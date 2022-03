Seúl, Corea del Sur (CNN) -- En su día, el portaaviones USS Kitty Kawk fue el mayor símbolo del poder militar estadounidense en el Indo-Pacífico, probado en combate desde Vietnam hasta el Golfo Pérsico e incluso sobrevivió a una colisión con un submarino soviético.



Pero los días de gloria del antiguo USS Kitty Hawk han terminado, y el superportaaviones retirado realiza ahora su último viaje de 25.750 kilómetros desde el estado de Washington hasta Texas, donde será cortado en pedazos y vendido como chatarra.

La empresa International Shipbreaking Limited de Brownsville, Texas, compró el barco el año pasado por menos de un dólar al US Naval Sea Systems Command, que supervisa la eliminación de los buques de guerra retirados.

El portaaviones de 319 metros de largo y 76,8 metros de ancho es demasiado grande para atravesar el Canal de Panamá, por lo que en los próximos meses, el Kitty Hawk se arrastrará por la costa sudamericana y por el golfo de México hasta su destino final.

Lanzado en 1960 y bautizado con el nombre de la zona de Carolina del Norte donde los hermanos Wright volaron por primera vez un avión a motor, el Kitty Hawk sirvió a la Marina de Estados Unidos durante casi 50 años antes de ser retirado del servicio, en 2009.

El Kitty Hawk fue el último portaaviones estadounidense en usar petróleo, una reliquia de una época anterior a la llegada de los buques de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

Pronto, todo lo que quedará es una historia, a veces tumultuosa, que abarca la guerra de Vietnam y la mayor parte de la Guerra Fría, así como la agitación y la transformación de la sociedad en su país.

Durante una década, desde principios de los años 60, el Kitty Hawk fue un pilar de las fuerzas de Estados Unidos en la costa de Vietnam.

En ocasiones, sus aviones realizaban más de 100 salidas diarias sobre Vietnam desde lo que se denominaba Yankee Station, la zona del mar de la China Meridional en la que navegaban los buques estadounidenses para lanzar ataques contra las fuerzas norvietnamitas y del Vietcong.

El buque y su ala aérea recibieron posteriormente la Presidential Unit Citation, un premio que honra el heroísmo extraordinario por sus acciones en Vietnam, desde diciembre de 1967 hasta junio de 1968, incluyendo el apoyo a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas durante la ofensiva del Tet, de Vietnam del Norte, en la primavera de 1968.

El Kitty Hawk vio su último combate sobre Vietnam en 1972, pero durante su última misión el portaaviones se convirtió en el escenario de lo que los investigadores del Congreso llamaron más tarde "un triste capítulo en la historia de la Marina".

Los disturbios raciales estallaron en el barco en medio de las crecientes tensiones, después de que su despliegue en Vietnam se extendiera tras una escala en un puerto de Filipinas, según los informes del sitio web del Comando de Historia y Patrimonio Naval.

Los relatos sobre lo que precipitó el incidente varían. Algunos dicen que se desencadenó cuando los marineros negros fueron investigados por una pelea en un bar filipino la noche anterior al despliegue.

Otros dicen que las cosas se precipitaron después de que a un marinero negro se le negara un sándwich extra en el comedor cuando a un marinero blanco no se le negó.

Independientemente de la causa, la violencia fue considerable.

"La lucha se extendió rápidamente por todo el barco, con bandas de negros y blancos merodeando por las cubiertas y atacándose unos a otros con puños, cadenas, llaves inglesas y tubos", escribió David Cortwright, ahora director del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en un artículo de 1990 sobre la resistencia negra a la guerra de Vietnam.

La revuelta y las tensiones raciales a bordo del Kitty Hawk reflejaban sin duda la marcada desigualdad racial de la sociedad estadounidense de la época.

Los informes muestran que los marineros negros representaban entonces menos del 10% de la tripulación del Kitty Hawk, compuesta por 4.500 personas. Y solo cinco de sus 348 oficiales eran negros, según un informe del Comando de Historia Naval.

Un informe del Congreso sobre el incidente de la noche del 12 al 13 de octubre de 1972, dijo que la pelea dejó a 47 marineros heridos, "todos, a excepción de 6 o 7 de ellos" eran blancos.

Y aunque esa investigación del Congreso dio lugar a intentos por parte de los militares de abordar la desigualdad racial, el propio informe de la subcomisión está plagado de un lenguaje prejuicioso que revela lo profundo que es el prejuicio racial en Estados Unidos.

"La subcomisión opina que el disturbio de Kitty Hawk consistió en agresiones no provocadas por unos pocos hombres, la mayoría de los cuales tenían una capacidad mental inferior a la media, la mayoría de los cuales llevaban menos de un año a bordo y todos eran negros. Este grupo, en su conjunto, actuó como rufianes, lo que hace dudar de si deberían haber sido aceptados en el servicio militar en primer lugar", se lee en la conclusión del informe.

Aun así, el incidente, junto con otros ocurridos en buques de la Armada, hizo que los líderes militares pusieran un nuevo énfasis en los programas iniciados anteriormente por el almirante Elmo R. Zumwalt Jr., el entonces jefe de Operaciones Navales, destinados a mejorar las relaciones raciales en la flota.

Al 31 de diciembre de 2020, los marineros negros constituían el 17,6% de la fuerza del servicio militar activo, según las estadísticas de la Marina.

El capitán retirado James Fanell dijo que cuando subió a bordo del Kitty Hawk como oficial de inteligencia del ala aérea en los años 90, el disturbio racial ya había quedado en el olvido.

"La mayoría de los marineros a bordo no son historiadores, por lo que están pendientes de la próxima escala en el puerto o de la próxima operación", dijo.

Pero en los años 90, otra cuestión social estaba en primer plano: la integración de las mujeres en la flota.

Fanell dijo que cuando salió al mar por primera vez, en 1987, en otro portaaviones, el USS Coral Sea, no había mujeres a bordo. "Una década más tarde, cuando nos desplegamos en el Kitty Hawk, había ocho mujeres oficiales de escuadrón y de personal de inteligencia trabajando para mí, de un total de 11 puestos. Un cambio bastante drástico", dijo.

En la actualidad, las mujeres representan más del 20% de la fuerza de la Armada de Estados Unidos en servicio activo.

En los años transcurridos entre el motín y la integración de las mujeres, el Kitty Hawk se vio envuelto en un tenso encuentro de la Guerra Fría con un submarino soviético de propulsión nuclear que hizo que el portaaviones estadounidense saliera con un trozo del submarino clavado en su casco.

En marzo de 1984, el Grupo de Combate Bravo, dirigido por el Kitty Hawk, fue el punto central de la parte naval de los ejercicios anuales conjuntos Team Spirit con Corea del Sur.

When catapult officers reach the end of their tour aboard a carrier, it is tradition to launch their boots off the flight deck. This "boot shot" was on USS Kitty Hawk in 1970. The Kitty Hawk is currently on her way to the scrapyard after being sold for 1 cent. #WarshipWednesday pic.twitter.com/JaD3Jjz2Sc

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) January 19, 2022