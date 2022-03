Mariupol rechaza rendirse tras ultimátum ruso 6:48

Dnipro, Ucrania (CNN) -- Dmytro y Tania Shvets pasaron los primeros 23 días de la guerra de Rusia en Ucrania escondidos en su sótano en Mariupol con su hija de 7 años, Vlada, y sus padres. La familia logró escapar el último jueves de la ciudad ucraniana sitiada, pero sus padres se quedaron allí.

Tania, que huyó al noreste a la ciudad central de Dnipro, le dijo a CNN que el bombardeo de Rusia ha borrado efectivamente a Mariupol del mapa, y es solo cuestión de tiempo antes de que otras ciudades de Ucrania enfrenten el mismo destino.

"Ya no hay ninguna ciudad allí. Ya no hay una ciudad de Mariupol... no queda ni un solo edificio residencial. Solo queda el 10% de la gente allí. Solo jubilados sin dinero o (aquellos sin) autos que no pueden escapar (y) personas que no pueden caminar", dijo Tania desde la relativa seguridad de un refugio temporal en Dnipro.

“No nos bañamos durante tres semanas, (íbamos) al baño en un balde y en una bolsa”, escribió Tania en un diario que actualiza todos los días desde su escondite subterráneo. Ella compartió las entradas de su diario con CNN.

La familia rara vez salía del sótano a menos que fuera absolutamente necesario para sobrevivir; salía solo para encontrar comida y agua, y una vez para ayudar a enterrar a los vecinos asesinados por la artillería rusa mientras esperaban en la fila para recibir comida.

"El problema es que en nuestra ciudad no teníamos nada. No había conexión móvil. No había conexión a Internet. Todo se cortó. El suministro de gas, el suministro de agua. Las luces", dijo Dmytro a CNN. “Estábamos cocinando afuera, haciendo el fuego. Tomando leña de los parques. Porque no había otra opción para sobrevivir: compartir comida con nuestros vecinos, nuestros parientes”.

La pareja dijo que se sentía como si las fuerzas rusas estuvieran atacando a grupos de civiles que esperaban en fila para recibir alimentos, agua o en una farmacia.

"Simplemente nos estaban matando. Si nos reuníamos en un grupo para buscar agua, simplemente nos disparaban", dijo Tania.

El día 11 de la invasión rusa (6 de marzo), escribió en su diario: “Ha comenzado un ataque duro. Disparaban de todo y en todas partes, hubo bombardeos de casas nuevamente. Hoy no queda un solo kiosco, incluso se están abriendo hasta los kioscos vacíos y la gente saca todo de ahí: bolsas, cartones, vitaminas de las farmacias... el saqueo se ha convertido en una forma de supervivencia".

Dmytro dijo que no culpa a los ciudadanos rusos por lo que está sucediendo en Ucrania, pero no entiende por qué el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue atacando civiles.

"¿Por qué la matanza de civiles? ¿Por qué? ¿Por qué? Respetamos a todo el mundo", dijo a CNN.

Las bromas crueles se hacen realidad

Durante los primeros días del conflicto, Dmytro y Tania bromearon diciendo que si la comida escaseaba, siempre podrían comer palomas.

"Al principio era como una broma. Oh, tal vez matemos una paloma para comer", dijo Dmytro a CNN.

Sin embargo, ahora dijo que ya no es una broma, sino una cuestión de atrapar las pocas palomas que han sobrevivido a los incesantes ataques rusos.

Dmytro teme que sus padres y suegros se mueran de hambre.

“No sé cómo van a sobrevivir. Porque ya no hay comida. Mi papá me dijo que no tienen comida. Tal vez… una semana. Máximo”, dijo con lágrimas en los ojos.

“No sé si voy a ver a mis padres o volver a escuchar a mis padres. No tengo idea”, dijo, y agregó que solo viven el día a día.

"Hoy estamos vivos, mañana quizás no. Nadie lo sabe", dijo.

