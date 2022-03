Así se manifiestan en Perú para pedir la vacancia de Castillo 2:05

(CNN Español) -- El Congreso de Perú invitó al presidente Pedro Castillo el 28 de marzo a ejercer su defensa personalmente o a través de un abogado frente a la moción de vacancia presentada en su contra por la oposición.

La citación fue hecha luego de que el Parlamento aprobara este lunes con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención que se admita a debate la moción de vacancia presentada contra el mandatario bajo el argumento de “permanente incapacidad moral”.

Está previsto que los congresistas debatan la moción ese mismo día y luego voten si la aceptan o la rechazan. Para declarar la vacancia de la presidencia se requiere de 87 votos de los 130 congresistas que componen el Parlamento.

En su primera reacción a la votación de los congresistas, Castillo dijo: “Acaban de aprobar con algo de 53 votos la moción de la vacancia, pero eso tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá no a robarle ni un centavo y eso lo diremos acá en el parlamento”.

Cómo es el proceso de las mociones de vacancia en Perú

El artículo 89 del reglamento del Congreso peruano establece las etapas que forman parte de un procedimiento de vacancia: la primera es presentar la moción de vacancia; el segundo paso es que el documento sea admitido a debate; y, finalmente, acordar día y hora para el debate y posterior votación del pedido de vacancia.

Durante el debate previo a la votación, el congresista Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, partido de gobierno, dijo: “Seamos más consecuentes con nuestra patria, seamos más consecuentes con nosotros mismos, y dejemos de estar en una persecución y de no aceptar a un presidente que ha sido elegido por 5 años”.

La moción es la segunda impulsada por la oposición durante los poco más de siete meses que Castillo lleva en el poder.

Los promotores de la moción de vacancia basan su pedido en veinte "hechos objetivos" contra el primera mandatario.

Argumentos de la moción de vacancia contra Castillo

El primer fundamento señala las supuestas “contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales”. La moción afirma que “el presidente de la República habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica” y añade que el Castillo cambió su versión ante la fiscalía: “El presidente Pedro Castillo, ha desconocido sus propias afirmaciones sobre las reuniones que mantuvo con la señora Karelim López Arredondo en Palacio de Gobierno. Así, en una entrevista a CNN declaró públicamente haberla recibido en Palacio de Gobierno el día 18 de octubre de 2021. Sin embargo, en las respuestas dadas a la fiscal niega totalmente el hecho diciendo que ‘no puede precisar que exista esa reunión'".

La moción opositora también argumenta como motivo la designación de personas que considera “más que cuestionables para diversos ministerios”, así como la “existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra”.

La oposición incluye entre sus motivos la anunciada intención de Castillo “de convocar a consulta popular para darle salida al mar a Bolivia”. En declaraciones durante una entrevista con CNN el 24 de enero, si bien Castillo no afirmó que iba a darle una salida al mar a Bolivia, sí dijo que pondría la cuestión a consideración de los peruanos. Días después, en declaraciones al diario La Noticia, el presidente volvió a referirse al tema y dijo: “Me expresé mal, pido disculpas al pueblo peruano”. Pese a ello, el entonces canciller Oscar Maurtua fue citado al Congreso, donde señaló que la “cesión territorial es constitucionalmente y políticamente imposible”.

La moción de vacancia también argumenta que la empresaria Karelim López Arredondo "en su condición de aspirante a colaboradora eficaz, con fecha 18 de febrero, ha revelado ante las autoridades del Ministerio Público que el presidente de la República sería cabecilla de una organización criminal destinada a beneficiarse ilícitamente a través de contradicciones y licitaciones de obras direccionadas”.

Según confirmó recientemente a CNN una fuente del Ministerio Público de Perú, la información entregada por López es parte de un nuevo proceso en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que se mantiene en reserva y sus declaraciones involucrarían a Castillo en presuntos actos de corrupción.

En una decisión separada, el Congreso también acordó la presencia del presidente Castillo este martes a las 5 P.M. en el pleno. Este sábado, cuando ya era público que el Congreso debatiría la admisión de la moción de vacancia, el mandatario señaló a través de su cuenta de Twitter: “Haciendo uso de mi derecho constitucional, asistiré al Congreso para dar un mensaje”. Sin embargo, el mandatario no detalló cuál sería el tema que abordaría.

Durante el debate de este lunes sobre la moción de vacancia, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, bancada que impulsó esta medida, señaló que al concurrir el martes el mandatario no podría referirse al procedimiento de vacancia que se sigue en el legislativo: “Esa presentación no puede contener ningún punto que tenga que ver con la vacancia ni con las acusaciones que se le hace en esta; es un tema separado, no se pueden confundir la cosas. El presidente no ha tenido la oportunidad adecuada para presentar esta comunicación de visita al Congreso para dar un mensaje, la fecha debió ser posterior al termino de este proceso de vacancia”.

La primera solicitud de vacancia contra Castillo fue presentada en noviembre y no alcanzó los votos suficientes para continuar su trámite en el Legislativo. La Constitución peruana, en su artículo 113, contempla que la presidencia de la República vaca por varias causas entre ella, la “permanente incapacidad moral” declarada por el Congreso.