Conoce el Amazonas como nunca lo viste 0:54

(CNN) -- La selva del Amazonas podría estar acercándose a un punto de inflexión crítico que podría hacer que este ecosistema biológicamente rico y diverso se transforme en una sabana de hierba.



El destino de la selva tropical es crucial para la salud del planeta, ya que alberga una variedad única de vida animal y vegetal, almacena una enorme cantidad de carbono e influye en gran medida en los patrones climáticos globales.

Los científicos afirman que alrededor de tres cuartas partes de la selva tropical muestran signos de "pérdida de resiliencia", es decir, una menor capacidad para recuperarse de perturbaciones como sequías, tala e incendios. Su estudio se basa en observaciones mes a mes de datos satelitales de los últimos 20 años que han cartografiado la biomasa (la materia orgánica de la zona) y el verdor del bosque para mostrar cómo ha cambiado en respuesta a las fluctuaciones de las condiciones meteorológicas.

Según los autores, la pérdida de resiliencia desde principios de la década de 2000 es una señal de advertencia de un declive irreversible.

Aunque no es posible saber con exactitud cuándo se producirá la transición de la selva a la sabana, una vez que sea evidente, será demasiado tarde para detenerla.

“Cabe recordar que si se llega a ese punto de inflexión y nos comprometemos a perder la selva amazónica, entonces obtendremos una importante retroacción del cambio climático global", declaró en una rueda de prensa Timothy M. Lenton, uno de los autores del nuevo estudio y director del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter, Reino Unido.

"Se eliminan unos 90.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, sobre todo en los árboles, pero también en el suelo (del Amazonas)", dijo Lenton.

Si el Amazonas deja de ser una selva tropical, no almacenará tanto carbono.

Estudios anteriores basados en simulaciones computarizadas llegaron a conclusiones similares sobre la existencia de un punto de no retorno ecológico para la selva amazónica, pero los autores dijeron que su investigación, publicada este lunes en la revista académica Nature Climate Change, utilizó observaciones del mundo real.

Los autores sostienen que una vez alcanzado el punto de inflexión, la selva tropical podría desaparecer con bastante rapidez. "Mi intuición, por si sirve de algo, es que podría ocurrir en el espacio de décadas", dijo Lenton.

El estudio descubrió que la pérdida de resiliencia era más extrema en las zonas más cercanas a la actividad humana, así como en las que recibían menos precipitaciones. El estudio también señaló que la pérdida de resiliencia no equivale a una pérdida de la superficie de la cubierta forestal, lo que significa que la selva tropical podría estar cerca del punto de no retorno, a pesar de no mostrar cambios claramente determinables.

Chantelle Burton, científica climática del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, dijo que había un signo de interrogación sobre cómo la selva amazónica resistiría los desafíos del cambio climático, el cambio de uso de la tierra y los incendios. Burton afirma que este nuevo estudio es "realmente importante".

"Lo que hace este estudio es ofrecer algunas pruebas basadas en la observación de lo que ya está sucediendo con este importante sumidero de carbono, y muestra que el uso de la tierra por parte del humano y los cambios en los patrones meteorológicos y climáticos ya están impulsando un cambio importante en el sistema", dijo Burton, que no participó en la investigación, al Science Media Centre de Londres.

"Superar un punto de inflexión de este tipo dificultaría aún más alcanzar nuestro objetivo de emisiones netas cero a nivel mundial, debido a la pérdida del ‘servicio gratuito’ que proporciona el sumidero de carbono del Amazonas, que actualmente elimina parte de nuestras emisiones".

Richard Allan, profesor de ciencias del clima en la Universidad de Reading, dijo que el estudio era una "evaluación exhaustiva y rigurosa de la durabilidad del Amazonas".

"Llega a la tormentosa conclusión de que gran parte del Amazonas está mostrando signos de que puede estar acercándose a un punto de inflexión hacia un declive irreversible; pero debido a que se utilizan múltiples sensores de satélite para inferir la ‘exuberancia’ de la vegetación, tenemos que estar seguros de que esos registros de datos muestran tendencias precisas", dijo Allan en el comunicado del SMC.

"En cualquier caso, es innegable que las actividades humanas están librando una guerra de desgaste desde múltiples flancos contra el mundo natural, aunque afortunadamente en este caso las soluciones son conocidas: detener la deforestación al tiempo que se reducen rápida y masivamente las emisiones de gases de efecto invernadero".