"Ríos de sangre" en Mariupol

Las pocas veces que Dmytro salió del sótano para buscar comida y agua en Mariupol, vio cruces hechas con dos palos de madera, que marcaban tumbas recientes excavadas en barrios residenciales fuertemente bombardeados. Este es el único símbolo que las familias tienen disponible para marcar la vida de sus seres queridos.

“Estábamos enterrando a la gente frente a sus jardines, en patios. Nuestros vecinos nos pedían que ayudáramos a cavar las tumbas para sus hijos, para sus niños”, dijo.

Dmytro dijo que una bomba cayó frente a él mientras esperaba en la fila por agua, matando a tres personas. Tuvo que ayudar a enterrarlos.

Tania agregó: "Recogimos muchos cadáveres, la gente los puso en zanjas o en edificios, mientras hace frío. Algunas personas de Mariupol llevaron a personas (muertas) en sus autos porque quieren enterrarlos".

Dijo que cada día que pasaba en Mariupol veía más muertos y más daños. "Los ríos de sangre corren por la calle", escribió en su diario.

Tania pensó que estaba preparada para la guerra y que tenía mucho dinero en efectivo a mano. Pero ahora dice que desearía haber escuchado a sus abuelos cuando le dijeron que siempre tuviera harina y azúcar a mano, una mentalidad que quedó de la Segunda Guerra Mundial.

“No sabíamos que esto iba a pasar… en lugar de todo el dinero y los teléfonos, necesitas tener dos maletas en casa que tengan baterías, velas, fósforos, medicina y un cambio de calcetines… necesitas un maleta que te salvará la vida. No teníamos fósforos ni velas. ¿Dónde las puedes conseguir cuando tienes dinero pero no hay farmacias ni tiendas?”, dijo ella.

El escape de Mariupol

El 18 de marzo, Tania y su familia abandonaron su ciudad natal como "víctimas" y "sobrevivientes".

“Este es un cementerio de nuestros familiares, amigos, vecinos, residentes, edificios. Hemos enterrado nuestros sueños, metas, carreras… Perdimos todo lo que se ha logrado a lo largo de los años con trabajo duro”, escribió en su diario.

Dmyrtro dijo que la decisión de dejar la ciudad, y a sus padres, fue agonizante, pero "la única opción".

"Mi madre estaba completamente destruida mentalmente, (ella) estaba como (en una) depresión completa, sentada en el sótano; no ha salido del sótano desde el comienzo de la guerra", dijo.

"El último día que vi a mi padre, me rogó, 'por favor, muchachos, váyanse a algún lado, no sé dónde, solo escapen de esto, escapen de esto'", dijo.

Fue la primera vez que Dmyrtro vio llorar a su padre. "Me dijo 'por favor... hijo, solo vete... solo vete y saca a tu familia'".

El viaje fuera de la ciudad, un viaje que normalmente tomaba 45 minutos en automóvil antes de la guerra, les tomó 15 horas. Fue una barricada tras otra, la mayoría tripulada por lo que creen que eran soldados rusos.

En un control de carretera, Dmytro dijo que tuvo que quitarse la camisa para demostrarles a los soldados que no tenía tatuajes militares o nacionalistas ucranianos. La pareja tenía miedo de que los rusos piratearan sus teléfonos, por lo que borraron todo, borrando el horror de las tres semanas anteriores, y solo conservaron los números de teléfono de sus padres.

En Dnipro, la hija de 7 años de la pareja, Vlada, no está en casa. Pero ella entiende por qué tuvieron que irse.

"Un niño pequeño entiende todo, incluso si no puede hablar porque es demasiado pequeño", dijo Vlada.

"Quiero que la guerra termine pronto", agregó.

En las muchas horas que CNN pasó con la familia en el refugio temporal en Dnipro, la pareja revisaba constantemente sus teléfonos en busca de alguna comunicación de sus padres que aún estaban en Mariupol.

Cuando estábamos a punto de irnos, Dmytro dijo que Tania acababa de recibir una llamada de su madre que estaba llorando y despidiéndose, porque no creía que sobreviviría a la noche.