemos de mirar al covid-19 como una línea divisoria partidista. Mirémoslo por lo que es: una enfermedad terrible".

"Dejemos de vernos como enemigos y comencemos a vernos por lo que somos: compatriotas estadounidenses", dijo.